St.Gallen: Warum Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner aufhört

ST.GALLEN «Ich will mich noch einmal entwerfen»: Warum der St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner nach fast sieben Jahren den Hut nimmt Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner zieht es zurück in die Privatwirtschaft. Im Gespräch erklärt er, was dazu geführt hat – und was Architektur mit Hutmacherei zu tun hat. Luca Ghiselli 09.08.2021, 05.00 Uhr

«Jetzt ist jetzt»: Der St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner wagt den Schritt zurück in die Privatwirtschaft. Bild: Ralph Ribi (4. August 2021)

Er ist kein Mann des Trivialen. Wenn Hansueli Rechsteiner nachdenkt, wird es schnell tiefschürfend. Beim Gesprächstermin in seinem Eckbüro im Amtshaus, von dem aus er direkt auf die Passantenströme in Markt- und Neugasse und Vadians Hut sieht, ist das nicht anders. Erklärt der Stadtbaumeister seine Kündigung per Ende März 2022, gibt es keinen Platz für Plattitüden. «Älterwerden ist eigentlich nichts anderes als Optionenschwund», sagt er. Und es sei ein Privileg, sich in seinem Alter nochmals neu entwerfen zu dürfen.

Seit September 2015 ist Rechsteiner St.Galler Stadtbaumeister. An seinem letzten Arbeitstag wird er 53 Jahre alt sein und etwas mehr als sechseinhalb davon als Leiter des städtischen Hochbauamts verbracht haben.

In dieser Zeit hat er nicht nur drei politische Vorgesetzte (Patrizia Adam bis Ende 2016, Maria Pappa bis Ende 2020 und seit Anfang Jahr Markus Buschor) erlebt, er hat auch zahlreiche grössere und kleinere Projekte auf den Weg gebracht beziehungsweise vollendet. Der Weg, der ist oft ein Hürdenlauf bei städtischen Bauvorhaben. Manchmal bleibt man aber auch hängen. «Dann heisst es, die Hürde neu angehen.»

Am neuen politischen Chef lag es nicht

Diese Momente des Scheiterns sind es aber nicht, die Rechsteiner zum Aufhören bewegt haben. Es war ein längerer Prozess, etwa ein Jahr, dem nicht zuletzt eine «biografische Bilanz» zu Grunde lag, wie er selbst sagt. «Wenn man mal 50 geworden ist, fragt man sich unweigerlich: ‹Was will ich noch tun?›» Da sei er zur Erkenntnis gelangt, dass er nicht als Stadtbaumeister pensioniert werden wolle.

Damit aber noch genügend Zeit bleibe, müsse «jetzt» etwas geschehen. Und jetzt sei schliesslich jetzt, und damit ein guter Zeitpunkt. Rechsteiner schiebt Gerüchten, er verlasse das Hochbauamt wegen Markus Buschor, sofort einen Riegel:

«Wir arbeiten sehr gut und auch gerne zusammen. Läge da etwas im Argen, würde ich auch kaum noch bis Ende März bleiben.»

Er habe gute Jahre im Hochbauamt hinter sich, sagt Rechsteiner. In der Funktion als Stadtbaumeister habe er erst richtig erlebt, dass jeder gute Architekt auch ein Hutmacher sei. Und zwar, indem er viele verschiedene Interessen unter einen sprichwörtlichen Hut bringe. «Das erlebt man als Stadtbaumeister sehr intensiv.»

Das Bauen, es ist laut Rechsteiner komplizierter und komplexer geworden. Bestrebungen zur baulichen Verdichtung beispielsweise führten dazu, dass immer mehr Interessen und damit eine immer höhere Nutzungsdichte auf weniger werdende Freiräume treffen. «Solcherlei Herausforderungen müssen angegangen werden, bevor gebaut wird.» Hinzu komme das grössere Sicherheitsbedürfnis – die Vorschriften nehmen zu.

Die Meinung als gesunde Form der Anmassung

Das Hochbauamt sei vor allem eins: Ein Dienstleistungsbetrieb, der Aufträge erfülle. Vom Unterhalt der stadteigenen Gebäude zu Schulhäusern und Hallenbädern bis hin zum geplanten neuen Direktionsgebäude an der Rechenstrasse oder der Sanierung des Depots der Berufsfeuerwehr. Rechsteiner sagt: «Wir müssen von den Nutzerinnen und Nutzern wissen, was sie wirklich brauchen. Und umgekehrt müssen sie verstehen, wie Bauen funktioniert.»

Dabei haben nicht nur Feuerwehrleute, Lehrpersonen oder Schwimmerinnen eine Vorstellung davon, was gutes und schlechtes Bauen ist. Architektur ist Öffentlichkeit, und öffentliche Architektur erst recht. Während der Europameisterschaft gibt es acht Millionen Nationaltrainer, und hier gibt es das ganze Jahr rund 80'000 Stadtbaumeister. Wie geht Rechsteiner damit um?

«Bürgerinnen und Bürger sollen sich eine eigene Meinung bilden. Das erfordert eine gesunde Form der Anmassung. Es bedingt aber auch eine ernsthafte Auseinandersetzung.»

Er erwähnt die Pläne für ein neues Direktionsgebäude für die Technischen Betriebe mit integriertem Busdepot. «Man kann das schlecht finden oder dagegen sein. Ich wünsche mir aber, dass alle Aspekte erörtert werden.»

Partizipieren heisst nicht nur Wünschen

Mit partizipativen Verfahren hat die Stadt in jüngerer Vergangenheit überhaupt erst ermöglicht, dass so viele Interessen wie möglich in frühen Planungsstadien in die baulichen Überlegungen einfliessen. Dass Marktplatz und Bohl nach zwei verlorenen Abstimmungen bald saniert werden können, ist nicht zuletzt diesem Ansatz zu verdanken.

Das Hutmachen hat hier also funktioniert? «Ja. Aber Partizipation ist nicht organisiertes Wünschen», sagt der Stadtbaumeister. Der Ansatz funktioniere nur, wenn wirklich alle den Prozess mittrügen bis zum Schluss. Und selbst mit der Partizipation der Bevölkerung brauche es am Ende immer eine Bewertung.

«Es gibt genau einen neuen Marktplatz, nicht Dutzende.»

Es ist dieser Möglichkeitsraum, der Rechsteiner fasziniert. Bei Architekturwettbewerben zum Beispiel. Wie viel Spielraum gibt man? Wie klar benennt man schon früh, was man möchte und was nicht? Und wie beeinflusst all das die Ergebnisse, die man erhält? Zum Bibliotheksneubau am Union sagt er: «Eine Bibliothek sollte als solche erkennbar sein, sie darf und muss mehr Raum einnehmen als ein Wohnhaus.» Ähnliches gelte für das Naturmuseum, dessen Neubau er 2016 eröffnete. Die wichtigste Frage sei stets: «Ist es angemessen?» Die gesellschaftliche Bedeutung einer Baute dürfe nie ausser Acht gelassen werden.

Auch die kleinen Projekte bleiben in Erinnerung

Sind es das Naturmuseum oder andere grosse Würfe wie die 30-Millionen-Franken-Erweiterung der Schulanlage St.Leonhard, auf die er mit Stolz zurückblickt? Nein, sagt Rechsteiner. Jedenfalls nicht zwingend. Er erinnere sich genauso gerne an kleine Projekte, wie die Umnutzungen von Schulhäusern für Betreuungsangebote.

«Ich will etwas Gescheites und Gutes liefern, wo möglich mit einfachen Mitteln.»

Es gehe darum, das Richtige auch dann zu tun, wenn es nicht auffalle.

Ein, zwei Wermutstropfen gibt es trotz allem. Die Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies zum Beispiel. Das Stadtparlament wies die Vorlage im November 2020 mit grosser Mehrheit an den Stadtrat zur Überarbeitung zurück. Auch bei der Sanierung des Feuerwehrdepots an der Notkerstrasse lief nicht alles rund, am 24. August muss das Parlament über einen Drei-Millionen-Franken-Zusatzkredit bestimmen. Gerade diese beiden Projekte seien es auch, die ihn dazu bewogen haben, bis Ende März 2022 als Stadtbaumeister im Amt zu bleiben, sagt Rechsteiner. «Ich will mithelfen, dass sie die eine oder andere Hürde noch nehmen.»

In der Privatwirtschaft noch einmal voll angreifen

Was macht er danach? Hansueli Rechsteiner bleibt vage: «Etwas, das ich gut kann. Wieder mit Leuten, die ich gut mag.» Klar ist: Er geht zurück in die Privatwirtschaft, wo er vor seiner Zeit als Stadtbaumeister bereits als Architekt tätig war. Bereut er etwas?

«Nein, ich würde es wieder so machen.»

Die Tätigkeit im Hochbauamt habe ihm erst die Blickweise auf das Bauen ermöglicht, die er nun in der Privatwirtschaft umsetzen möchte.

Für Hansueli Rechsteiner ist klar: «Ich will mich noch einmal entwerfen, und ich freue mich darauf.» Bleibt er in St.Gallen? «Natürlich.» Er könne doch niemals von hier weg.