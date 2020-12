St.Gallen Kasperli im Coronaland: Auf der Kreuzbleiche versprüht ein Puppentheater einen Hauch Normalität Das Münchner «Kasperle Theater» der Familie Liebe hat sein Zelt in St.Gallen aufgeschlagen. Die ersten Gäste kamen von der Polizei, um das Schutzkonzept zu überprüfen. Elena Oberholzer 04.12.2020, 13.37 Uhr

Mario Liebe und Sohn Jason vor ihrem Puppentheater. Elena Oberholzer

Die Kreuzbleiche ist schneebedeckt. Da, wo in den vergangenen Jahren fleissig Schlittschuh gefahren und Glühwein getrunken wurde, ist es an diesem sonnigen Nachmittag Anfang Dezember auffallend ruhig. Der «Eiszauber», welcher in den letzten beiden Jahren die Kreuzbleiche zum Leben erweckte, musste in diesem aussergewöhnlichen Winter abgesagt werden.