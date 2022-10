Freispruch für Angeklagten nach Streit in St.Galler Bar

St.Gallen Ist die gebrochene Rippe wirklich auf den Streit in einer Bar zurückzuführen? – Kreisgericht hegt Zweifel und spricht Angeklagten frei In einer Bar in St.Gallen eskalierte ein Streit. Zwei Männer gerieten in eine Rangelei und stürzten. Einer von ihnen klagte hinterher vor Gericht und machte geltend, er habe eine Rippe gebrochen. Claudia Schmid 02.10.2022, 17.00 Uhr

Nach einem Streit in einer St.Galler Bar klagte einer der Beteiligten über eine Rippenfraktur. Symbolbild: Getty

Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Paaren. Zwei Männer gerieten sich in die Haare. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen klagte später einen von ihnen wegen Tätlichkeiten oder einfacher Körperverletzung an und beantragte eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse. Zuvor hatte die Anklage eine Einstellungsverfügung erlassen, gegen die der Privatkläger Beschwerde erhob. In der Folge musste sich der Beschuldigte, ein 31-jähriger Schweizer, vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten.

Auf vereister Terrasse ausgerutscht

Laut Anklageschrift hatte es bereits vor geraumer Zeit Spannungen zwischen den beiden Paaren gegeben. In einer Januarnacht 2019 hatten die Freundin des Beschuldigten und der Privatkläger in einer Bar eine verbale Auseinandersetzung. Sie mündete darin, dass sie sich gegenseitig ihre Getränke anschütteten. Die Frau ging daraufhin zu ihrem Freund, um ihn zu bitten, den Privatkläger von ihr fernzuhalten.

Der Beschuldigte folgte dem Privatkläger hinaus auf die Terrasse, wo sie sogleich aneinandergerieten und sich gegenseitig in den Schwitzkasten nahmen. Dabei rutschten sie auf dem vereisten Boden aus und fielen hin. Der Privatkläger machte später geltend, er habe eine Rippenfraktur erlitten und sei zwischen dem 11. und 16. Januar arbeitsunfähig gewesen.

An der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen bestätigte der Beschuldigte grossmehrheitlich die Geschehnisse, betonte aber, dass er den Privatkläger lediglich darauf habe hinweisen wollen, dass er seine Freundin in Ruhe lassen solle. Dieser sei sogleich auf ihn losgegangen, weshalb es zu einer Rangelei gekommen sei.

Entschuldigung und Genugtuung gefordert

Der Rechtsvertreter des Privatklägers erklärte in seinem Plädoyer, eigentlich handle es sich um einen Bagatellfall zweier Hitzköpfe, der auch ohne Gerichtsverhandlung erledigt werden könne. Dazu müsse sich der Beschuldigte nur bei seinem Mandanten entschuldigen und ihm eine Genugtuungssumme von 2000 Franken zahlen.

Der Verteidiger hielt dagegen, der Beschuldigte könne nicht wegen Tätlichkeiten verurteilt werden, da dieser Tatbestand bereits verjährt sei. Vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung sei er freizusprechen. Ein Schuldspruch könne nur erfolgen, wenn sein Mandant den Privatkläger tatsächlich verletzt habe. Dies aber sei nicht der Fall.

Die Rippenfraktur – falls sie überhaupt von jener Nacht stamme – sei nicht durch die Einwirkung des Beschuldigten entstanden, sondern weil die beiden Männer auf dem vereisten Boden zu Fall gekommen seien.

Das Kreisgericht fällt einen Freispruch

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen war derselben Ansicht wie die Verteidigung. Für das Gericht bestünden erhebliche Zweifel, ob die behauptete Verletzung tatsächlich von jener Nacht oder einer früher ausgetragenen Rauferei stamme.

Der Tatbestand der einfachen Körperverletzung sei aber auch deshalb nicht gegeben, weil sich die beiden Männer gegenseitig umklammert hätten, um sich so am Schlagen oder Boxen zu hindern. Gefallen seien sie nicht, weil der eine den anderen zu Fall gebracht habe, sondern wegen der rutschigen Unterlage.

Mit dem Freispruch wies das Kreisgericht auch die Zivilklage des Privatklägers ab. Die Kosten der Gerichtsverhandlung im Umfang von 2000 Franken trägt der Staat. Zudem erhält der Freigesprochene 6275 Franken für seine private Verteidigung.