Stiftsbibliothek zeigt Replik des einzigen Globus aus Mittelalter

St.Gallen In der Stiftsbibliothek in die Sterne gucken: Was alte Handschriften und ein Globus über das Verhältnis von Mensch und Sternen verraten Die neue Ausstellung in der Stiftsbibliothek zeigt «das Firmament in St.Galler Handschriften». Höhepunkt: Der Nachbau eines Globus, der von Mönch Notker vor tausend Jahren schriftlich erwähnt wurde – es ist der einzige Erdglobus aus dem Jahrtausend zwischen Antike und Ausgang des Mittelalters. Denn auch die Menschen im Mittelalter wussten, dass die Erde eine Kugel ist. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Nachbau des Globus, den der Mönch Notker der Deutsche in einer Handschrift vor tausend Jahren erwähnte – und den er wohl selber konzipierte. Bild: PD

Die kleine Putte steht unscheinbar oben auf der Säule, umrahmt von alten Büchern. Und doch ist sie eine ganz besondere: Sie schaut als einzige nach oben, Richtung Himmel. Alle anderen Putten blicken hinunter auf die Besucherinnen und Besucher der Stiftsbibliothek. Und noch etwas unterscheidet sie: Sie glänzt hell, die anderen sind dunkel-staubig.

Für die Ausstellung wurde die Putte extra geputzt, sagt Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Sie ist das Maskottchen der neuen Ausstellung. Erst jetzt wurde bemerkt, dass die Putte das Fernrohr verkehrt herum gehalten hatte - vielleicht war es bei einer früheren Putzaktion falsch montiert worden, nun wurde es korrigiert.

Die Putte «Astronom» im Barocksaal ist das Maskottchen der Ausstellung: Hier noch staubig-ungeputzt und das Fernrohr verkehrt haltend. Bild: PD

Der Star der Ausstellung im Barocksaal ist aber etwas anderes: ein Globus. Kein Original, trotzdem spektakulär. Es ist der Nachbau der frühesten Beschreibung einer Weltkugel mit verstellbarer Achse, von vor über tausend Jahren. Flat Earther dürften daran keine Freude haben - schon im Mittelalter wusste man, dass die Erde eine Kugel ist.

Erstmals arbeiten drei Museen thematisch zusammen

«Das Firmament in St.Galler Handschriften», so heisst die aktuelle Sommerausstellung des Unesco-Weltkulturerbes. In sechs Vitrinen im Barocksaal präsentiert das Ausstellungsteam um Cornel Dora Funde aus dem Archiv, die alle die Himmelskörper aufgreifen. Jede Vitrine steht für einen anderen Themenschwerpunkt.

Es ist der erste Teil einer Ausstellungs-Trilogie, zum ersten Mal spannen Stiftsbibliothek, Naturmuseum und Kulturmuseum zusammen. Doch die Zusammenarbeit beschränkt sich aufs gemeinsame Ausstellungsthema. Die Schauen im Kulturmuseum (über den Toggenburger Astronomen Jost Bürgi) und im Naturmuseum (neue Präsentation der Meteoritensammlung) werden erst im September respektive Dezember eröffnet - während die Ausstellung in der Stiftsbibliothek Ende Oktober geschlossen wird. Keine Chance also, die drei Schauen zeitnah zu besuchen.

Nicht schlimm, findet Cornel Dora. Das Zielpublikum, das sich alle drei Ausstellungen anschauen möchte, sei sehr klein. Doch die drei Museen seien im Austausch miteinander. Querverweise zwischen den Ausstellungen werde es aber keine geben - kein Meteorit im Barocksaal, keine Handschrift im Naturmuseum. Jedes Museum pflege seine eigenen Stärken. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe ist laut Dora ein Vortrag im Oktober von Thomas Zurbuchen, dem ehemaligen Wissenschaftsdirektor der Nasa, im Square der HSG.

Schade, dass die Präsentation der Schätze aus der Handschriftensammlung etwas trocken daherkommt. In alten Vitrinen werden noch ältere Schriften gezeigt, die Erläuterungen dazu kann man lesen oder per Audioguide hören. Klar, der Barocksaal ist kein moderner Museumsraum, eine zeitgemässere Ausstellungspräsentation ist vielleicht allein deswegen schwierig – doch zusätzliche Elemente wie eine interaktive Station, ein Video einer Supernova oder ein Globus zum Anfassen wären auflockernd und bereichernd. Stattdessen gibt ein umfangreicher Ausstellungskatalog vertiefte Einblicke. Für Kinder wurde ein extra Führer gedruckt, der wichtige Exponate einfach erklärt.

Vom Alten Testament zum Walk of Fame

Während Cornel Dora durch die Ausstellung führt, wird einem bewusst, welch immenses Wissen in den Archiven der Stiftsbibliothek schlummert. Und was man alles daraus lesen kann. Was die Sterne im Alten Testament bedeuteten und was im Neuen. Warum Maria im Deckengemälde im Barocksaal mit einem Sternenkranz gezeigt wird. Wie Sterne und Himmelskörper in Literatur, Kunst und Musik im Mittelalter Einzug hielten und warum sie bis heute mit Bedeutung aufgeladen sind wie in Hollywoods «Walk of Fame» oder im Song von DJ Ötzi («Ein Stern, der deinen Namen trägt»). Warum die umstrittene Mumie Schepenese thematisch in die Ausstellung passt. Wie die St.Galler Mönche die Supernova im Jahr 1006 erlebten. Wie man mit Sternen Zeit messen konnte, warum es zum Kalenderstreit kam und weshalb die Stadt St.Gallen (1724) und Appenzell Ausserrhoden (1798) mit als letzte Regionen der Schweiz auf den gregorianischen Kalender umstiegen.

Und dann natürlich der Globus. «Es ist der einzige so genau dokumentierte Globus vom Jahr 500 bis Mitte des 15. Jahrhunderts», so Cornel Dora. Die Vorlage für den Globus, der Erde und Himmel zeigt, findet sich in einer Handschrift der Stiftsbibliothek.

Ein St.Galler Zeichner kopierte im 9. Jahrhundert die Darstellung des Himmelsglobus – diese diente vermutlich als Vorbild für die Umsetzung des Gestells für Notkers Erdglobus. Bild: PD

Vor tausend Jahren sagte Mönch Notker zu seinen Schülern, dass unter Abt Purchart im Kloster St.Gallen ein beweglicher Globus gemacht worden sei, der alle Völker und Länder aufzeigt sowie die Tierkreiszeichen. Wo der Globus aus dem Jahr 1015, den Notker vermutlich selber konzipierte, geblieben ist, weiss man nicht. Doch die Beschreibungen beweisen nicht nur, dass es ihn gegeben hat - sondern auch, wie er aussah.

«Das Firmament in St.Galler Handschriften», Sommerausstellung der Stiftsbibliothek St.Gallen, bis 29.Oktober 2023

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen