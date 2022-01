Kathrin Bolt soll Pfarrerin von St.Laurenzen werden

St.Gallen «Für mich geht eine neue Tür auf»: Das sagt Kathrin Bolt zu ihrer Nomination als erste Pfarrerin von St.Laurenzen Kathrin Bolt soll die neue Pfarrerin der bedeutendsten reformierten Kirche der Stadt werden: Die Kirchenvorsteherschaft hat sie als Nachfolgerin von Hansruedi Felix nominiert. Noch arbeitet Bolt in Bruggen, wo sie als umtriebige Pfarrerin immer wieder von sich reden machte - zum Beispiel mit einem selbstauferlegten Predigtverbot. Auch in der Laurenzenkirche will die 41-Jährige Neues wagen. Christina Weder Jetzt kommentieren 11.01.2022, 20.29 Uhr

Pfarrerin Kathrin Bolt in der Laurenzenkirche: «Die Vorstellung, hier bald zu arbeiten, ist schön und aufregend.» Bild: Ralph Ribi

Jetzt ist klar, wer die Nachfolge von Hansruedi Felix antritt, der nach 19 Jahren als Pfarrer an der Kirche St.Laurenzen pensioniert wird: Es wird Kathrin Bolt, derzeit Pfarrerin in Bruggen. Die Kirchenvorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde St.Gallen Centrum hat sie einstimmig als Nachfolgerin nominiert, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Kathrin Bolt wird als erste Frau die Pfarrstelle an der bedeutendsten Evangelisch-reformierten Kirche der Stadt übernehmen. Die Wahl steht ihr an der Kirchgemeindeversammlung vom 24. April bevor – laut Christian Kind, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, handelt es sich um eine Formsache. Am 1. September wird Bolt voraussichtlich ihre neue Stelle antreten.

Die 41-Jährige sagt beim Gespräch in der Laurenzenkirche: «Die Vorstellung, hier bald als Pfarrerin zu arbeiten, ist gleichzeitig aufregend und schön.» Sie blickt zur blauen Decke mit den Sternen hoch, die sich wie ein Himmelszelt übers Kirchenschiff spannt und die ihr besonders gut gefällt. «Sternenkirche in der Sternenstadt» findet sie eine passende Bezeichnung für ihren künftigen Wirkungsort. Sie sei sehr dankbar, dass ihr diese Stelle zugetraut werde. Gleichzeitig habe sie Respekt vor der neuen Aufgabe und den an sie gerichteten Erwartungen.

Eine Pfarrerin, die sich ein Predigtverbot auferlegte

Kathrin Bolt ist seit 13 Jahren als Pfarrerin in der Kirchgemeinde Straubenzell tätig. Der Wechsel ins Stadtzentrum erfolge nicht aus einer Not heraus, betont sie. Sie arbeite sehr gerne dort und fühle sich wohl. «Jetzt geht für mich einfach eine neue Tür auf.» Sie wolle die Chance packen und spüre Lust auf Veränderung. Gleichzeitig bedeute das für sie aber auch:

«Ich muss meine Komfortzone verlassen.»

In Bruggen hat sie sich einen Namen gemacht als offene, empathische Pfarrerin mit unkonventionellen Ideen und Sinn für Humor. Sie probiert immer wieder Neues und Ungewohntes aus. Und versteht es, sich öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. In Erinnerung geblieben ist etwa das Predigtverbot, das sie und ihre beiden Pfarrkollegen sich im Mai 2019 selbst auferlegten. Mit der Aktion, die ein grosses Medienecho auslöste, wollte das Team zur Diskussion stellen, wie zeitgemäss die Predigt heute noch ist.

Zur Person Bild: Ralph Ribi Kathrin Bolt – Pfarrerin Kathrin Bolt wohnt mit ihrem Partner und den sechs- und achtjährigen Töchtern in St.Gallen. Die Toggenburgerin studierte in Zürich Theologie. Nach dem Vikariat in Brunnadern begann sie 2009 als Radiopfarrerin bei FM1 und übernahm gleichzeitig ihre erste Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Straubenzell. Die 41-Jährige spielt leidenschaftlich gerne Theater, hat eine kabarettistische Ader und schreibt die Stücke selbst – insbesondere zu Care- und Genderthemen. Mit zwei Freundinnen bildet sie das Trio Care Belles, das derzeit die nächsten Auftritte mit dem Stück «Prinzessinnen-Scheiss» plant. (cw)

In der Kirchgemeinde Straubenzell habe sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, sagt Kathrin Bolt. Ihr jüngster Streich: Vor kurzem zersägte sie mit einer Motorsäge die Kanzel im Kirchgemeindehaus Lachen, an der unzählige Male gepredigt wurde. Aus dem Holz soll nun ein Tisch gezimmert werden. Dieser kommt im Februar zum Einsatz, wenn das Straubenzeller Pfarrteam ein weiteres Mal aufs Predigen verzichtet. Anstelle von Monologen an der Kanzel soll es an den Sonntagen gemeinschaftliche Gespräche am Tisch geben.

Weiterhin Neues wagen – aber nicht im Alleingang

Auf die Frage, ob sie in St.Laurenzen so progressiv weitermachen werde, antwortet Kathrin Bolt: «Das Gremium wusste, wen es nominiert.» Sie wolle weiterhin Neues wagen, aber sie werde keine Sachen im Alleingang und ohne Unterstützung machen. Und sie werde auch nicht die Arbeit ihres Vorgängers über den Haufen werfen, sondern zuerst einmal den neuen Ort kennen lernen und schauen, was möglich ist und zur Stadtkirche passt.

«Mir ist wichtig, dass möglichst viele Leute in diesem schönen Raum Platz haben.»

In ihrer Medienmitteilung schreibt die Kirchenvorsteherschaft der Kirchgemeinde Centrum, es sei gelungen, «eine Pfarrerin mit solidem theologischem Fundament, liturgischem Geschick, Freude an Teamarbeit und guter Vernetzung in der Stadt zu gewinnen.» Der Nomination ging ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren voraus, das sich über ein halbes Jahr hinzog. Die neunköpfige Pfarrwahlkommission sei in der glücklichen Lage gewesen, «aus mehreren sehr gut qualifizierten Pfarrpersonen auswählen zu können».

Christian Kind, Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Kirchgemeinde St.Gallen Centrum Bild: PD

Laut Christian Kind, dem Präsidenten der Kirchgemeinde Centrum, kamen vier Frauen in die engere Auswahl. Man habe zwar nicht explizit nach einer Frau gesucht. «Eine Umfrage hat aber ergeben, dass es Zeit wäre für eine Pfarrerin in der wichtigsten reformierten Kirche der Stadt.» Kathrin Bolt habe das Gremium mit ihrer Offenheit, Kreativität und Herzlichkeit überzeugt. Sie werde als Pfarrerin in der Laurenzenkirche viel Spielraum haben, sagt Christian Kind:

«Ein Predigtverbot wäre jetzt an diesem Ort nicht angebracht, aber es gibt viele Ideen.»

Ziel müsse sein, nicht noch mehr «Schäfchen» zu verlieren, sondern eher neue dazuzugewinnen – gerade bei den jüngeren Generationen. Er sei überzeugt, dass die neue Pfarrerin viele Talente mitbringe, die in der Umbruchzeit, in der sich die Kirche generell befinde, gebraucht würden.

Lieber an den Frauenstreik als an die Streetparade

Auch wenn Kathrin Bolt noch kein konkretes Programm hat, ist für sie eines schon klar: Musik und Kultur sollen in der Laurenzenkirche einen hohen Stellenwert behalten – gerade im Hinblick auf die gewaltige 3D-Orgel, die ab Frühling 2023 erklingen und die Zuhörerinnen und Zuhörer von allen Seiten beschallen wird. Die musikalische Vielfalt liege ihr am Herzen, sagt die Pfarrerin, die selbst Cello spielt. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Hansruedi Felix, den der «Blick» einmal als Technopfarrer bezeichnete, wird man sie aber kaum an der Streetparade in Zürich antreffen. Viel eher am Frauenstreiktag, sagt sie und lacht.

Kathrin Bolt liegt es am Herzen, dass auch in Zukunft viel Musik und Kultur in der Laurenzenkirche stattfindet. Bild: Ralph Ribi

Bolt ist bekennende Feministin. Sie ist zusammen mit drei Schwestern aufgewachsen. Die älteste steht seit bald zwei Jahren als erste Frau an der Spitze der Olma-Messen. Dass sie selbst nun die erste Pfarrerin von St.Laurenzen wird, sei eine Riesenfreude – auch wenn sie sich wünschen würde, dass die Wahl von Frauen in wichtige Ämter viel selbstverständlicher wäre. Sie werde sich auf Augenhöhe mit dem Dompfarrer positionieren und freue sich auf den Austausch. Die Ökumene erhalte dadurch einen anderen Stellenwert. Viel Potenzial sieht sie gerade in der Frauenökumene, die bisher im Zentrum ein Randdasein fristete.

Sie kennt keine abgespulten Tagesabläufe

Kathrin Bolt liebte schon als Kind biblische Geschichten. Doch erst bei der praktischen Arbeit als Pfarrerin habe sie ihren Traumberuf gefunden.

«Ein intensiver, lebendiger Beruf, bei dem ich den Menschen sehr nah komme und sie in intimen Momenten in ihrem Leben kennenlerne.»

Sie erzählt, wie sie gleichentags bereits ein Kircheneintritts-, ein Trauer- und ein Taufgespräch geführt hat. Abgespulte Tagesabläufe kenne sie nicht. Viel Freude bereite es ihr auch, eine Feier zu gestalten und zu inszenieren. Oft habe sie beim Vorbereiten Zweifel, kürze ihre Texte und schreibe sie um. Doch am Sonntag könne eine Feier mit Wort und Musik zu einem «geschenkten Moment» werden.

