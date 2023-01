Auch 2023 gibt's runde Jahrestage zur St.Galler Stadtgeschichte

St.Gallen Methusalem, Jungspund und Franzosen: Auch 2023 sind runde Jahrestage zur St.Galler Stadtgeschichte zu verzeichnen Die Kirche St.Mangen in St.Gallen wird in diesem Jahr 1125 Jahre alt. Die Uni ist dagegen mit 125 Jahren «ein Jungspund». 225 Jahre ist es zudem her, dass französische Bajonette St.Gallen erstmals zur Kantonshauptstadt machten. Reto Voneschen 02.01.2023, 05.00 Uhr

Das Gebäude der Handels-Hochschule auf einer Ansichtskarte von 1913. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Die Universität St.Gallen (kurz HSG) ist eine der ältesten Wirtschaftshochschulen überhaupt. Sie war vor 125 Jahren die erste Handelsakademie der Schweiz. Heute gilt sie als eine der besten Wirtschaftsuniversitäten der Welt. Sie trägt damit den Namen von St.Gallen mindestens in den deutschsprachigen und angelsächsischen Raum hinaus.

Fachkräfte für boomende Stickereiindustrie

Gegründet wurde die «Höhere Schule (Akademie) für Handel, Verkehr und Verwaltung» am 25. Mai 1898 mit dem Beschluss des Kantonsparlaments, sie in der Stadt St.Gallen einzurichten. Zweck der Schule war es, kaufmännischen Nachwuchs für Ostschweizer Unternehmen vor allem der boomenden Textilbranche besser auszubilden.

Die Anfänge der Handelsakademie waren bescheiden. Der Schulbetrieb startete am 3. Mai 1899 mit sieben eingeschriebenen Studenten sowie 85 Hörerinnen und Hörern. Die Lehrveranstaltungen fanden im Westflügel der Kanti am Burggraben statt. 1900 besuchten erstmals reguläre Studentinnen die Vorlesungen. 1903 wurden Handelsakademie und Verkehrsschule getrennt. Im Oktober 1911 wurde der erste HSG-Neubau an der Notkerstrasse 20 eröffnet. Darin ist heute die Kanti am Brühl untergebracht.

Als HHS und später als HSG zur Institution

Ebenfalls 1911 wurde die Handelsakademie in Handels-Hochschule (kurz HHS) umbenannt. Unter dem Namen und Kürzel blieb sie vielen älteren St.Gallerinnen und St.Gallern bis in die 1990er-Jahre hinein geläufig – trotz verschiedener Umbenennungen. Der nächste grosse Entwicklungsschritt kam 1963. Zum einen wurde die HHS zur «Hochschule St.Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften» (HSG), zum anderen wurden neue Gebäude auf dem Rosenberg bezogen.

Die neue, reich mit zeitgenössischer Kunst am Bau ausgestattete Anlage war schon bei der Eröffnung für die stark steigende Zahl an Studentinnen und Studenten knapp bemessen. Die Bewältigung der Raumnot blieb bis heute für die HSG-Verantwortlichen ein Hauptthema. Der erste Anlauf für eine Erweiterung scheiterte 1970 in der Volksabstimmung knapp. 1973 wollte dann das St.Galler Stadtparlament bei einem neuen Projekt nicht mitmachen.

Zum Ergänzungsbau und zur Universität

Die HSG-Anlage auf dem Rosenberg wurde von 1960 bis 1963 für 900 Studierende gebaut. Im Winter 1981/82 studierten hier erstmals über 2000 Personen. Im Wintersemester 1989/90 waren 3953 Studierende eingeschrieben. Ab 1980 wurde ein Neubau geplant, den das Stimmvolk am 22. September 1985 klar annahm. Dieses Bibliotheksgebäude wurde 1989 eingeweiht.

1995 wurde die «Hochschule St.Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften» schliesslich in «Universität St.Gallen» umbenannt. Sie war formal schon seit Verleihung des Promotionsrechts von 1939 den Universitäten gleichgestellt.

Bis 2011 wurden die älteren HSG-Bauten auf dem Rosenberg für 80 Millionen saniert, umgestaltet und erweitert. Das privat finanzierte Lernzentrum Square wurde 2022 eingeweiht. Aktuell in Planung ist eine bereits gutgeheissene Vorlage für den Bau eines zweiten Campus für rund 3000 Studierende am Platztor am Rand der St.Galler Altstadt; kosten soll das Vorhaben gut 200 Millionen Franken.

2022 wurde das Lernzentrum Square auf dem HSG-Gelände eingeweiht. Raphael Rohner

HSG im Wandel – und geschüttelt von Affären

Auch das Ausbildungsprogramm wurde ausgebaut: So wurde etwa der Joint Medical Master 2020 auch ins Leben gerufen, um dem Ärztemangel in der Ostschweiz zu begegnen. Im Herbstsemester 2021 waren 9192 Studentinnen und Studenten an der HSG eingeschrieben.

Seit 2018 wurde die Uni St.Gallen regelmässig durch Skandale durchgeschüttelt. Spesenreiterei, mangelnde Ethik im Geschäftsleben sowie aktuell Plagiats- und andere Vorwürfe gegen zwei provisorisch freigestellte Professoren waren und sind Anlässe dazu. Ein Kulturwandel sei da dringend, hiess es. Seine Einleitung ist ein erheblicher Kraftakt, wie sich je länger, je mehr zeigt.

Das älteste Gebäude der Stadt St.Gallen Methusalem Es ist ein aussergewöhnlicher Jahrestag: Die Kirche St.Mangen wird im Herbst respektable 1125 Jahre alt. Für die Reformierte Kirchgemeinde St.Gallen C spielt dieses Gotteshaus hinter der Stadtkirche St.Laurenzen heute nur noch eine untergeordnete Rolle, St.Mangen kann aber für sich in Anspruch nehmen, das älteste noch existierende Gebäude der Stadt zu sein. Wann genau die heutige Kirche mit Platz für rund 350 Personen erbaut wurde, ist unklar. Das Gebäude wird auf die Zeit um 1100 datiert. Die erste bekannte Kirche auf dem Ira-Hügel, der Magnihalde, liess Abtbischof Salomon III. von Konstanz rund 200 Jahre vorher errichten. Am 13. Oktober 898 bestätigte Kaiser Arnulf den Bau dieser der St.Galler Residenz des Abtbischofs zugeordneten Hofkirche. Das kreuzförmige Gotteshaus war nach Osten ausgerichtet. Ein Teil seines Fundamentes unter der heutigen Kirche wurde bei der Restaurierung von 1946 untersucht. Seit der Reformation gehört St.Mangen der reformierten Kirchgemeinde. (vre)

Die Kirche St.Mangen ums Jahr 1897 noch mit dem kurz darauf aufgehobenen Friedhof. Bild: Stadtarchive St.Gallen