St.Gallen Kehrtwende: Das Stadtparlament ist gegen den geplanten Autobahnanschluss beim Güterbahnhofareal – so lief die Debatte Eine knappe Mehrheit erteilt dem Stadtrat nach hitziger Debatte den Auftrag, sich gegen den Anschluss beim Güterbahnhof zu positionieren. Der Stadtrat wehrte sich vergebens. Luca Ghiselli, Marlen Hämmerli und Daniel Wirth 1 Kommentar 08.11.2022, 19.55 Uhr

Das Stadtparlament überweist ein Postulat zum Güterbahnhof – mit grosser Signalwirkung

Nach 16 Voten und 62 Minuten war am Dienstagabend klar: Die Mehrheit des St.Galler Stadtparlaments möchte einen Planungsstopp beim Autobahnanschluss Güterbahnhof. SP/Juso/PFG, GLP und Grüne stimmten geschlossen für die Erheblich­erklärung eines entsprechenden Postulats der Liegenschaften- und Baukommission (LBK). Diese hatte gefordert, dass sich der Stadtrat künftig gegen den geplanten Autobahnanschluss bei Kanton und Bundesamt für Strassen (Astra) zur Wehr setzen soll.

Und er soll aufzeigen, wie das Areal ohne Autobahnanschluss entwickelt werden soll. FDP/JF, Mitte/EVP und SVP stimmten geschlossen gegen die Erheblicherklärung. Das Schlussresultat fiel mit 35 zu 26 Stimmen auch wegen zwei Abwesenheiten auf bürgerlicher Seite relativ knapp, aber eindeutig aus.

«Überdimensioniert und wahnwitzig»

Der Schlussabstimmung vorausgegangen war eine engagierte und teilweise hitzige Debatte. Diese drehte sich vor allem um zwei Punkte: Missachtet das Postulat den Volkswillen, nachdem das städtische Stimmvolk 2016 die Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» abgelehnt hatte? Und: Sind neue Strassenprojekte in der Dimension des Anschlusses Güterbahnhof mit Teilspange in die Liebegg in Zeiten der drohenden Klimakrise noch vertretbar?

Peter Olibet (SP) sagte eingangs, die Welt habe sich seit 2016 verändert. Man arbeite seit der Coronapandemie anders, man pendle seltener. Und: «Die Klimakrise ist in den Köpfen definitiv angekommen.» Verkehrspolitisch werde aber so getan, als stecke man in den 1970er-Jahren fest. «Das Projekt ist überdimensioniert und wahnwitzig.»

Peter Olibet, SP-Stadtparlamentarier. Bild: Benjamin Manser

In dieselbe Kerbe schlugen kurz danach Christian Huber (Grüne) und Marcel Baur (GLP). Huber sagte: Astra, Kanton, Autolobby, Bürgerliche und der Stadtrat wollten ihnen weismachen, dass die Antwort auf die dringenden Probleme der Klimakrise ein «Weiter-Wie-Bisher» oder ein «Mehr-vom-Gleichen» seien. Das sei aber falsch.

Man könne nicht einfach weitermachen wie bisher, stattdessen könne man den Mut haben, um «Stopp» zu sagen. Baur fügte hinzu: Der Stadtrat müsse aufhören, sich hinter dem Astra und dem Kanton zu verstecken. «Er muss uns reinen Wein einschenken.» Und er solle die Chance für einen Neuanfang nutzen.

«Zwängerei, die Verkehr ausbremst»

Anderer Meinung waren die Sprecherinnen und Sprecher der bürgerlichen Fraktionen. Ivo Liechti (Die Mitte) sagte, das Stimmvolk habe seine Meinung 2016 deutlich kundgetan. Vom Zubringer profitierten dank flankierender Massnahmen auch Wohnquartiere. «Wir sehen die Chancen in einem grösseren Zusammenhang.»

Liliane Kobler (FDP) sagte: «Das Postulat setzt sich über den klaren Volkswillen hinweg.» Die Forderung nach einem Planungsstopp sei eine «Zwängerei», die Stadt würde so aus ideologischen Gründen verkehrspolitisch «ausgebremst».

Das Güterbahnhofareal: 1,4 Milliarden Franken, inklusive Verbreiterung der St.-Leonhard-Strasse, soll der hier geplante Autobahnanschluss kosten. Bild: Donato Caspari (31. Mai 2022)

Donat Kuratli (SVP) sagte an die Adresse der Ratslinken: «Ihnen geht’s nicht ums Geld, es geht Ihnen ums Prinzip.» Es wäre enorm wichtig, dass man hier vorwärts machen und weiterplanen könne.

Baudirektor Markus Buschor bekräftigte in seinem Schlussvotum: «Der Stadtrat sieht aufgrund der bisherigen Planungen und Abstimmungen keinen Anlass, sich gegen den Zubringer einzusetzen.» Und er sei der Meinung, dass in der Abstimmung 2016 ein Nein zu «ohne Autobahnanschluss» durchaus als Ja zu «mit» gedeutet werden könne.

«Demokratieverständnis ist in der Stadt St.Gallen eine Frage partikularer Interessen oder Glückssache», so kommentiert «Tagblatt»-Stadtredaktionsleiter Daniel Wirth:

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. Bild: Ralph Ribi

Die Mehrheit des Stadtparlaments ist gegen den Autobahnanschluss beim Güterbahnhofareal. Das gilt es zur Kenntnis zu nehmen. Allerdings hat das Ganze einen schalen Beigeschmack: Mit der Überweisung eines verwegen formulierten Postulats der Liegenschaften- und Baukommission fährt das Stadtparlament mit der Dampfwalze undemokratisch den Willen des Volkes platt.

Zur Erinnerung: Im Februar 2016 haben 63,1 Prozent der Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen die links-grüne Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» abgelehnt. Klar: Seither sind sechs Jahre ins Land gegangen und in der Zwischenzeit hat eine aussagekräftige Testplanung im partizipativen Verfahren stattgefunden. Das heisst, die Ausgangslage hat sich verändert; wir wissen heute mehr.

Nämlich: Beim Güterbahnhof würden der öffentliche und der Langsamverkehr mit einem Autobahnanschluss gegenüber Autos benachteiligt. Das stinkt Links-Grün. Aber: Die Stadt St.Gallen will wachsen, von 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist in den Visionen des Stadtrates die Rede. Der motorisierte Individualverkehr wird zunehmen.

Die Stadtautobahn und ihre Anschlusswerke sind und bleiben die wichtigsten Verkehrsadern, auch was den innerstädtischen Verkehr angeht. Diese auszubauen ist sinnvoll, um die Innenstadt und die Quartiere zu entlasten. Das Gros der Kosten übernähme der Bund. Dieser wird sich mit dem Entscheid des Stadtparlaments nun gut überlegen, den Ausbau der dritten Röhre durch den Rosenberg ohne Teilspange prioritär zu behandeln, oder Projekte in anderen Landesteilen der St.Galler Stadtautobahn vorzuziehen.

Wie hat Links-Grün kürzlich frohlockt, als bekannt wurde, in St.Gallen solle ab 2028 flächendeckend Tempo 30 gelten. Wie laut wäre der Aufschrei von SP, Grünen und GLP gewesen, wenn sich Stadt und Kanton um die Lärmschutzverordnung geschert hätten? Demokratieverständnis scheint in St.Gallen eine Frage partikularer Interessen zu sein. Oder Glückssache.

Wohnsitzzulage wird bis 2037 über natürliche Abgänge abgeschafft

Einstimmig hat das Stadtparlament einem Nachtrag zum Personalreglement zugestimmt. Der Stadtrat legte dem Parlament eine überarbeitete Vorlage vor, nachdem die erste im Juni an ihn zurückgewiesen worden war. Streitpunkt des Geschäfts: Die Wohnsitzzulage von 288 Franken im Monat für rund 1000 Mitarbeitende, die ihren Wohnsitz in der Stadt haben.

Einer der Rückweisungsanträge lautete, die Wohnsitzzulage, welche die Stadt jährlich 2,9 Millionen Franken kostet, sei in den nächsten 15 Jahren schrittweise abzuschaffen. Dies will der Stadtrat bis 2037 umsetzen, allerdings ausschliesslich über natürliche Abgänge.

Marlène Schürch, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Die überarbeitete Vorlage löste keine hohen Wellen aus. Marlène Schürch, Sprecherin der Fraktion von SP/Juso/PFG, sagte, mit dem eingesparten Geld müssten zwingend tiefe Löhne angehoben werden, damit die Stadt eine attraktive Arbeitgeberin bleibe.

René Neuweiler indes sagte namens der SVP, seine Partei werde beim Budget 2024 bei den Personalkosten genau hinschauen, damit nicht überbordet werde. Mit dem angepassten Personalreglement erhalten ab 2023 auch junge Mitarbeitende eine fünfte Ferienwoche.

Beitrag an St.Gallen-Bodensee-Tourismus überraschend unbestritten

Die grosse Mehrheit des Stadtparlaments sagt Ja zur neuen Leistungsvereinbarung mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus. 780'000 Franken zahlt die Stadt St.Gallen in den Jahren 2023 bis 2026 an den Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Das sind 100'000 Franken weniger als noch bis Ende 2022. Das St.Galler Stadtparlament hatte im November 2021 die aktuelle, höhere Leistungsvereinbarung bis Ende dieses Jahres verlängert, um dem Verein Zeit für einen Strategieprozess zu geben.

Die Touristinformation an der Bankgasse: St.Gallen-Bodensee-Tourismus hat eine neue Strategie ausgearbeitet. Bild: Urs Bucher

Die Resultate dieses Prozesses liegen bereits seit diesem Sommer vor. Die neue Strategie setzt unter anderem auf den Geschäfts-, Messe- und Kongresstourismus als wichtigstes Standbein und sieht vor, dass die asiatischen Fernmärkte künftig weniger im Fokus stehen. Am Dienstag hat das Stadtparlament grünes Licht für die Umsetzung der neuen Strategie gegeben. Dies, indem es den jährlichen Subventionsbeitrag im Umfang von 780'000 Franken gemäss Leistungsvereinbarung mit 53 Ja und 1 Nein bei 5 Enthaltungen genehmigt hat.

Christoph Wettach, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Unter den Wortmeldungen fanden sich viel Lob und Goodwill. René Neuweiler (SVP): «Ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl, wenn es um Subventionen geht, wie hier.» Aber auch die eine oder andere kritische Anmerkung fehlte nicht. Zum Beispiel von Christoph Wettach namens der GLP/JGLP-Fraktion: Man werde genau hinschauen, wenn es um die Umsetzung der Leistungsvereinbarung gehe – gerade bezüglich der Staatsquote. Der Entscheid untersteht dem fakultativen Referendum.

Das Kreisgericht St.Gallen ist heute am Bohl mit Büros und im Amtshaus an der Neugasse mit seinen Gerichtssälen untergebracht. Die Räume sind nicht mehr zeitgemäss, und der Kanton will das Gericht an der Schützengasse zusammenführen. An die nötigen Baukosten leistet die Stadt einen Beitrag von 780'000 Franken.

Das Kreisgericht St.Gallen ist heute hauptsächlich im Haus Hecht am Bohl untergebracht. Bild: Sam Thomas

Dem entsprechenden Antrag hat das Stadtparlament ohne Diskussion und ohne Gegenstimmen zugestimmt. Die gesamten Baukosten betragen 19,5 Millionen Franken. Das neue Gerichtsgebäude soll 2028 bezogen werden können. Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

«Das städtische Personal mit Füssen getreten» Marlène Schürch (SP) setzte sich für die Genehmigung des überarbeiteten Personalreglements ein – und wurde sehr deutlich. Die Bürgerlichen hätten das städtische Personal «mit Füssen getreten», als sie im Juni die Abschaffung der Wohnsitzzulage beschlossen.

So was hört man von der rechten Ratsseite normalerweise nicht. «Ich hatte noch nie ein so gutes Gefühl, Subventionen zu sprechen wie bei diesem Geschäft», sagte René Neuweiler von der SVP. Gemeint sind die 780'000 Franken jährlich für St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Die Transparenz der Organisation hat den SVPler überzeugt. «Eine solche lassen Subventionsempfänger sonst missen.» Für das Controlling ist der Stadtrat zuständig. Neuweiler: «Für einmal vertraue ich dem Stadtrat.»

Corina Saxer (FDP) verglich die Stadt mit einem Privathaushalt. Als Privatperson mache man regelmässig einen Haushaltsputz. Das solle auch die Stadt tun, sagte Saxer. Die Rede war vom Postulat, mit dem die FDP/JF-Fraktion eine Übersicht über die Aufgaben und Dienstleistungen der gesamten Stadtverwaltung erhalten möchte. Saxers Vorstellung von einem Haushaltsputz: «Gemeinsam mit Freunden und der Familie wird analysiert, was entsorgt werden kann und auf was verzichtet werden kann, damit das Gehalt ausreicht.»

Der Stadtrat wollte das Postulat zum Autobahnanschluss Güterbahnhof nicht erheblich erklären. Peter Olibet (SP) interpretierte das so: «Entweder hat der Stadtrat keine Lust, keinen Mut oder keine Argumente aus diesem Autobahnwahnsinn auszusteigen.» Und um seine Ratskolleginnen und Ratskollegen davon zu überzeugen, gegen den Autobahnanschluss zu stimmen: «Falls Sie meinen, meine Haltung sei ziemlich unvernünftig: Stimmen Sie trotzdem Nein.»

Annektiert St.Gallen das Toggenburg? Das Parlament diskutierte über den Subventionsbeitrag an St.Gallen-Bodensee-Tourismus, als sich Marlene Bodenmann (SP) verhaspelte. Sie benannte die Organisation kurzerhand um in St.Gallen-Toggenburg.

«Kein grünes SVP-Licht für die Motion der Grünen»: Esther Granitzer sprach sich für ihre Fraktion dagegen aus, die Motion der Grünen und Jungen Grünen zu überweisen. Der Vorstoss verlangt vom Stadtrat, ein neues Beleuchtungskonzept auszuarbeiten, das umweltfreundlicher ist.

Esther Granitzer, SVP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Zum selben Geschäft sprach Veronika Meyer von den Grünen. Und reagierte auf das Votum von Granitzer, die auf die Eigenverantwortung gepocht hatte: «Private können nicht machen was sie wollen, auch wenn es erlaubt ist», sagte Meyer.

Andreas Hobi, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: PD/Christian Widmer

Nun meldet sich auch Philipp Schönbächler (GLP) zu Wort. Er habe eigentlich nichts sagen wollen. «Aber die SVP macht es einem nicht einfach.» Eine Beleuchtung könne ebenso stören wie Lärm. «Dann stimmt die SVP also auch für die Aufhebung des Lärmschutzreglements?» Und Andreas Hobi (Grüne) fügt an: «Wenn die individuelle Freiheit auf Kosten der Natur geht, dann setzen wir auf die Natur.»

Stadtpräsidentin auf der Zuschauertribüne Maria Pappa wechselte am Dienstag die Perspektive. Normalerweise sitzt die Stadtpräsidentin im Saal, dem Parlament gegenüber. Für die Debatte über St.Gallen-Bodensee-Tourismus wechselte sie auf die Zuschauertribüne, wo bereits Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer sass. Weil Pappa Vizepräsidentin des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus ist, musste sie in den Ausstand.

Melanie Diem (GLP) sagte es selbst: Der neue Meteorabwasserkanal ist an sich ein einfaches, unbestrittenes Geschäft. Ihr seien aber Informationen zugetragen worden: Entlang des Freibergwegs am Girtannersberg wachsen einige Bäume. Um diese sorgte sich Diem und bemängelte: «In den Plänen sind diese Bäume nicht ersichtlich», sagte Diem. «Es braucht also Insiderwissen.» Oder man spaziert durch Rotmonten und informiert sich vor Ort. (Zur Beruhigung: Der zuständige Stadtrat Peter Jans versicherte, in der Detailplanung werde auf den Schutz der Bäume geachtet.)

Es kommt in den besten Räten vor: Die zuständige Parlamentarierin, der zuständige Parlamentarier ist gerade nicht im Saal, wenn ihr oder sein Geschäft beraten wird. Und so stürmt auch Felix Keller in den Saal als das Parlament gerade mit der Beratung des Postulats der FDP/JF-Fraktion beginnt. In der Hand einen Kaffeebecher.

Auf der Tribüne sass auch Feuerwehrkommandant Christian Isler. Ob ihm niemand gesagt hatte, dass das Geschäft zur Feuerwehrersatzabgabe verschoben wurde?

Dieses Jahr musste Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner den Rat und auch das Publikum auf der Tribüne schon mehrmals ermahnen: Immer dann, wenn applaudiert wurde. Es schickt sich nicht, seine Zustimmung oder Ablehnung zu Beschlüssen oder Voten zu äussern. An diesem Abend hielt sich Jürg Brunner zurück, obwohl das einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie Zuschauerinnen und Zuschauer nicht taten. Obwohl einmal applaudiert wurde und an mehreren Stellen auf die Pulte geklopft.

Zehn Geschäfte behandelt Traktandum 1: Das Parlament genehmigt die Revision des Personalreglements einstimmig mit 60 Ja. Unter anderem erhält das städtische Personal damit fünf Ferienwochen. Die Wohnsitzzulage wird in einer Übergangsfrist von 15 Jahren gestrichen.

einstimmig mit 60 Ja. Unter anderem erhält das städtische Personal damit fünf Ferienwochen. Die wird in einer Übergangsfrist von 15 Jahren gestrichen. Traktandum 2: Die Stadt zahlt St.Gallen-Bodensee-Tourismus neu 780'000 Franken jährlich. Das ist weniger als bis anhin: Seit 2018 lag der Betrag bei 880'000 Franken. Die Vereinbarung gilt bis 2026. Das Parlament hat sie mit 54 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen genehmigt. Fakultatives Referendum.

neu jährlich. Das ist weniger als bis anhin: Seit 2018 lag der Betrag bei 880'000 Franken. Die Vereinbarung gilt bis 2026. Das Parlament hat sie mit 54 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen genehmigt. Fakultatives Referendum. Traktandum 3: Die Frage, ob die Feuerwehrersatzabgabe erhöht wird, wird an einer anderen Sitzung geklärt. Das Geschäft ist verschoben worden, weil es noch nicht beratungsreif ist.

erhöht wird, wird an einer anderen Sitzung geklärt. Das Geschäft ist worden, weil es noch nicht beratungsreif ist. Traktandum 4: Das Geschäft zu den Olma-Messen wurde verschoben , weil die zuständige Kommission es noch nicht fertig beraten hat.

wurde , weil die zuständige Kommission es noch nicht fertig beraten hat. Traktandum 5: Auch die Vorlage zur neuen Bibliothek wurde verschoben , weil sie noch nicht beratungsreif ist. Es geht um die Frage, ob die Stadt den Helvetia-Versicherungen das Grundstück mit dem Union-Gebäude abkauft.

wurde , weil sie noch nicht beratungsreif ist. Es geht um die Frage, ob die Stadt den Helvetia-Versicherungen das Grundstück mit dem Union-Gebäude abkauft. Traktandum 6: Die Stadt zahlt dem Kreisgericht St.Gallen einen Baukostenbeitrag über 780'000 Franken . Das hat das Parlament einstimmig, mit 53 Ja-Stimmen beschlossen. Fakultatives Referendum.

einen Baukostenbeitrag über . Das hat das Parlament einstimmig, mit 53 Ja-Stimmen beschlossen. Fakultatives Referendum. Traktandum 7: Ein Abschnitt der Lehnstrasse in Bruggen soll für 1,2 Millionen Franken saniert und neugestaltet werden. Die zuständige Kommission hat das Geschäft aber noch nicht fertig beraten. Es wurde daher verschoben .

in Bruggen soll für 1,2 Millionen Franken saniert und neugestaltet werden. Die zuständige Kommission hat das Geschäft aber noch nicht fertig beraten. Es wurde daher . Traktandum 8: Im Freibergweg in Rotmonten wird ein Meteorabwasserkanal gebaut. Das Stadtparlament spricht dafür einstimmig, mit 62 Ja, 430'000 Franken .

gebaut. Das Stadtparlament spricht dafür einstimmig, mit 62 Ja, . Traktandum 9: Die Biodiversitätsstrategie der Stadt St.Gallen ist noch nicht beratungsreif. Das Geschäft wurde verschoben .

der Stadt St.Gallen ist noch nicht beratungsreif. Das Geschäft wurde . Traktandum 10: Das Geschäft zum Stellenantrag der St.Galler Stadtwerke wurde nicht beraten , da die zuständigen Kommissionen es noch nicht fertig diskutiert haben.

der St.Galler Stadtwerke wurde , da die zuständigen Kommissionen es noch nicht fertig diskutiert haben. Traktandum 11: Der Postulatsbericht zu einem Weg der Vielfalt wurde verschoben . Auch hier hat die zuständige Kommission das Geschäft noch nicht fertig diskutiert.

wurde . Auch hier hat die zuständige Kommission das Geschäft noch nicht fertig diskutiert. Traktandum 12: Der Stadtrat arbeitet ein neues, umweltfreundliches Beleuchtungskonzept aus. Das Stadtparlament hat eine entsprechende Motion erheblich erklärt, mit 42 Ja-Stimmen, bei 14 Nein und 3 Enthaltungen.

Traktandum 13: Das Parlament hat das Postulat zu progressiven Stromtarifen nicht diskutiert. Es ist verschoben worden, weil die zuständige Kommission es noch nicht fertig beraten hat.

nicht diskutiert. Es ist worden, weil die zuständige Kommission es noch nicht fertig beraten hat. Traktandum 14: Der Stadtrat muss einen Bericht verfassen, in dem er die Aufgaben und Dienstleistungen der Stadt auflistet. Das Parlament hat ein entsprechendes Postulat erheblich erklärt, mit 34 Ja, bei 28 Nein und 0 Enthaltungen.

auflistet. Das Parlament hat ein entsprechendes Postulat erheblich erklärt, mit 34 Ja, bei 28 Nein und 0 Enthaltungen. Traktandum 15: Eine Mehrheit des Stadtparlaments spricht sich gegen den Autobahnanschluss Güterbahnhof aus. 35 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben dafür gestimmt, das Postulat «Übungsabbruch statt Millionen für Planungsleiche verschleudern» erheblich zu erklären. 26 stimmten dagegen, Enthaltungen gab es keine.

aus. 35 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben dafür gestimmt, das Postulat «Übungsabbruch statt Millionen für Planungsleiche verschleudern» erheblich zu erklären. 26 stimmten dagegen, Enthaltungen gab es keine. Traktandum 16: Inwiefern ist die Stadt St.Gallen bereit, sich mit ihrer kolonialen Vergangenheit zu beschäftigen? Das wollten Alexandra Akeret, Jeyakumar Thurirajah, Miriam Rizvi und Christian Huber in einer Interpellation wissen. In der Antwort schreibt der Stadtrat, er sei bereit eine Studie erstellen zu lassen zur Erforschung der Beteiligung von St.Gallerinnen und St.Gallern an Sklaverei und Kolonialismus

zu beschäftigen? Das wollten Alexandra Akeret, Jeyakumar Thurirajah, Miriam Rizvi und Christian Huber in einer Interpellation wissen. In der Antwort schreibt der Stadtrat, er sei bereit eine Studie erstellen zu lassen zur Erforschung der Beteiligung von St.Gallerinnen und St.Gallern an Sklaverei und Kolonialismus Traktandum 17: Die FDP/JF-Fraktion hatte sich in einer Interpellation nach einem ÖV-Angebot erkundigt, das nachfrageorientiert ist . Die Stadt möchte dazu erst Berichte aus Zürich und Wil abwarten, wo bereits Projekte zu einem On-Demand-Angebot laufen oder gelaufen sind. Von der Antwort zeigte sich die Fraktion enttäuscht. Sie vermisse das Engagement, sagte Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP).

erkundigt, . Die Stadt möchte dazu erst Berichte aus Zürich und Wil abwarten, wo bereits Projekte zu einem On-Demand-Angebot laufen oder gelaufen sind. Von der Antwort zeigte sich die Fraktion enttäuscht. Sie vermisse das Engagement, sagte Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP). Traktandum 18: Die SP/Juso/PFG-Fraktion hatte eine Interpellation zu zwei Grundstücken in Goldach eingereicht. In der Antwort erklärt der Stadtrat, die Stadt wolle das Areal Rietli verkaufen. Das Areal Seegarten behält die Stadt vorerst noch.

Die nächste Parlamentssitzung findet am 29. November statt. Sie wird von 16 bis maximal 22 Uhr dauern und einige gewichtige Geschäfte enthalten: die Umwandlung der Olma-Messen in eine Aktiengesellschaft, der Kauf des Union-Gebäudes für die neue Bibliothek und die städtische Strategie zur Förderung der Biodiversität.

Diese Geschäfte waren ursprünglich für diese Sitzung traktandiert. Sie wurden nun aber geschoben, weil die zuständigen Kommissionen sie noch nicht fertig beraten.

