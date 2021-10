St.Gallen: Bürgerliche kritisieren städtisches Budget 2022 scharf

ST.GALLEN «Können nur den Kopf schütteln»: Bürgerliche kritisieren städtisches Budget 2022 scharf Die bürgerlichen Fraktionen im Stadtparlament lassen kein gutes Haar am Voranschlag 2022 der Stadt. Besonders die steigenden Personalkosten und die wachsende Verschuldung bereiten Mitte, FDP und SVP Sorge. Links der Mitte zeigt man sich entspannter. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 26.10.2021, 18.04 Uhr

Im Rathaus habe man den Ernst der finanzpolitischen Lage nicht erkannt, kritisieren die bürgerlichen Stadtparteien.

Kaum ist es veröffentlicht, gibt es bereits zu reden: Das Budget 2022 der Stadt St.Gallen bewegt die Gemüter. Gerade die Neuverschuldung ist den bürgerlichen Fraktionen im Stadtparlament ein Dorn im Auge. 70,1 Millionen Franken will der Stadtrat im kommenden Jahr netto investieren. Das Problem ist, dass die Stadt davon nur 1,8 Millionen selber finanzieren kann. Für den Rest von rund 68,3 Millionen muss sie Geld aufnehmen, was die Nettoverschuldung in die Höhe treibt. Ausserdem rechnet die Stadt in ihrem neuen Budget mit deutlich höheren Personalkosten.

Das alles, gepaart mit einem budgetierten Defizit von 25 Millionen Franken, sorgt bei all jenen Fraktionen im Stadtparlament für Unmut, die die städtische Ausgabenpolitik schon seit Jahren kritisieren und einen härteren Sparkurs fordern. Mitte, FDP und SVP lassen denn auch kein gutes Haar an der Entwicklung, die sich im Budget 2022 abbildet. Konzilianter zeigen sich Exponentinnen und Exponenten links der Mitte, wie eine Umfrage am Tag nach der Budgetpräsentation zeigt.

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen.

«Der Stadtrat und die Verwaltung haben den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt», sagt SVP-Stadtpartei-Präsident Donat Kuratli. Die SVP frage sich, was passieren müsse, damit der Stadtrat uns «endlich einmal ein ausgeglichenes Budget präsentiert». Das geplante Sparprogramm «Fokus25» habe nicht ansatzweise Wirkung gezeigt, aus dem Budget 2022 sei keinerlei Sparwille ersichtlich. Der Anstieg bei den Konsumausgaben und der geringe Eigenfinanzierungsgrad bei den Investitionen müsse doch aufrütteln, sagt Kuratli.

«Wenn die Stadtfinanzen aus dem letzten Loch pfeifen und gleichzeitig ohne Not 16 Stellen neu geschaffen werden, dann können wir nur den Kopf schütteln.»

«Der Stadtrat plant weiter an Projekten und verlocht Geld. Im Wissen, dass Projekte wie das Busdepot in absehbarer Zeit nicht finanziert werden können», polemisiert Kuratli. Keine einzige der 16 neu geschaffenen Stellen sei so wichtig, dass die Stadt ihren Auftrag nicht erfüllen könnte, wenn diese nicht geschaffen würden. Abschliessend sagt Kuratli: «Das Budget steht den Budgets der Vorjahre in nichts nach und ist ein weiteres Trauerspiel.»

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinnige.

Felix Keller, Präsident der FDP/Jungfreisinnigen-Fraktion im Stadtparlament, kann dem städtischen Budget 2022 ebenfalls wenig Gutes abgewinnen. «Wir haben ein strukturelles Defizit von 20 bis 30 Millionen Franken. Das zeigt sich abermals im neuen Voranschlag.» Seit Jahren warne seine Fraktion vor dieser Entwicklung. Der Stadtrat hingegen vermittle auch jetzt wieder den Eindruck, dass er auf Kurs sei.

«Dabei ist ein Eigenfinanzierungsgrad von 2,5 Prozent bei den Nettoinvestitionen eine Katastrophe.»

Keller sieht nicht nur die Exekutive in der Pflicht, endlich Sparbemühungen zu zeigen. Auch das Parlament sei gefordert.

Gespart werden müsse in der laufenden Rechnung. Schiebe man Investitionen auf, räche sich das später. «Der Stadtrat muss die Effizienz in der Verwaltung genau überprüfen.» Es sei ausgeschlossen, dass in einem 600-Millionen-Franken-Budget kein Sparpotenzial vorhanden sei.

Daniel Kehl, Fraktionspräsident SP/Juso/PFG.



In der grössten Fraktion des St.Galler Stadtparlaments beurteilt man das Budget 2022 wesentlich entspannter als auf bürgerlicher Seite. Es sei richtig, dass der Stadtrat die grundsätzliche Stossrichtung seiner Politik weiterführe: Investitionen seien auch in finanziell angespannten Zeiten auf hohem Niveau zu halten. Und es sei wichtig, dass die geplanten Investitionen auch realisiert würden, trotz dem sehr tiefen Selbstfinanzierungsgrad und der Zunahme der Verschuldung. Fraktionssprecher Daniel Kehl sagt: «Die Ausgaben wie bei Schulhausbauten, in der Tagesbetreuung und beim Langsamverkehr sind notwendig und steigern die Lebensqualität in der Stadt.»

Nicht überraschend zeige das Budget, dass die kantonalen Steuerreduktionen insbesondere zu Gunsten der Unternehmungen (Staf) letztlich direkt die Gemeinden treffen. Kehl: «Es ist aber erfreulich, dass es gegenüber dem Budget 2021 gelungen ist, den Gesamtaufwand zu reduzieren.» Die Sparbereiche aus dem Programm «Fokus25» werde die Fraktion weiterhin kritisch überprüfen.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP.

Patrik Angehrn, Präsident der Mitte/EVP-Fraktion im Stadtparlament, zeigt sich negativ überrascht vom budgetierten Aufwandüberschuss. «Mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell und der damit verbundenen Praxisänderung auf lineare Abschreibungen wird die Aufwandseite um 26 Millionen Franken entlastet.» Diese massive Entlastung werde mit einem viel höheren Konsumaufwand (ein Plus von 33 Millionen Franken gegenüber der Rechnung 2020) überkompensiert.

«Gerade jetzt, da die Erträge schrittweise wieder Vor-Corona-Werte erreichen, liegen die Probleme eindeutig auf der Aufwandseite.»

Von der gross angekündigten Leistungsüberprüfung «Fokus 25» sei im Budget 2022 nicht mehr viel vorhanden. Einzelne Sofortmassnahmen würden Ende 2021 sogar aufgehoben. «Es bestehen grosse Zweifel an der Ausgabendisziplin des Stadtrates und des Parlaments», sagt Angehrn. «Seit mehr als vier Jahren will der Stadtrat das Zulagenreglement revidieren. Auch diesen Herbst wird das Parlament wieder vertröstet. Oder weshalb steigen die wiederkehrenden Subventionen um rund 1,3 Millionen Franken auf neu 26,3 Millionen Franken an?» Die Stadt lebe aktuell nicht in Zeiten, in welchen alles Mögliche noch mit Geldern der Stadt finanziert werden kann.

Christoph Wettach. Stadtparlamentarier GLP.

Für Christoph Wettach, GLP-Stadtparlamentarier und GPK-Mitglied, kommt das budgetierte Minus von 25 Millionen Franken nicht überraschend. «In den vergangenen Jahren wurde immer ein Aufwandüberschuss budgetiert. Der Rechnungsabschluss fiel dann aber deutlich besser aus.» Wettach sagt zwar, dass man auf der Aufgabenseite in der Tat vorsichtig agieren müsse. Gleichzeitig will er einen Investitionsstau aber vermeiden. «Wir dürfen Investitionen nicht aufschieben.»

Ein Fragezeichen setzt Wettach hinter die per 2022 wieder aufgehobene Massnahme, vakante Stellen während sechs Monaten nicht zu besetzen. «Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Stadtverwaltung deshalb dieses Jahr am Anschlag war.» Aus dem Budget lese man die negativen Auswirkungen der Staf-Vorlage. Es lasse einmal mehr aber auch die enormen Zentrumslasten erkennen, welche die Stadt zu tragen habe. «Da müsste man beim Lastenausgleich vielleicht grundsätzlich anders rechnen.»

Christian Huber, Präsident der Grünen Stadt St.Gallen.

Christian Huber sieht trotz der angespannten finanziellen Lage der Stadt keinen Grund zur Panik. Der Präsident der Grünen Stadt St.Gallen sagt: «Der Blick aufs Budget 2022 zeigt deutlich, dass die Stadt die negativen Auswirkungen der nationalen Unternehmenssteuerreform Staf und der voreiligen städtischen Steuerfusssenkung zu spüren bekommt: Vor beidem haben wir Grüne mehrmals gewarnt.» Weiter bewirke die interne Umstellung der Rechnungslegung kurzfristig einen höheren Verschuldungsgrad, der allerdings noch immer im mittleren Bereich der kantonalen Vorgaben liege.

Was die Investitionen betreffe, seien die Ausgaben einerseits politisch von der Bevölkerung gewünscht und sorgen andererseits für eine Attraktivitätssteigerung, wie beispielsweise der Ausbau der Tagesbetreuung durch die steigenden Schulkinderzahlen oder Investitionen in mehr Klimaschutz. «Hier bereitet uns aber grosse Sorge, dass wir anhand des Budgets nicht erkennen, dass die Weichen zum Ziel von Netto-Null 2050 richtig gestellt wurden», sagt Huber. In den Bereichen Erneuerbare Energie und Klimaschutz brauche es jetzt dringend Investitionen. «Billiger wird es nicht mehr.» Doch davon sehe man leider sehr wenig bis nichts.