St.Gallen «In der Innenstadt ist das Risiko am grössten»: Nach Dachlawinen-Unfall an der Vadianstrasse mahnt die Stadtpolizei zur Vorsicht Am Wochenende wurde eine Frau an der Vadianstrasse von einer Dachlawine verletzt. Gerade in der Innenstadt mahnt die Stadtpolizei nach dem Vorfall Passanten zur Vorsicht. In der Pflicht sind aber vor allem die Liegenschaftsbesitzer. Luca Ghiselli 26.01.2021, 05.00 Uhr

Von oben kommt nicht immer Gutes: Dachdecker schaufeln die Schneemengen vom St.Galler Bahnhofsgebäude. Arthur Gamsa (15. Januar 2021)

Vor zwölf Tagen kam die weisse Pracht in rauen Mengen und stürzte St.Gallen zwischenzeitlich ins Chaos. So viel Neuschnee hatte es seit rund 15 Jahren nicht mehr gegeben. Vor Wochenfrist lag in der Stadt bis zu 75 Zentimeter Schnee. Und zwar nicht nur auf den Schlittelhängen, auch auf den Dächern der Stadt. Vergangene Woche setzte dann der Föhn ein und schmolz die weisse Pracht auf wenige Zentimeter zusammen. Und wie immer wenn's viel schneit und dann warm wird, lösten sich immer wieder Schneebretter und Eiszapfen von den Dächern.

Verschiedenenorts in der Altstadt sperrten Hauseigentümer die Wege in Fassadennähe ab und liessen die Dächer räumen. Trotzdem ereignete sich am Samstagabend im Zentrum ein Unfall. An der Vadianstrasse löste sich ein Schnee- und Eisbrett vom Dach eines Geschäftshauses und traf eine 42-jährige Passantin. Sie wurde verletzt und musste zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert werden. Über ihren Gesundheitszustand ist nichts Näheres bekannt.

Sachschäden sind nach Dachlawinen weit häufiger als Personenschäden

Dionys Widmer, Sprecher der St.Galler Stadtpolizei. Bild: PD

Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei, erklärt auf Anfrage, dass ein Unfall wie am vergangenen Wochenende selten sei. «In den meisten Fällen gibt es glücklicherweise gar keinen Schaden, wenn sich eine Dachlawine löst.» Öfter kämen Sachschäden vor, zum Beispiel dann, wenn die Schneemassen auf ein parkiertes Auto fallen. Dass eine Person beim Niedergang einer Dachlawine verletzt wird, sei eine Ausnahme.

«Trotzdem ist Vorsicht geboten», sagt Widmer. Denn herunterfallende Eiszapfen und Schnee könnten unter Umständen zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. «Die betroffene Person hatte entsprechend Glück im Unglück.» In der Innenstadt sei das Risiko, bei Tauwetter nach Schneefall von einer Dachlawine getroffen zu werden, am grössten. Grund dafür ist die Kombination aus dichter Bebauung und engen Wegen. «Aber auch in den Quartieren kann es vorkommen, dass sich Schnee von den Dächern löst. Deshalb ist es wichtig, dass alle Liegenschaftsbesitzer ihrer Pflicht nachkommen und die Dächer räumen lassen.

Ein Fachmann befreit das Dach des Haus zur Laterne an der Multergasse in St.Gallen von Eis und Schnee.

Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2021)

Drohe akute Gefahr, könne der Immobilieneigentümer die Wege entlang der Fassade kurzzeitig absperren. «Das befreit ihn aber nicht von der Räumungspflicht.» Grundsätzlich sei es sinnvoll, für die Schneeräumung auf Dächern professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. «Es ist nicht zu empfehlen, sich selbst auf das Dach zu begeben.» Nach der Räumung dürfe der vom Dach geräumte Schnee nicht auf öffentlichen Wegen liegengelassen werden.

Beobachtet eine Passantin oder ein Passant eine gefährliche Dachlawinen-Situation, kann sie oder er laut Widmer sich mit der Polizei in Verbindung setzen. «Wir weisen den Liegenschaftsbesitzer dann auf seine Pflicht hin.»

Fangrechen, Rückhalter und bessere Gebäudeisolation können helfen

Remo Daguati, Geschäftsführer Hauseigentümerverband HEV Stadt St.Gallen. Bild: PD

Rechtlich ist die Sache also klar: Der Liegenschaftseigentümer ist in der Pflicht, Dächer von Schnee und Eis zu befreien. Und er haftet, wenn Personen- oder Sachschäden durch Dachlawinen entsteht. Präventionsmassnahmen gibt es einige: Schneefangrechen oder Rückhalter können laut einer Empfehlung des Hauseigentümerverbands (HEV) verhindern, dass sich Schnee und Eis von den Dächern löst. Und eine bessere Gebäudeisolation kann die Eiszapfenbildung verhindern. Generell empfiehlt der HEV, dass Dächer von der Schneelast befreit und Eiszapfen entfernt werden. Viele Liegenschaftsbesitzer nehmen dafür die Hilfe von Fachleuten in Anspruch (siehe Zweittext).

Auf Nachfrage sagt HEV-Geschäftsführer Remo Daguati, dass Dachlawinen vor allem im Stadtzentrum zum Problem werden können. Hier sind die Passantenfrequenzen hoch, die Platzverhältnisse in den Gassen eng und die Dachflächen gross. «Viele Liegenschaftenbesitzer haben deshalb rechtzeitig die Räumungsdienste von Dachdeckern beansprucht.»