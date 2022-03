Nach 36 Jahren gehen die Lichter aus in der St.Galler Monti-Bar

Austrinken «Ich hätte nie gedacht, dass ich das 36 Jahre mache»: Mit der Monti-Bar verschwindet die legendärste Cocktailbar der Stadt St. Gallen – ein letzter Blick zurück Mit 1000 Mixgetränken auf der Karte steht die Monti-Bar im Guinness Buch der Rekorde. Doch trotzdem blieb die kleine Bar hinter dem St. Galler Hauptbahnhof stets ein Geheimtipp. Ende März löscht Edith Rigamonti die Lichter aber endgültig. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Nach 36 Jahren löscht Barkeeperin und Inhaberin Edith Rigamonti die Lichter in der Monti-Bar und geht in Pension. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Edith Rigamonti arbeitet mit Augenmass. Sie schüttet Eis in den Kelch, dazu Rum, Passionsfruchtsaft, Orangensaft. An den Glasrand steckt sie ein herzhaftes Stück Ananas, verziert mit einer Kiwischeibe und den schmalen Blättern der Ananaspflanze. Fertig ist der Longdrink. Die Mischgetränke sind Rigamontis Leben. Doch nicht mehr lange: Am Donnerstag, 31. März, öffnet sie zum letzten Mal die «Monti American Bar» hinter dem St. Galler Hauptbahnhof.

Aus den Boxen erklingt der Ohrwurm «We Built This City» der US-Band Starship. Der Song wurde im Sommer 1985 veröffentlicht. Zur gleichen Zeit übernahm Rigamontis Mann Nano die frühere Hotelbar an der Rosenbergstrasse. Der Name war schnell klar: «Das Haus heisst Montana, wir Rigamonti, das ergab logischerweise die ‹Monti›-Bar.»

Die «Monti American Bar» liegt etwas versteckt hinter dem St. Galler Hauptbahnhof – direkt neben dem Fachhochschulgebäude. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Nano Rigamonti sei ein Barmann alter Schule gewesen, hatte im Hotel Hecht und im «Einstein» gearbeitet. «Er wollte immer Cocktails mixen», sagt die 64-Jährige. Mit der Monti-Bar hatte er sich den Traum einer eigenen Bar erfüllt. Doch nur sieben Jahre nach der Eröffnung stirbt er bei einem Unfall.

Trotz Rekord ein Geheimtipp geblieben

Edith Rigamonti, die gelernte Drogistin, führt fortan die American Bar – ihre Schwester und Angestellte unterstützen die Mutter einer Tochter.

«Dass ich das schlussendlich über 36 Jahre machen würde, hätte ich damals nicht gedacht.»

Bekannt geworden ist die kleine St. Galler Bar 1996 mit einem Eintrag im Guinness Buch der Rekorde – für die Karte mit 1000 Mixgetränken. «Das war eine Wette mit einem Gast», sagt Rigamonti. Der habe behauptet, 1000 Cocktails und Longdrinks gebe es in der ganzen Schweiz nirgends auf einer Karte. Die Barkeeperin behauptet gar, das gebe es weltweit nirgends. Sie behielt recht – und seither hängt eine Urkunde in der Monti-Bar.

Die 1996 ausgestellt Urkunde für das Guinness Buch der Rekorde. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Rigamonti hat den Rekord nie an die grosse Glocke gehängt: «Ich mache mir nicht so viel aus Titeln.» Ein paar Gäste seien sicherlich wegen des Rekords in die Bar gesteuert, aber einen Run habe dies nie ausgelöst. Die Monti-Bar blieb ein Geheimtipp für Liebhaberinnen und Liebhaber von Mixgetränken. Ohnehin ist Rigamonti trotz der grossen Karte die Qualität wichtiger als Quantität.

«Ein Drink muss schmecken, das ist die Hauptsache.»

Und ihre Gäste sollen sich in der Bar wohlfühlen, wie in ihrer eigenen Stube. «Mir geht es um den Menschen, der hierherkommt.» Sie ist eine zurückhaltende Gastgeberin, drängt sich nie auf. «Manche schätzen auch die Anonymität einer Bar.»

Doch in den vergangenen Jahren habe sich das Nachtleben verändert. Früher sei der Apéro nach dem Feierabend – vor allem wochentags – populärer gewesen. Da sei Geschäftliches besprochen, Aufträge vergeben worden. «Suchte man einen Schreiner oder jemanden der Sprudelbäder verkauft, fand man die Person an der Bar», sagt die Inhaberin. Heute liefe diese Suche nur noch online. Auch habe sich das Ausgehverhalten verändert. «Die Mehrheit der Gäste kommt am Freitag- oder Samstagabend.»

Ausverkauf im April

Die Pandemie habe das Wirtschaften zunehmend schwieriger gestaltet. «Aber – ich darf es fast nicht laut sagen – ich habe die freien Tage sehr genossen», sagt die Gastronomin. Deshalb sei jetzt auch der richtige Zeitpunkt aufzuhören.

«Es stimmt gerade so.»

Rigamonti wirkt gefasst. «Ich weiss schon seit sechs Monaten, so lange wie die Kündigungsfrist beträgt, dass es Ende März zu Ende geht. Ich konnte mich emotional darauf vorbereiten.»

Schade sei das Aus für ihre vielen Stammgäste. Rigamonti sagt, es habe einige Interessenten für die Bar gegeben. «Aber der Kanton, der Besitzer des Gebäudes, will es gar abreissen.» Das Chinarestaurant nebenan ist schon seit einem Jahr zu.

Für die Bar an der Rosenbergstrasse hätten sich zwar Interessenten gefunden, doch der Kanton, Besitzer des Gebäudes, will dieses abreissen. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Das letzte Kapitel in der Monti-Bar wird Anfang April mit einem Ausverkauf geschrieben: Hocker, Gläser und Dekoartikel verkauft Rigamonti. Ob sie auch das Herzstück der Bar verkauft, den Computer mit der von ihrem verstorbenen Mann 1991 programmierten Rezeptdatenbank, weiss die 64-Jährige noch nicht. «Das Gerät hat mir all die Jahre treue Dienste geleistet.»

Jetzt geht sie «auf die Piste»

An ihren letzten Tagen in ihrer Bar – ihrem kleinen Reich – wirkt Rigamonti keineswegs müde. Vielmehr standhaft, förmlich elektrisiert. Sie könne nun selbst «auf die Piste» gehen. «Statt hinter der Bartheke zu stehen, kann ich mich nun am Freitag- und Samstagabend zum Essen verabreden oder mir in einer anderen Bar einen Drink genehmigen.» Rigamonti wechselt quasi die Seiten: Von der Barkeeperin wird sie zum Gast.

Edith Rigamonti freut sich auf die freien Freitag- und Samstagabende. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Eine starke Trinkerin sei sie aber ohnehin nie gewesen. «Ich habe ehrlich gesagt eine schwache Leber.» Vielmehr fasziniere sie die Herstellung von Alkoholika. «Etwa, was es braucht, um einen guten Kirsch zu brennen.» Getrunken hat Rigamonti während ihrer Arbeit auch noch aus einem zweiten Grund nicht: «Denn ich bin immer mit dem Auto nach Hause nach Goldach gefahren.»

