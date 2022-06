St.Gallerinnen demonstrieren weiter für ihre Rechte

Streik «Heute wird in der Politik offen über Feminismus gesprochen»: St.Gallerinnen demonstrieren für ihre Rechte Am 14. Juni färbt sich die Innenstadt zum vierten Mal violett. Das Kollektiv «feministischer Streik St.Gallen» ruft zur Demonstration auf und fordert Gleichstellung und Selbstbestimmung für Frauen. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 09.06.2022, 19.00 Uhr

Cassandra Fitzgerald, Alexandra Akeret, Irene Haag-Nessensohn und Andrea Scheck (v.l.) sind in der Kerngruppe des Kollektivs «feministischer Streik St.Gallen». Bild: Krisztina Scherrer (7.6.2022)

Noch eine Woche bis zum Streik. Es ist die letzte Zusammenkunft, bevor am 14. Juni die Demonstration stattfindet. Cassandra Fitzgerald, Alexandra Akeret, Irene Haag-Nessensohn und Andrea Scheck sitzen am Tisch in den Büroräumen des Gewerkschaftbunds an der Zwinglistrasse 3 in St.Gallen. Hier halten sie und die anderen Mitglieder des Kollektivs «feministischer Streik St.Gallen» ihre Sitzungen ab – zuletzt coronabedingt nur via Video-Call.

«Wir besprechen die letzten Details», sagt Irene Haag-Nessensohn. Sie ist, wie Alexandra Akeret und Andrea Scheck, seit der Gründung des Kollektivs mit dabei. Wichtig sei jetzt, dass möglichst viele Personen am Streiktag dabei sind: «Wir müssen Flintas und andere solidarische Menschen mobilisieren», sagt Cassandra Fitzgerald. Sie stiess letzten Sommer zur Gruppe. Flinta ist eine Abkürzung und steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen.

«Alle sollen sich wohl fühlen»

Seit Anfang dieses Jahres organisieren die rund 20 Mitglieder der Kerngruppe den Streiktag. Am Dienstag ist es so weit. Um 18 Uhr treffen sich Feministinnen, Sympathisantinnen und Sympathisanten beim Bahnhof in St.Gallen. Mit violetten Transparenten, T-Shirts und Pins marschieren sie gemeinsam durch die Stadt zur Marktgasse. Wer sich schon vorher engagieren will, kann am Samstag beim Malen der Transparente mithelfen. Treffpunkt ist 13 Uhr in der Grabenhalle.

Wieso braucht es diesen Streiktag überhaupt? «Beim Streik erhalten wir die Bestätigung für das, was wir machen», sagt Akeret. «Wir müssen an diesem Tag keine Diskussionen führen, sondern spüren, dass viele andere das Gleiche wollen wie wir.» Die Ziele seien immer noch dieselben wie in den letzten Jahren. Das Kollektiv setze sich für die Gleichstellung und Selbstbestimmung der Frauen ein. «Alle sollen sich wohlfühlen», sagt Fitzgerald.

Werden es mehr Streikende?

Am 14. Juni steht beim Bärenplatz ab 11 Uhr ein Infostand des Kollektivs. Nach dem Demonstrationszug werden um 19 Uhr fünf verschiedene Reden gehalten. Die Themen: AHV 21, Gewalt an Frauen, Menschen auf der Flucht, feministische Friedensarbeit und Queer Feminismus. Im Anschluss gibt es einen Barbetrieb und ein Konzert.

Das Kollektiv organisiert den Streiktag zum vierten Mal. Die Demonstrationen konnten während Corona zwar stattfinden, jedoch nur unter Auflagen. Mit Masken und in Gruppen à 15 Personen sind die Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Strasse gegangen. «Das war nicht einfach», sagt Alexandra Akeret. Das Kollektiv konnte sich nur noch via Videocall sehen: «Wir konnten uns nicht mehr treffen, alles lief online – das ist absolut nicht das Gleiche.» So ging auch die Planung für die beiden Demonstrationen nur schleppend voran. Umso mehr freuen sich die vier Frauen auf den Streiktag 2022. «Letztes Jahr hatten wir 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir hoffen, dass es dieses Mal etwas mehr Streikende dabei sind», sagt Haag-Nessensohn.

Der Frauenstreik 2021 in St.Gallen in Bildern: In Sternmärschen ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Kundgebung am frühen Abend in die Marktgasse. Eine Gruppe ist extra aus Wil angereist. Bild: Benjamin Manser Als würde Vadian mitstreiken: In der Marktgasse ist das Zentrum des St.Galler Frauenstreiks 2021.

Bild: Benjamin Manser Mit Transparenten, Fahnen, Trillerpfeifen und Sprechchören machen die Frauen auf die Anliegen des Frauenstreiks aufmerksam.

Bild: Benjamin Manser Vier Mal zeigt die Performancegruppe Perfemmes*ance ihre Aktion in der Marktgasse.

Bild: Benjamin Manser Am Mittag laufen in der Marktgasse Vorbereitungen zur Kundgebung. Bild: Arthur Gamsa Am Mittag bekommt die Performance noch nicht so viel Aufmerksamkeit wie dann am Abend. Bild: Arthur Gamsa Feministische Literatur auf den Bänken am Bärenplatz lädt zum Schmökern. Bild: Arthur Gamsa Die Teilnehmerinnen des Sternmarsches versammeln sich am Bahnhof St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser «Ufe mit de Fraulöhn, abe mit de Boni»: Mit Sprechchören wie diesen machen die Teilnehmerinnen auf ihre Anliegen lautstark aufmerksam. Bild: Benjamin Manser Mit Fahnen und Maske zieht ein Sternmarsch Richtung Marktgasse. Manch eine Passantin schliesst sich spontan noch an, andere schauen lieber zu.

Bild: Benjamin Manser Jung und alt, flippig und bieder, Schülerin, Arbeiterin oder Pensionärin, alle machen mit.

Bild: Benjamin Manser Am Abend startet die Kundgebung in der Marktgasse.

Bild: Benjamin Manser Alexandra Akeret von der Gewerkschaft VPOD schätzt, dass sich rund 300 Menschen in der Marktgasse versammeln.

Bild: Benjamin Manser Mit Plakaten und Transparenten und pinken Fahnen: «My favourite season is the fall of the patriarchy».

Bild: Benjamin Manser Vadian ist ein Feminist – zumindest am 14. Juni 2021. Bild: Sandro Büchler Auch einige Männer haben sich unter die Teilnehmerinnen gemischt. Bild: Sandro Büchler Vielfältige Teilnehmende, vielfältige Anliegen. Bild: Sandro Büchler Alexandra Akeret und ihre Tochter Leonie Schubiger begrüssen am frühen Abend die Teilnehmenden zur Kundgebung des Frauenstreiks in der Marktgasse. Bild: Sandro Büchler «Vorwärts gegen den Rückschritt» lautet das Motto des Frauenstreiks 2021. Bild: Sandro Büchler In der Marktgasse haben sich über 300 Personen versammelt. Bild: Sandro Büchler Da geht's lang zum Frauenstreik: Eine Teilnehmerin verpasst den Schildern den passenden Look. Bild: Sandro Büchler Nach der Kundgebung in der Marktgasse zieht eine kleine Gruppe von rund 50 Personen durch die Multergasse zum Hauptbahnhof. Bild: Sandro Büchler Kritisch beäugt von Passanten. Bild: Sandro Büchler Via Poststrasse ziehen die Demonstrantinnen und Demonstranten in die Engelgasse. Bild: Sandro Büchler Cüpli oder Demo? Bild: Sandro Büchler Der öffentliche Verkehr wird von den Teilnehmenden des spontanen Demonstrationszugs aufgehalten. Bild: Sandro Büchler

Veränderungen gehen nur schleppend voran

Seit Jahren kämpft das Kollektiv für die Gleichstellung der Flintas. Manchmal, da gingen die Veränderungen nur schleppend voran. «Wir haben immer wieder die gleichen Diskussionen. Wie zum Beispiel das Gendern, es ist etwas, das niemandem etwas wegnimmt, sondern alle inkludiert», sagt Fitzgerald. Scheck ergänzt: «Die feministische Bewegung ist in der Schweiz nie Vollgas durchgestartet. Wir müssen einfach dranbleiben.» Es frustriere sie, wenn es Rückschritte gebe.

Die vier Frauen wünschen sich, dass sich die Leute mehr mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. «Es kann abschreckend wirken, da viele den Begriff nicht verstehen und der Feminismus vielschichtig ist», sagt Fitzgerald. Der Austausch untereinander im Kollektiv, aber auch sonst, sei deshalb wichtig. «So erfahre und empfinde ich Solidarität.»

«Vor zehn Jahren wurde ich als Emanze bezeichnet, heute wird in der Politik offen über Feminismus gesprochen»,

sagt Andrea Scheck. Der Frauenstreiktag 2019 habe gerade in der Politik grosse Auswirkungen gezeigt. «Es hat zum Beispiel viele Frauen ins Parlament gespült.» «Feminismus» sei im Alltag wieder zum Thema gemacht worden und kein Schandwort mehr. «Mehr Frauen getrauen sich mittlerweile zu sagen: ‹Ich bin Feministin›.»

