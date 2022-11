St.Gallen Das Theaterprovisorium als Haus der freien Szene? Alte Diskussion erhält neuen Zündstoff Niemand will das Theaterprovisorium haben: Wenn das St.Galler Theater nach der Sanierung zurück ins Stammhaus zieht, soll das Provisorium abgerissen werden. Eine verpasste Chance, moniert die freie Szene. Ein St.Galler Stadtparlamentarier will nun eine politische Diskussion entfachen: Warum das Provisorium nicht für drei Jahre zwischennutzen? Als provisorisches Haus für die freie Szene? Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Wird die Idee der Zwischennutzung umgesetzt, könnte auch künftig Publikum im Zuschauerraum des Theaterprovisoriums Platz nehmen. Bild: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Es klingt ganz einfach: «Der Wunsch nach einem Haus für die freie Szene und das leerstehende Theaterprovisorium könnten zu einem Glücksfall für die Kulturschaffenden in der Stadt St.Gallen werden.» So begründet der St.Galler SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet seine Einfache Anfrage. In dieser will er vom Stadtrat wissen, warum die freie Szene das Theaterprovisorium nicht zwischennutzen könnte.

Die freie Szene in der Kantonshauptstadt fordert seit Jahren eine Spielstätte. Ein Haus für die freie Szene ist im städtischen Kulturkonzept mehrfach erwähnt. Doch umgesetzt? Noch immer nicht.

Peter Olibet, Co-Präsident SP Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Das Theaterprovisorium als Lösung also? So einfach ist es dann doch nicht. Das weiss auch Peter Olibet, Co-Präsident der städtischen SP, eher Konzert- als Stadttheatergänger, wie er sich selber beschreibt. Doch er will die Diskussion über die Nutzung des Provisoriums in die Politik bringen, bevor der Holzbau einfach abgerissen wird. Drei andere Gemeinden hatten sich ins Rennen geworfen ums Provisorium. Doch eine nach der anderen sprang wieder ab.

Wenn das Provisorium bleibt, entfallen Kosten für den Umzug

Nun also die Kantonshauptstadt selber. Die Diskussion um das Theaterprovisorium als Haus für die freie Szene ist nicht neu, doch in der Politik wurde sie noch nicht geführt. Deswegen jetzt Olibets Einfache Anfrage.

Seine Idee: Das Theaterprovisorium nicht woanders hinstellen, sondern die provisorische Bewilligung für den Betrieb auf der Wiese vor der Tonhalle verlängern. Für vielleicht drei Jahre. Damit entfielen eine Standortsuche wie auch Kosten für den Umzug. Man könnte das Provisorium drei Jahre zwischennutzen, als Haus für die freie Szene. Die freie Szene könnte in den drei Jahren herausfinden, was ihr viel gefordertes Haus wirklich braucht.

Drei Gemeinden hatten sich für das Theaterprovisorium interessiert, alle drei sind abgesprungen. Bild: Arthur Gamsa

Damit die Idee politisch Fahrt aufnimmt, will Olibet vom Stadtrat wissen:

Welche Faktoren sprechen aus Sicht des Stadtrates für die Nutzung des Theaterprovisoriums als befristetes Haus für die freie Szene, welche dagegen?

Welche Hürden müssten überwunden werden, um eine solche Zwischennutzung zu ermöglichen?

Welche Kosten würde eine solche Zwischennutzung generieren?

Welche Trägerschaft könnte den Betrieb dieses Hauses übernehmen?

Das Haus für die freie Szene nicht am Reissbrett planen

Ihm sei bewusst, dass das Theaterprovisorium mit seinem grossen Saal für 500 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht optimal für die freie Szene sei, sagt Peter Olibet. Aber bevor man am Reissbrett ein Haus für die freie Szene plane – was wiederum mit Kosten verbunden wäre –, könnte man doch lieber das Bestehende nutzen, und im Bespielen herausfinden, was die freie Szene überhaupt benötige. Über eine mögliche Hausleitung zerbricht sich Olibet nicht den Kopf: Es gebe in der Stadt so viele erfahrene Gruppen und Player, da liesse sich sicher jemand finden, der oder die das Haus für drei Jahre Zwischennutzung führen könne.

Dass Stadtpräsidentin Maria Pappa diesen Vorschlag schon abschmetterte? Dass sie eine Nutzung des Provisoriums als Haus für die freie Szene ablehnte, weil es da keinen grossen Theatersaal, sondern mehrere, kleinere und vielfältigere Räume brauche? Weil ein Umbau des Provisoriums für die Bedürfnisse der freien Szene mehrere Millionen koste? Das ist Olibet natürlich alles bewusst.

Auf das Argument, dass das Theaterprovisorium nicht der geeignete Raum für die freie Szene sei, hat Olibet eine bestechende Antwort: Es soll nicht für die nächsten 50 Jahre Bestand haben. Die freie Szene solle herausfinden, was sie für die nächsten 50 Jahre brauche.

Er will mit seiner Idee eine politische Diskussion anstossen.

«Es wäre schön, wenn Stadt und Kanton einmal die Köpfe zusammenstecken würden. Vielleicht entsteht dann eine neue Idee.»

Die Hoffnung: Der Stadtrat findet die Idee gut

Es sei schliesslich Aufgabe des Stadtrats, das Haus für die freie Szene zu ermöglichen. Olibet entfache mit der Einfachen Anfrage hoffentlich die Diskussion darüber. Nun müsse der Stadtrat Stellung nehmen. Wenn der Stadtrat Olibets Anfrage ablehnend beantworte, dann könne man das Thema «Wie weiter mit dem Provisorium» immer noch als Diskussion ins Parlament bringen.

Was Olibet sich insgeheim erhofft: Dass der Stadtrat die Idee der Zwischennutzung bestechend gut findet und mit einem Kredit für die Kosten der Zwischennutzung ins Parlament kommt. Alle Kulturschaffenden der freien Szene, mit denen Olibet gesprochen hat, würden sich nach einem eigenen Haus sehnen, das sie bespielen könnten. Die Zwischennutzung wäre da doch ein geeignetes Versuchslabor.

Die Stadt mache es sich zu einfach

Was sagt die freie Szene zu dieser Idee? Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost, ist immer noch erstaunt, dass die Stadt St.Gallen sich nicht mal um das Provisorium bemühte. Die Stadt habe damals argumentiert: Die Kosten, um den Saal an die Bedürfnisse der freien Szene anzupassen, seien zu hoch. Man solle lieber einen Raum finden, der dem gerechter würde.

Ann Katrin Cooper, Präsidentin IG Kultur Ost. Bild: PD

Ja, das Provisorium mit seinem 500-Plätze-Saal, ohne Räume, um Material oder Bühnenbilder zu lagern, sei vielleicht nicht optimal, sagt Cooper. Aber:

«Dass man noch nicht einmal darüber spricht, das ist eine verpasste Chance.»

Warum werde nicht analysiert, ob das Provisorium geeignet wäre? Welche Anpassungen machbar wären? Die Diskussion müsse geführt werden, sagt Cooper. Seit Jahrzehnten komme St.Gallen in Sachen Haus für die freie Szene nicht voran. Vielleicht brauche es jetzt unkonventionelle Schritte, um weiterzukommen. Aber ohne Prüfung zu sagen, das Provisorium sei nicht geeignet, damit mache man es sich zu einfach. Denn geeignete andere Räume, die gebe es in St.Gallen schlicht nicht.

