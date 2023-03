Zürcher Strasse St.Gallen: Busse verspätet wegen Baustelle

St.Gallen Im Schnitt 2,33 Minuten Verspätung: So beeinflusst die Baustelle auf der Zürcher Strasse den Busverkehr Eine Datenanalyse zeigt: Seit Baubeginn auf der Zürcher Strasse in St.Gallen verkehrt ein Grossteil der Busse der Linien 1 und 2 mit mehr Verspätung. Zu bestimmten Tageszeiten weicht man besser aus. Auswertung und Text: Marlen HämmerliMitarbeit: Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Schnell fahren geht nicht: Busse und Autos schlängeln sich an der Baustelle auf der Zürcher Strasse vorbei. Bild: Michel Canonica (25. Februar 2023)

Stosszeit an einem Mittwochabend in der Lachen: Der Verkehr fliesst an der Baustelle an der Zürcher Strasse vorbei – problemlos. Seit Ende Mai 2022 wird die Strasse saniert und neugestaltet. Eine Auswertung von CH Media zeigt jetzt: So problemlos der Verkehr über die Zürcher Strasse fliesst, ein Grossteil der Busse ist trotzdem mit mehr Verspätung als zuvor unterwegs.

Das zeigen die nackten Zahlen, auch wenn die Realität kompliziert ist. Die Sanierung der Autobahn könnte ebenfalls eine Rolle spielen bei den Verspätungen der Linien 1 und 2. Ebenso gibt es saisonbedingte Unterschiede, die hier nicht berücksichtigt werden können. Die Zahlen bilden also ab, dass die Baustelle an der Zürcher Strasse – wo deswegen Tempo 30 gilt – einen Einfluss hat, aber nicht wie gross dieser Einfluss ist (siehe Kasten).

Zu den Daten Für die Auswertung wurden für das letzte Fahrplanjahr alle Verbindungen des Tages betrachtet. So als hätte sich jemand an die Haltestellen gestellt und für jeden Bus notiert, wie gross die Abweichung von der fahrplanmässigen Ankunft war. Danach wurden die Verbindungen aufgeteilt. In jene, die zwischen 12. Dezember 2021 und 22. Mai 2022 gefahren wurden sowie jene, die nach Baubeginn am 23. Mai bis 10. Dezember 2022 gefahren wurden. Für jede Verbindung des Tages ergab sich dadurch ein Durchschnitt vor und nach Baubeginn. Ein Beispiel: Von Ende Mai bis Anfang Dezember fuhr in der Lachen um 17.50 Uhr 164-mal ein Bus Richtung Winkeln ab. All diese Busse gemeinsam hatten durchschnittlich sechs Minuten Verspätung. In diese Betrachtung gingen alle Verbindungen ein, die im Zeitraum mindestens 20-mal gefahren wurden. Dabei wurde auf Verspätungen konzentriert. Busse, die fünf oder mehr Minuten zu früh an einem Halt ankamen, wurden ausgeschlossen. Auch, weil es sich dabei meist um fehlerhaft erfasste Kurse handelt. Errechnet wurde zudem für jede Verbindung, wie viele der Busse zu spät waren. Dabei flossen jene Verbindungen ein, die drei oder mehr Minuten zu spät waren. Bei besagter Verbindung, um 17.50 nach Winkeln, waren 76 Prozent verspätet, also rund 125 der 164 Busse. (rus/mha)

Welche Auswirkungen hat die Baustelle, wenn ich zum Hauptbahnhof muss?

Sowohl die Linie 1 als auch die Linie 2 sind seit Ende Mai, als die Arbeiten an der Zürcher Strasse begannen, mit mehr Verspätung unterwegs als zuvor. Dies unabhängig von der Uhrzeit (siehe Grafik).

Das zeigt sich, wenn man die Durchschnittsverspätung aller Verbindungen nimmt und daraus erneut einen Durchschnitt errechnet. Die Berechnungsart verfälscht das Ergebnis leicht (siehe Kasten), der Einfluss dürfte aber nicht zu stark sein.

Das Problem mit dem Durchschnitt vom Durchschnitt Zwischen 21 und 22 Uhr verkehren weniger Busse als zwischen 12 und 13 Uhr. Dadurch wirkt sich ein verspäteter Bus am Abend stärker auf den Durchschnitt aus. Ist einer von zweien zu spät, sind das bereits 50 Prozent. Ist am Mittag einer von zehn zu spät, sind das nur 10 Prozent. Dadurch beeinflusst der verspätete Bus am Abend einen Tagesdurchschnitt stärker als ein Bus am Mittag. (mha)

Betrachtet man auf diese Weise alle Ankünfte, wird klar: In der Zeit von Ende Mai bis Mitte Dezember 2022 kommen die Busse der Linie 1 durchschnittlich mit 2,33 Minuten Verspätung am Hauptbahnhof an. Vor dem 23. Mai, als die Arbeiten an der Zürcher Strasse begannen, waren es im Schnitt 1,12 Minuten.

Auch hat sich der Anteil der verspäteten Busse erhöht, er liegt nun bei 22 Prozent pro Tag. Heisst: Pro Tag kommt jeder fünfte Bus in Richtung Stephanshorn verspätet am Hauptbahnhof an. Vor Baustellenbeginn war es rund jeder Zehnte. Die Busse der Linie 2 weisen ähnliche Werte auf.

Zu welcher Tageszeit meide ich die Linien 1 und 2 besser?

Zwischen 7 und 20 Uhr, wenn generell mehr los ist auf den Strassen, wirkt sich die Baustelle, so scheint es, am deutlichsten aus. Die Busse der Linie 1 kommen in diesem Zeitraum durchschnittlich mit 2,6 Minuten am Hauptbahnhof an (vor Baubeginn 1,2), bei der Linie 2 sind es 2,8 Minuten (1,6).

Seit Baustellenbeginn sind auch Busse zwischen 6 und 7 Uhr sowie 19 und 23 Uhr eher verspätet. Zudem ist der Anteil der verspäteten Busse höher, also mehr Busse sind nicht pünktlich. Stark trifft das die Kurse der Linie 1 zwischen 7 und 8 Uhr. Während dieser Stunde, zur Stosszeit, kommt im Schnitt jeder dritte 1er verspätet am Bahnhof an. Vor Beginn der Bauarbeiten war es nur jeder siebte Bus.

Am stärksten haben sich die Verspätungen jedoch zur Stosszeit am Abend verändert (siehe Grafik). Zwischen 17 und 18 Uhr haben die Kurse der Linie 1 durchschnittlich vier Minuten Verspätung, wenn sie am Hauptbahnhof ankommen (vorher 2,3). Bei den Bussen der Linie 2 beträgt die Verspätung im Schnitt rund drei Minuten (vorher 2,2).

Zur Spitzenstunde am Abend ist nicht nur die Verspätung am höchsten. Dann ist auch – wenig verwunderlich – der Anteil der verspäteten Busse am höchsten. Auf der Linie 1 sind zwischen 17 und 18 Uhr 43 Prozent der Busse verspätet, bei der Linie 2 sind es 35 Prozent.

Fazit: Die Veränderung betrifft vor allem die Stosszeit am Abend und die Kurse der Linie 1. Wer wählen kann, nimmt ab 16 Uhr besser die Busse der Linie 2. Anders am Morgen zwischen 6 und 9 Uhr. Dann ist die Chance, bei der Linie 2 einen verspäteten Bus zu erwischen, höher, und auch die Ankunftsverspätung am Hauptbahnhof fällt leicht höher aus als bei der Linie 1.

Welche Verbindungen nehme ich besser nicht?

Den 1er, der werktags um 17.16 Uhr an der Schönenwegen in Richtung Winkeln fährt, sollte man meiden. Von zehn Mal hat der Bus fast neun Mal Verspätung und diese beträgt im Schnitt sechs Minuten. Der Kurs war aber bereits vor Baustellenbeginn notorisch verspätet. In vier von fünf Fällen kam er zu spät in der Schönenwegen an. Die durchschnittliche Verspätung betrug rund fünf Minuten.

Der 2er, der werktags um 8.58 in Schönenwegen in Richtung Wolfganghof losfährt, wird wohl durch die Baustelle beeinträchtigt. Bei dieser Verbindung sind jetzt rund 86 Prozent der Busse verspätet, vorher waren es 46 Prozent.

Wo weiche ich besser aus, stadtein- oder stadtauswärts?

Auf der Strecke stadtauswärts weicht man besser aus. Betrachtet man alle Verbindungen zwischen 6 und 20 Uhr zeigt sich: In Richtung Winkeln oder Wolfganghof sind Busse häufiger verspätet und die Verspätung ist höher als in die Gegenrichtung.

Wie geht es weiter?

Dieses Jahr wechselt die Baustelle auf die andere Strassenseite. Die neuen Haltestellen auf der Spur stadtauswärts gehen in Betrieb, wie Projektleiter Mattias Gschwend vom kantonalen Tiefbauamt auf Anfrage sagt. Jene in Richtung Stadt werden saniert. Das bedeutet auch, dass diese leicht verschoben werden.

Bis Mitte März werden die Kanalbauarbeiten abgeschlossen. Ende März beginnen bei der Kreuzung mit der Schönaustrasse die Arbeiten am befahrbaren Mittelstreifen. Wo nötig, werden zudem Leitungen saniert oder ergänzt. Anfang Sommer sollte die Fahrbahn stadtauswärts fertig sein. Bis Ende Jahr sollten auch die restlichen Arbeiten abgeschlossen sein.

Danach dürften die Busse wieder unterwegs sein, wie vor Baubeginn an der Zürcher Strasse. Auf der A1 werden dieses Jahr die Hauptarbeiten abgeschlossen. Ab 2024 wird hier hauptsächlich nachts und nicht mehr auch tagsüber gearbeitet. Das könnte ebenfalls einen Einfluss auf den Busverkehr haben.

