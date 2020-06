«St.Gallen ist keine Shoppingstadt»: Wie Ladeninhaber die Stadt erleben – und weshalb einige ihr Modegeschäft lieber nach Zürich verlegen St.Gallen ist zu klein, sagen die einen. Sie schliessen ihr Geschäft und ziehen weiter. Es braucht nur etwas Durchhaltewillen, meinen die anderen. So erleben Ladeninhaber die Stadt St.Gallen. Diana Hagmann-Bula 04.06.2020, 05.00 Uhr

Tauscht St.Gallen gegen das internationalere Zürich ein: Carrie Sum Waldmeier zieht im September mit ihrem Laden Silk'n'Tea weg aus der Stadt.

Bild: Nik Roth

«So ein Geschäft gehört nicht nach St.Gallen.» Das hat sich Carrie Sum Waldmeier hie und da anhören müssen, in den acht Jahren, seit denen sie ihren Laden an der Schmiedgasse in St.Gallen führt. Dabei hatte sie sich bewusst für diese Stadt entschieden und wollte ihr treu bleiben. Seide aus China, Kaschmir aus der Mongolei und beides in Bezug setzen zur St.Galler Textiltradition, das war ihr Konzept. Sie fand ein Lokal in einer hübschen Ecke der Stadt, die Miete war angemessen, der Hausbesitzer wohlwollend. Die Hongkongerin hoffte:

«An diesem Ort wird man meine Werke und mich verstehen.»

Ende September wird Waldmeier ihren Laden schliessen. Silk’n’Tea heisst er, weil sie neben Seide auch Tee verkauft und damit die beiden Dinge, ohne die die chinesische Kultur nicht auskommt.

In Zürich wird sie ihr Geschäft im Herbst wieder eröffnen. Nicht die bösen Bemerkungen hätten sie vertrieben, betont sie. «Ich lasse mich doch nicht wegmobben.» Vielmehr seien mehrere Faktoren zusammengekommen, die sie zum Wegzug bewogen hätten. Zum Schluss noch Corona.

«St.Gallen ist zu klein für einen kritischen Dialog»

Carrie Sum Waldmeier stammt aus Hongkong, hat ihr Handwerk dort, aber auch in Mailand erlernt. Sie wohnt mit ihrem Mann in der Umgebung von Winterthur, ist Schweizerin. Und will sich integrieren. Deshalb nähte sie bald nicht mehr nur chinesisch inspirierte Kleider aus Seide, sondern auch solche mit europäischem Schnitt.

Aus St.Galler Stoffen entstand asiatisch Aussehendes. «Meine Fusion-Mode ist meine Art, einen interkulturellen Dialog zu führen», sagt Waldmeier. Mit der Zeit konnte sie zwar auf einige Stammkunden zählen. «Aber viele andere sind für mich und meine Kreationen nicht bereit.» Das zeigt sich jeweils Ende Monat in der Kasse. Sie möge die bodenständige Art der St.Galler, sehr sogar.

«Doch für einen kritischen interkulturellen Dialog ist die Stadt zu klein.»

Sie zieht mit ihren Kreationen deshalb ins grössere Zürich, wo sie ein Ladenlokal nahe des Grossmünsters gefunden hat. «1000 Leute mehr, die am Geschäft vorbeigehen, bedeuten die Chance, dass 15 bis 20 Menschen darunter sind, die genau meine Mode suchen.» Waren ihre Blusen, die bis 600 Franken kosten, und ihre Mäntel für 1000 Franken zu exklusiv für St.Gallen? «Der richtige Preis ist eine Kunst. Aber in der Multergasse gibt es anderes zu kaufen, das teurer ist.»

Waldmeier sieht sich nicht als neuen Fall des Lädelisterbens in der Gallusstadt. Sie wolle sich einfach weiterentwickeln, betont sie. Eine regelmässige Kundin trauert Silk’n’Tea schon jetzt nach:

«Mir wird ein besonderer Ort fehlen, dessen Atmosphäre ich geschätzt habe.»

Es sei ein Ort, der die Seele und Leidenschaft von Carrie Sum Waldmeier ausstrahle, nicht die x-te Reduplikation durchschaubarer Marketingkonzepte. «Das Geschäft zeigt einen innovativen Zugang zu hochstehender Textilkultur.» Neben den leider obligatorischen Fast-Fashion-Läden, «dem Schandfleck jeder Innenstadt», biete St.Gallen eine Vielzahl solider Geschäfte. «Deren Produkte sind für meinen Geschmack aber oft zu wenig einzigartig.» Silk’n’Tea sei eine der wenigen Ausnahmen gewesen.

Exklusive Geschäfte, die St.Gallen den Rücken kehren und sich Erfolg in Zürich erhoffen: Dieser Fall tritt immer wieder ein. 2004 verlegte Susanna Kulli ihre Galerie nach zwanzig Jahren von der Gallus- in die Limmatstadt. Jukka Murto ist Finne, lebt mit Frau und Kindern in St.Gallen und handelt in ganz Europa skandinavische Vintagemöbel. 2019 hatte er an der Poststrasse für einige Wochen einen Pop-Up-Store eröffnet, ein fixer Laden ist nicht gefolgt. «Es war okay», zieht er finanzielle Bilanz des Experiments. Und fügt hinzu:

«Zürich ist wie ein anderer Planet.»

Der Geschmack des Publikums sei international, vergleichbar mit London und Paris. «Zürich bedeutet mehr Geld, mehr Leben, mehr Stil.» Dennoch befürwortet er lokalen Handel und träumt weiter von einem Geschäft in St.Gallen.

So schlimm ist es nicht, heisst es bei der Stadt. «Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Situation in St.Gallen wesentlich besser ist, als viele denken. Wir haben aktuell nur rund zehn leerstehende Lokale in der Innenstadt. Das ist wenig im Verhältnis zum gesamten Angebot», sagt Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung. Fast monatlich würden neue Geschäfte öffnen.

Authentisch bleiben, aber selbstbewusster werden

Vergangene Woche erst hat der St.Galler Stadtrat entschieden, dass die Geschäfte in der Stadt unter der Woche bis 20 Uhr geöffnet haben dürfen und fortan Sonntagsverkäufe möglich sind, sofern eine Bewilligung vorliegt. Die Liberalisierung der Öffnungszeiten ist Teil des Projektes Zukunft St.Galler Innenstadt. Es startete 2016, soll das Zentrum attraktiver machen, neue Ladenbesitzer anziehen. «Wir waren die erste Schweizer Stadt, die sich aktiv mit den neuen Herausforderungen befasste», sagt Zuberbühler. St.Gallen müsse sich selbst bleiben.

«So sind wir authentisch. Unsere Qualitäten dürfen wir aber selbstbewusster vertreten.»

Kreative neue Ladenbesitzer mit tieferen Mieten anlocken, wie das oft vorgeschlagen wird? Die Standortförderung unterstützt Interessenten, indem sie ihnen geeignete Lokale vorschlägt. «Wir begleiten sie bei der Ansiedlung.» Was die Mieten betreffe, müssten sich Ladenbesitzer an den Vermieter wenden, sagt Zuberbühler. «Wir wissen, dass viele Hausbesitzer einzigartige Konzepte unterstützen möchten und zu Gesprächen bereit sind.»

Man könne St.Gallen und Zürich nicht miteinander vergleichen. «Und man soll es auch nicht. Sie sind zu verschieden», meint auch Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen. Die Mieten in der St.Galler Innenstadt sind hoch. So hoch, dass oft nur finanzkräftige Ketten sich diese leisten können. Das Ergebnis: die gleichen Läden in jedem Stadtzentrum. Bleuer sagt:

«Sicher fehlen in St.Gallen kleine, spezielle Läden. Aber nicht nur hier.»

Grosse internationale Marken sähe er ebenfalls gerne. Dafür sei die Stadt aber wohl zu klein. Markt und Nachfrage würden den Ladenmix regeln. «Es ist schwierig, griffige Massnahmen zu treffen, die das ändern. Wir geben unser Bestes.» Noch mehr wünscht sich Bleuer, dass «das mit dem leidigen Einkaufstourismus» endlich aufhört.

Grosse Mission: Nicole Geser von der Boutique Le Soir Le Jour will in St.Gallen die Leidenschaft für Mode wecken.

Bild: Nik Roth

Trotz allem Klagen über das Wesen der Stadt und die wirtschaftlichen Bedingungen: Es gibt Beispiele dafür, dass es gut gehen kann. Nicole Geser ist eines von ihnen. Vor sechs Jahren hat sie mit ihrer Boutique Le Soir Le Jour Labels wie Isabel Marant und Sies Marjan nach St.Gallen gebracht. Auch sie habe schon mit dem Gedanken gespielt, ein zweites Geschäft in Zürich zu eröffnen, um mehr Kundinnen zu erreichen, sagt sie. Denn:

«St.Gallen ist keine Shoppingstadt.»

Mit grossem Engagement habe sie sich jedoch «einen feinen Kundenstamm» aufbauen können. Herausfordernd sei das, aber auch befriedigend, sagt sie. Und erzählt, wie sehr sie sich jeweils freut, wenn Modeaffine ihre Boutique mit Geschäften in Paris, London oder New York vergleichen. «In meiner Lieblingsstadt St.Gallen die Leidenschaft für Mode zu wecken, bleibt mein Ehrgeiz.»

Hinhören und die Menschen an der Hand nehmen

Die St.Gallerin Sandra Schmitter wohnt seit zwanzig Jahren in Zürich, ihr Geschäft Moho hat sie aber in der Gallusstadt eröffnet. «Wir haben gut hingehört und gemerkt, dass hier nordische Kleidermarken gefragt sind.» Die Einnahmen gaben ihr recht. Irgendwann lockte das verheissungsvolle Zürich doch zu sehr. Schmitter eröffnete eine Filiale in der Limmatstadt. «Sie funktionierte schlecht. Wir gingen im grossen Angebot unter. In der kompakten Altstadt von St.Gallen aber fielen wir auf», sagt sie.

Einst Moho, heute Tarzan: Sandra Schmitter hatte in St.Gallen mehr Erfolg als mit der Filiale in Zürich und konnte ihren florierenden Laden einer Kette verkaufen.

Bild: Nik Roth

Das Geschäft hier lief so gut, dass sich die Ladenkette Tarzan eines Tages dafür interessierte. Schmitter verkaufte. «Ich war unterdessen Mutter von zwei Kindern und wurde beidem nicht gerecht. Weder der Familie noch dem Laden.»

Auch wenn sie überzeugt ist, dass die Entscheidung richtig war: Eineinhalb Jahre nach der Übergabe gibt es noch immer Tage, an denen sie ihr Geschäft vermisst. Auch weil sie weiss: St.Gallerinnen und St.Galler sind durchaus modisch. Man muss sie nur an der Hand nehmen und beratend zu Neuem führen.