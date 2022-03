Hilfe für die Ukraine: Das kann man in St.Gallen tun

St.Gallen Hilfe für die Ukraine: Das kann man tun Aktiv etwas für Kriegsflüchtlinge in der Ukraine tun: Auch in der Stadt St.Gallen sind erste Hilfs- und Solidaritätsaktionen gestartet. Christina Weder 01.03.2022, 19.18 Uhr

«St.Gallen Helps Ukraine»: Studierende der HSG nehmen in der Halle auf dem Güterbahnhofareal in St.Gallen Spenden entgegen. Bild: Andrea Tina Stalder

Eine Gruppe von Studierenden der Uni St.Gallen hat die Aktion «St.Gallen Helps Ukraine» ins Leben gerufen. Seit Dienstagabend werden in der Eventhalle Hektor auf dem Güterbahnhof-Areal Hilfsgüter entgegengenommen – von medizinischem Material über militärische Schutzausrüstung bis hin zu Nahrungsmitteln.

Hinter der Aktion steht Volkswirtschaftsstudentin Emilia von Albertini. Ihre Mutter stammt ursprünglich aus Kiew, ihre Grossmutter hält sich derzeit allein in einem Wohnhaus in der ukrainischen Hauptstadt auf. Emilia von Albertini sagt, sie stehe in ständigem Kontakt mit Verwandten und Bekannten vor Ort und versuche, aus der Ferne etwas Positives zu bewirken: «Ich stecke meine Energie in diese Hilfsaktion.»

Die Hilfsgüter, die an der Güterbahnhofstrasse 8 abgegeben werden, sollen via ukrainische Botschaft in Bern ins Kriegsgebiet gebracht werden. Es sind zudem eigene Transporte an die polnisch-ukrainische Grenze geplant. Die Annahmestelle für Hilfsgüter öffnet ab sofort werktags von 17 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr.

Das Ziel der Studentin ist es, am kommenden Montag einen ersten Transport zur ukrainischen Botschaft zu machen. Um spezifische Hilfsgüter wie Erste-Hilfe-Sets, Schmerzmittel oder chirurgische Instrumente einzukaufen, sind auch Geldspenden willkommen. Die Gruppe «St.Gallen Helps Ukraine» zählte gestern auf Instagram bereits über 650 Follower, noch bevor die Annahmestelle ein erstes Mal geöffnet hatte. Die Aktion soll vorläufig einmal bis zu einem offiziellen Waffenstillstand in der Ukraine durchgeführt werden.

Kanton bereitet Hilfsgütertransporte vor

Auch der Kanton St.Gallen ist daran, Hilfsgütertransporte nach Polen und Rumänien zu organisieren. Am Dienstag brachten bereits mehrere hundert Privatpersonen Decken und Schlafsäcke an der Mingerstrasse 2 vorbei. Die Sammelaktion wird am Mittwochmorgen aufgrund der grossen Spendebereitschaft fortgesetzt.

Vor dem Zeughausdepot an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen werden die Hilfsgüter für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge transportfertig gemacht. Bild: Ralph Ribi

Theater und Konzert St.Gallen: Spendenboxen und Beleuchtung in den Nationalfarben

Zudem tun Kulturinstitutionen in der Stadt ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine kund. Konzert und Theater St. Gallen beteiligt sich an der Aktion «Light für Peace» der Allianz der Veranstalterverbände der Schweiz. Ab Donnerstag werden Theater und Tonhalle in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet. Das Publikum ist vor den Vorstellungen eingeladen, sich an der Spendenaktion der Glückskette zu beteiligen. Spendenboxen stehen in den Foyers bereit. Zudem sollen gemäss Medienmitteilung derzeit keine Künstlerinnen und Künstler beschäftigt werden, welche die amtierende russische Regierung öffentlich unterstützen oder von ihr unterstützt werden.

Palace: Mit Konzert- und Vortragsabend gegen den Krieg

Auch das Kulturzentrum Palace bezieht Position gegen den Krieg in der Ukraine und lädt unter antimilitaristischen und feministisch-antipatriarchalischen Vorzeichen zu einem Konzertabend am Freitag und einem Vortragsabend am kommenden Dienstag.