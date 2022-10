Farbenfroh und originell: So zeigt sich Graubünden am Olma-Umzug

St.Gallen Farbenfroh, originell und mit einem Weltrekord: So zeigt sich der Gastkanton Graubünden am Olma-Umzug Graubünden hat am 90-minütigen Olma-Umzug viel zu bieten. Gemäss dem Motto «aifach gspunna» präsentierte sich der Gastkanton in all seiner Vielfalt. Sogar ein Weltrekord wurde aufgestellt. Rita Bolt Aktualisiert 16.10.2022, 08.29 Uhr

Bilder: Donato Caspari

«Der Umzug war phänomenal», sagten Edith und Stefan Wunderlin, nachdem die Putzmaschinen an ihnen vorbeigefahren waren.

«Die Bündner haben einen riesigen Aufwand betrieben.»

Die beiden St.Galler hatte sich wie viele andere frühzeitig ein gutes Plätzchen ausgesucht, um die 55 Umzugssujets der Bündner für den «Hausgebrauch» – wie Edith Wunderlin sagt - zu fotografieren.

Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari Bild: Donato Caspari

Der Umzug der Bündner sei sicher speziell. Und sie sollten recht behalten: Der Umzug unter dem Motto «aifach gspunna» war farbenfroh, originell, vielseitig und nie langweilig; er lieferte viele besondere Fotosujets. Zur Freude der beiden Hobbyfotografen. Der Umzug war «aifach gspunna» sehenswert.

Bild: Donato Caspari

Bild: Donato Caspari

Bild: Donato Caspari

Bild: Donato Caspari

Bild: Donato Caspari

Besucher standen sogar in vier Reihen

Schon eine halbe Stunde vor Beginn waren die besten Plätze in der Innenstadt und entlang der Strassen besetzt. Jung und Alt mit Kind und Kegel haben ihre Positionen eingenommen. Die Besucher standen an einzelnen Stellen in der zweiten, dritten und sogar vierten Reihe. Vermutlich waren es mehrere Tausend St. Galler und Auswärtige, welche die Umzugsroute säumten.

Dann um 10 Uhr ging’s los mit der Knabenmusik St. Gallen, der St. Galler Regierung, mittendrin Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen St. Gallen, und der Stadtregierung. «Guete Morge mitenand», rief dann eine gutgelaunte Stadtpräsidentin Maria Pappa und winkte der Menge zu. Die Präsentation des Gastkantons konnte beginnen - mit der Parada da Domat in historischen Uniformen. Über 1100 Mitwirkende präsentierten den flächenmässig grössten Kanton der Schweiz.

Über die Alpen und Alpabzüge der Bergbauern

Wenn vom Kanton Graubünden gesprochen wird, sind Alpenübergänge ein Thema. Durch die Strassen St. Gallens spazierten in Felljacken gekleidete Säumer der Route Via Valtellina mit ihren mit Fässern, Koffern und Säcken bepackten Pferden und Maultieren, da fuhren die sechsspännige Flüela-Postkutsche und ein Saurer Oldtimer Postauto von 1953.

Bild: Donato Caspari

Bild: Donato Caspari

Auf einem Anhänger wurde der offene Aussichtswagen der Rhätischen Bahn «mitgeschleppt.» Herzig der Alpabzug der Bündner Bergbauern mit den geschmückten Kühen, den schwarzen Ziegen mit roten «Halstüechli», begleitet von Heidi, Peter und dem Alpöhi, sowie eine Schafherde mit Lämmern. «Der Bündner Bauer ist in der Regel ein Bergbauer. Nur sieben Prozent der 2215 Landwirtschaftsbetriebe liegen in der Talzone, alle übrigen im Berggebiet», schreibt die Standeskanzlei Graubünden.

Gespannt war man auf den gross angekündigten Weltrekord eines 17 Meter langen Capuns. Der kam erst am Schluss. Die Bündner Spezialität wurde in Jenaz vorproduziert. «Wir haben ihn am Umzugstag morgens um drei Uhr gewickelt und anschliessend auf die Pritsche einen Auflegers gehoben und sind so drei Stunden nach St. Gallen gefahren», sagt Capuns-Produzentin und Geschäftsleiterin Andrina Caprez von der Vivonda AG.

«Wir wollten dem Motto entsprechend eine gspunnani Idee für die Olma kreieren.»

Der 17-Meter lange Capuns sei 45 Kilogramm schwer und sei ausschliesslich aus regionalen Zutaten hergestellt. Das Rezept stamme von ihrer Nani, also von Andrina und Bablina Caprez’s Grossmutter. Der Capuns wurde am Umzug in mundgerechte Stück geschnitten und verteilt. Schade war, dass die Delikatesse für die Besucher nicht sichtbar war. Der Weltrekord wurde nicht wahrgenommen, obwohl er erreicht wurde. So oder so: Er werde nicht ins Guinessbuch der Rekorde eingetragen, denn die Kosten dafür seien viel zu hoch, sagt Andrina Caprez.

Schlagerparade Chur mit Live-Musik

Wahrgenommen wurden hingegen die musikalischen Leckerbissen der Guggamusik Tschapatalpas, welche zum Mitklatschen animierte, des Alphorn Ensemble Engiadina St. Moritz, das ein kurzes Stück spielte und Applaus bekam, oder der Vereinigten Musik-Formationen Chur mit den Stadttambouren, die ein rassiges Tempo vorgelegt hatten.

Unterhaltsam war auch die Vorstellung der Schlagerparade Chur: Kostümiert haben zwei Frauen live gesungen: «Aber bitte mit Sahne.» Lautstark schellten die gut ein Dutzend Männer vom Schellnerclub fünf Dörfer.

Bild: Donato Caspari

Da fuhr ein übergrosser Davoser Schlitten durch die Strasse, es wurden Peitschen geknallt, Ski-, Bob- und Skeletonsport sowie Curling wurde vorgestellt. Und mitten im Umzugsrummel spazierte EMS-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher mit einem Blumenstrauss. Sie führte den Themenblock Arbeit und Bildung an. Da spielten Männer Hornussen, wurden Pferde fürs Polo-Spiel geführt und eine grosse Holzkette demonstriert.

Bild: Donato Caspari

Der Kanton Graubünden hat viel zu bieten, der Umzug war in elf Themenblöcke gegliedert. Mit Pauken und Trompen haben über ein Dutzend Musikformationen für musikalische Unterhaltung gesorgt. Brauchtum, Traditionen, Tourismus, Sport, Genuss, Arbeit und Bildung wurden in den schönsten Bildern vorgestellt. Die Umzugsroute führte durch die St.Galler Innenstadt, der Festakt wurde in der Olma-Arena gefeiert.