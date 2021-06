Flucht nach Verkehrsunfall: Unbekannter fährt Mercedes zu Schrott

St.Gallen Mercedes zu Schrott gefahren und geflüchtet: 100'000 Franken Sachschaden nach Selbstunfall beim Bahnhof – Polizei sucht Zeugen Beim Hauptbahnhof ist es am frühen Montagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Fahrzeug durchbrach die Abschrankung zum Gleis und blieb stecken. Die Lenkerin oder der Lenker flüchtete und konnte bislang noch nicht angehalten werden. Aktualisiert 07.06.2021, 13.43 Uhr

Die Polizei fahndet derzeit nach der flüchtigen Person. Bild: Raphael Rohner

(sae/vre/rar) Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montag im Morgenverkehr an der St.Galler Rosenbergstrasse ereignet. Kurz vor sechs Uhr durchbrach ein weisser Mercedes mit Thurgauer Kennzeichen den Metallzaun zwischen der Strasse und dem Gleisfeld des Hauptbahnhofs. Danach krachte er frontal in den Mast der Eisenbahn-Oberleitung und blieb stecken.