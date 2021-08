Ruth Steinestel vom Notenpunkt sagt: «Es ist lebiger als vorher.»

St.Gallen «Es ist lebiger als vorher»: Das Musikgeschäft Notenpunkt ist nun Teil einer Musikladen-WG Seit Ende Juni verkauft der Notenpunkt seine Musikliteratur an der Webergasse – im selben Raum wie das Musikhaus Kubli, das dort seine Instrumente und Reparaturen anbietet. Ein Blick hinein. Renato Schatz 18.08.2021, 05.00 Uhr

Seit Ende Juni ist der Notenpunkt neu an der Webergasse. Bild: Andri Vöhringer

Webergasse, 10 Uhr. Das verkündet die Glocke über der Kathedrale. Eine Handvoll älterer Menschen bestaunt die Erker, die den Gallusplatz flankieren. «Schau, wie schön!», sagt eine Dame. Vor einem Restaurant schiebt eine Serviceangestellte metallene Stühle an die Tische.

So klingt die Webergasse, das neue Zuhause vom Notenpunkt. Das Musikgeschäft ist Ende Juni hergezogen, vorher war es an der Spisergasse. Und wie ist es drinnen, wo sich der Notenpunkt nun mit dem Musikhaus Kubli die Räumlichkeit teilt?

Ruth Steinestel vom Notenpunkt. Bild: Andri Vöhringer

«Es ist ein schönes Nebeneinander», sagt Ruth Steinestel vom Notenpunkt. Werner Kubli vom Musikhaus sagt: «Man muss sich erst finden.» Das klingt nach Lärm. Und vielleicht meint Steinestel auch das, wenn sie sagt: «Es ist lebiger als vorher.» Ein Musikhaus müsse schliesslich klingen.

Die Verkaufsfläche ist zweigeteilt. Links verkauft Steinestel Musikliteratur, also Notenbücher oder Etüdenhefte, rechts bietet Kubli Instrumente wie Gitarren oder Saxofone an. Die Fläche vom Notenpunkt ist etwa gleich gross wie vor dem Umzug. Steinestel musste das Angebot folglich weder vergrössern noch verkleinern.

Plötzlich wird es laut. In Kublis Hälfte hat sich ein Mann auf eine Djembe gesetzt. Er trommelt, hantiert herum, stimmt die Djembe.

Synergien nutzen und etwas zurückgeben

Links, wo der Notenpunkt ist, ist es leiser und auch gemächlicher als in der rechten Ecke des Geschäfts. Warum eigentlich diese Musikgeschäft-WG? Sowohl Steinestel als auch Kubli sagen: «Wir wollen Synergien nutzen.» Sie sagen das unabhängig voneinander. Als wüsten sie um die Mixtur des Lebens, das manchmal laut ist und manchmal etwas leiser. Mal Dur, mal Moll.

Links die Noten, rechts die Instrumente: So sieht die Musikladen-WG von innen aus. Bild: Andri Vöhringer

Kubli hatte für das Musikhaus Keclik zuvor Reparaturen gemacht. Als dieses ankündigte, schliessen zu wollen, erwarb er das Lokal an der Webergasse als Zweitfiliale. Das Musikhaus Kubli in Zürich gibt es schon seit 18 Jahren. Als Untermieterin in St.Gallen konnte Kubli dann Katharina Nicca gewinnen, die Geschäftsführerin der Notenpunkt AG, die er seit vielen Jahren kennt. Denn wer ein Instrument spielt, braucht schliesslich auch Musiknoten.

Werner Kubli vom Musikhaus. Bild: Andri Vöhringer

Neben Instrumenten, die es nicht nur zu kaufen, sondern auch zu mieten gibt, sind vor allem auch Zubehöre wie Notenständer, Saiten oder Mundstücke im Musikhaus Kubli erhältlich. Kubli sagt:

«In St.Gallen gibt es nicht mehr so viel, deshalb war mir wichtig, dass der Laden erhalten bleibt.»

Auch Steinestel will mit ihrem Laden mehr erreichen als schwarze Zahlen. Sie sagt: «Ich will die Musik unter die Leute bringen und damit etwas zurückgeben.» Denn sie habe viel bekommen, von der Musik und auch von den Leuten.

Ein Eröffnungsfest soll irgendwann nachgeholt werden. «Mit Livemusik natürlich», sagt Steinestel. Dann dürfte die Webergasse ein bisschen lauter sein als am Mittwochmorgen um 10 Uhr.