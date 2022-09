St.Gallen: So feiert die Linsebühlkirche das 125-Jahr-Jubiläum

St.Gallen Flohmarkt, Führungen, Festgottesdienst: So feiert die Linsebühlkirche ihr 125-Jahr-Jubiläum Die Linsebühlkirche blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Einst drohte ihr der Abbruch, nun steht das 125-Jahr-Jubiläum vor der Tür. Christina Weder 08.09.2022, 18.00 Uhr

Die im Stil der Neurenaissance erbaute Linsebühlkirche: Hier finden nicht nur Gottesdienste und Hochzeiten statt, sondern auch Konzerte und Abschlussfeiern. Bild: Arthur Gamsa

Sie hat einen hoch aufragenden Glockenturm, ein mechanisches Uhrwerk, eine romantische Orgel und eine bewegte Geschichte: Die evangelisch-reformierte Linsebühlkirche, die östlich des Stadtzentrums in einem kleinen Park steht. Dieses Wochenende feiert sie ihr 125-Jahr-Jubiläum.

Stefan Lippuner, Pfarrer der Linsebühlkirche. Bild: Arthur Gamsa

Pfarrer Stefan Lippuner wird aus diesem Anlass Führungen zu Architektur und Geschichte der Kirche anbieten. Für ihn ist der Kirchenraum, in dem er seit 17 Jahren tätig ist, etwas Besonderes: «Da ist nichts von Nüchternheit. Im Gegenteil: Die Linsebühlkirche ist verspielt, schön ausgestaltet, teilweise verschnörkelt – ganz anders, als man es von einer evangelisch-reformierten Kirche erwarten würde.»

Jubiläumswochenende vom 10. und 11. September: Das ist geplant Am Wochenende feiert der Kirchkreis Linsebühl der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde St.Gallen C das 125-Jahr-Jubiläum von Kirche und Orgel mit zahlreichen Programmpunkten. Am Samstag, 10. September, findet von 10 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt, von 10 bis 17 Uhr ist die Kaffeestube geöffnet, über Mittag wird der Grill angeheizt. Von 14 bis 15.30 Uhr gibt es «Spiel und Spass für Kinder». Nachmittags stehen Führungen auf dem Programm: Um 14, 15 und 16 Uhr bieten Pfarrer Stefan Lippuner und Organistin Imelda Natter Kirchen- und Orgelführungen an. Zwischen 13 und 16.30 Uhr begleitet Mesmer Hanspeter Ramsauer Interessierte halbstündlich in den Kirchturm hinauf. Ein musikalisches Angebot vervollständigt das Samstagsprogramm: Um 11 und um 16 Uhr bietet die Organistin und Chorleiterin Verena Förster «Offenes Singen für Gross und Klein» an. Am Sonntag folgt um 10 Uhr der Festgottesdienst mit Orgelklängen und Band. Ab 12 Uhr laden die Verantwortlichen zum gemeinsamen Mittagessen. Übers ganze Wochenende ist in der Kirche zudem eine kleine Ausstellung mit Fotos und Zeugnissen aus der Geschichte der Linsebühlkirche zu sehen. (cw)

Hochzeiten, Konzerte und Abschlussfeiern

In der Linsebühlkirche, die direkt am Jakobspilgerweg liegt, werden nicht nur Gottesdienste und Hochzeiten gefeiert. In diesem Ambiente finden auch Konzerte und andere festliche Anlässe statt. Die Stadtpolizei hat darin neue Mitglieder vereidigt, die Pädagogische Hochschule frisch ausgebildete Lehrpersonen gefeiert. Und zahlreiche Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule am Burggraben erhalten hier jeweils ihr Abschlusszeugnis.

Doch die Linsebühlkirche hat nicht nur glanzvolle Zeiten hinter sich. Sie befand sich vor 40 bis 60 Jahren in einem derart desolaten Zustand, dass sie beinahe abgerissen worden wäre. Aber der Reihe nach: Die Kirche wurde nach Plänen des Architekten Armin Stöcklin im Stil der Neurenaissance ab 1895 erbaut. Bauplatz war der ehemalige Friedhof im Linsebühl.

Beim Bau kam modernste Technik zum Einsatz. So war die Linsebühlkirche eines der ersten Gebäude der Stadt, bei denen Armierungsstahl im Beton verwendet wurde. Und sie war auch das erste Gebäude im Quartier, das elektrisch beleuchtet war. Am 5. September 1897 wurde sie mit einem grossen Fest eingeweiht. Unmittelbar neben dem Neubau stand damals noch das alte Vorgängerkirchlein. Es war zu klein geworden und wurde wenig später abgerissen.

Als die Linsebühlkirche im September 1897 eingeweiht wurde, stand unmittelbar daneben das alte Linsebühlkirchlein. Bild: PD

Eine Renovation mit Folgen: Trister Innenraum

Der Innenraum der neuen Linsebühlkirche war reich ausgestattet – doch der Schmuck hielt keine 50 Jahre. 1941 wurde eine Renovation durchgeführt, die im Rückblick vandalisch anmutet: Stuckaturen wurden abgeschlagen, Dekormalereien übertüncht, Holzarbeiten und schmiedeeiserne Lampen entfernt und Ornamente zugegipst. Die Wände wurden grau gestrichen.

So präsentierte sich der Kirchenraum 1988: kahl und leergeräumt. Bild: PD

Pfarrer Stefan Lippuner erklärt: «Man war damals offenbar der Meinung, nichts dürfte vom Wort Gottes ablenken. Alles, was farbig und dekorativ war, musste weg.» Fotos zeugen vom damaligen Zustand. Es sei so trist gewesen, dass bald ein Abbruch der Kirche zur Debatte stand. In den 1960er-Jahren lag eine Abbruchofferte auf dem Tisch.

Aus Denkmalschutzgründen kam es dann doch nicht dazu. Zwischen 1989 und 1992 wurde die Linsebühlkirche von Grund auf renoviert. Der ursprüngliche Zustand im Kirchenraum wurde mit Hilfe von Fotos, Farbresten und Stuckaturelementen wiederhergestellt. Seither präsentiert sich der Kirchenraum wieder farbiger und verspielter.

Mechanisches Uhrwerk und romantische Orgel

Anlässlich des Jubiläums finden nicht nur Führungen zur Kirchengeschichte und Architektur, sondern auch zu Orgel und Turmuhr statt. Beide sind ebenfalls 125-jährig. Das Uhrwerk der Turmuhr wurde vor rund drei Jahren saniert. Nachdem es während 30 Jahren elektrisch betrieben worden war, läuft es seit der Sanierung wieder mechanisch. Die Orgel geniesst einen Ruf über die Stadt hinaus. Sie zählt zu den wenigen noch erhaltenen rein romantischen Orgeln.

Pfarrer Stefan Lippuner über seine Linsebühlkirche: «Da ist nichts von Nüchternheit. Die Linsebühlkirche ist anders, als man das von einer evangelisch-reformierten Kirche erwarten würde.» Bild: Arthur Gamsa

Seit der Einweihung der Linsebühlkirche vor 125 Jahren haben sich die Zeiten geändert. An den Sonntagsgottesdiensten sind heute durchschnittlich 60 von 650 Sitzplätzen besetzt, wie Lippuner sagt. Er könne auf treue Gemeindemitglieder zählen.

Doch die Überalterung macht auch seiner Gemeinde zu schaffen. Lippuner setzt nach wie vor auf die zentrale Bedeutung der Predigt. Daneben suche man immer wieder neue Wege, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Vor zwei Jahren wurde zum Beispiel eine Band gegründet. Ihren nächsten Auftritt hat sie am Jubiläumsgottesdienst.