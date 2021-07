Notkerschulhaus der Flade komplett saniert und erweitert

St.Gallen «Es hat Fantasie, Humor und Nerven gebraucht»: Notkerschulhaus ist für 22 Millionen und unter Schulbetrieb umgebaut worden Das Notkerschulhaus der Katholischen Kantonssekundarschule ist saniert und erweitert worden. Das hat 22 Millionen Franken gekostet und über zweieinhalb Jahre gedauert. Marlen Hämmerli 14.07.2021, 05.00 Uhr

Jetzt in den Sommerferien ist das Notkerschulhaus an der Lindenstrasse still. Ganz anders als während der vergangenen rund zweieinhalb Jahren. Von Herbst 2018 bis kurz vor den Sommerferien ist das Schulhaus der Katholischen Kantonssekundarschule St.Gallen (Flade) saniert und erweitert worden. Kostenpunkt: 22 Millionen Franken. Währenddessen lief der Schulbetrieb normal weiter. So normal zumindest, wie das möglich ist, wenn ein Teil der Klassenzimmer gerade komplett ausgehöhlt wird, die Schulküche nicht zur Verfügung steht, weil dort für die Erdbebensicherheit eine gewaltige Betonmauer gegossen wird, und die Turnhalle keine Turnhalle, sondern eine Baustelle ist.

So wich der Kochunterricht in fremde Küchen aus und war etwas theorielastiger. Der Sportunterricht fand eineinhalb Jahre lang überall statt, nur nicht in der Turnhalle. Auch nicht auf dem roten Hartplatz hinter dem «Notker». Dort standen zwei Pavillons mit vier provisorischen Schulzimmern und später wurde auch der Hartplatz saniert. Für Schulleiter Markus Honegger ist klar, die Bauzeit hat die Lehrpersonen gefordert: Yoga nebenan im Begegnungszentrum der Pfarrei, Pingpong im Gruppenraum oder Laufen auf der Finnenbahn.

«Es hat Fantasie, Humor, Geduld und Nerven gebraucht.»

Neu Platz für 14 Klassen

Dass das rund 50-jährige Gebäude saniert werden musste, hatte sich abgezeichnet. Die Schulzimmer entsprachen nicht mehr den Anforderungen. Es fehlte an Gruppenräumen, eine Aula und Reservezimmer gab es nicht. Dazu wurde 2018 klar, was seit 2019 Realität ist: Die Flade nimmt auch Realschülerinnen und -schüler auf. Die Schülerzahlen stiegen. Der Platz wurde besonders im Notkerschulhaus knapp. Es musste also zusätzlich erweitert werden.

Margrit Stadler, Schulratspräsidentin der Katholischen Kantonssekundarschule St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

Der Trakt entlang der Lindenstrasse wurde abgebrochen, neu gebaut und dabei um zwei auf drei Geschosse erhöht. Das Schulhaus ist jetzt auf 14 Klassen ausgerichtet. «Wir haben nicht auf Vorrat Raum gebaut. Die Flade möchte nicht expandieren», sagt Schulratspräsidentin Margrit Stadler.

Im restlichen Gebäude wurden Erdgeschoss, erster und zweiter Stock ausgehöhlt, Böden, Wände und Decken neu gemacht und schliesslich die Klassenzimmer eingerichtet. Nebst den neuen Möbeln hängt nun in jedem Schulzimmer ein grosser Bildschirm mit Touchscreen. Stadler bemerkt mit einem Schmunzeln:

«Das Kreidezeitalter ist vorbei.»

Der Innenhof wurde umgestaltet, der obere Teil ist nun hindernisfrei und es gibt einen direkten Zugang zu den Schulküchen. Auf einem Teil des Daches wurde eine Fotovoltaikanlage installiert. 58 Prozent des erzeugten Stroms verbraucht das Schulhaus, der Rest fliesst ins Netz.

Markus Honegger, Schulleiter des Notkerschulhauses, bedient einen der neuen Bildschirme. Bild: Michel Canonica

Fast alle Räume wurden erneuert

Die Turnhalle ist neu ausgekleidet, Kletterstangen hat es keine mehr. Die Werkräume im Untergeschoss mussten ebenfalls neu gemacht werden, weil hier für den Neubau gepfählt wurde, um das Fundament zu stärken. Unter dem Hartplatz – intern wird er roter Platz genannt – befindet sich die erneuerte Technik fürs Hallenbad und ein Teil des nun vergrösserten Veloraums. Das Hallenbad ist neu ausgekleidet und geplättelt.

Das Notkerschulhaus wurde 1970 mit Hallenbad gebaut. Jetzt ist die Technik erneuert worden und das Bad neu ausgekleidet. Bild: Michel Canonica

Die Zimmer für Natur + Technik (NT) – also Chemie, Biologie und Physik – befinden sich nicht mehr im Erdgeschoss, sondern im neuen Trakt. Die zwei Schulzimmer und der Sammlungsraum mit Kompaktkorpus sind ums Eck gebaut. So haben die Lehrpersonen von beiden Zimmern her Zugang zu den Arbeitsutensilien in der NT-Sammlung. Der Musiksaal wurde ebenfalls total renoviert, die Beleuchtung und Akustik auf den neusten Stand gebracht. Und nach den Sommerferien kann jedes der 250 Kinder einen eigenen Spind mit Zahlenschloss beziehen.

Bei so viel Sanierungsbedarf – was ist unverändert? «Alt ist noch die Substanz», sagt Margrit Stadler. Das «Notker» stammt von 1971 und war für damalige Zeiten schon eine moderne Schulanlage. 1985 erfolgte die erste Erweiterung mit Garderoben und Musiksaal, 1996 die zweite. Der zweite Stock und das Attikageschoss an der Brauerstrasse wurden gebaut. 2014 wurde die Schulküche erweitert. Die Küchen und das Attika waren daher noch in gutem Zustand und sind beim Umbau weitgehend unberührt geblieben.

Notkerschulhaus war anfangs geschlechtergetrennt Das Notkerschulhaus im Neudorf wurde 1971 eingeweiht. Bis dahin führte die Katholische Kantonssekundarschule St.Gallen die Bubenflade im Klosterschulhaus und die Mädchenflade im Gallusschulhaus. Rund 900 Kinder besuchten damals die zwei Schulhäuser im Stiftsbezirk. Der Platz wurde knapp und deshalb das «Notker» gebaut. Anfangs war auch dieses Schulhaus nach Geschlechtern getrennt und wurde als Filiale der Zentrumsschulhäuser geführt. Auf einem Stock waren die Buben untergebracht, auf dem anderen die Mädchen. «Nach ein paar Jahren hat man gemerkt, dass das nicht geht. So entstand die gemischte Flade», sagt Schulratspräsidentin Margrit Stadler. «Heute ist sie für uns sehr wichtig, weil wir eine öffentliche Schule sind.» Seit Sommer 2019 führt die Flade auch Realklassen. Insgesamt besuchen 730 Schulkinder in 42 Klassen die Flade. Davon besuchen 260 Schülerinnen das Gallusschulhaus, 250 Kinder das Notkerschulhaus und 220 Schüler das Klosterschulhaus. (mha)

Wenn Zügeln zur Gewohnheit wird

Das «Notker» wurde in drei Etappen umgebaut und erweitert. Deshalb dauerten die Arbeiten auch rund zweieinhalb Jahre. Eine andere Lösung gab es nicht. Der Platz für mehr temporäre Schulzimmer fehlte. «Und wir konnten ja kein Schulhaus mieten», sagt Stadler.

Platz war lange Zeit rar, Klassenzimmerzügeln wurde zur Gewohnheit. War ein Gebäudeteil fertig, wurde der nächste für den Umbau geräumt. Die neue Aula wurde nicht für Zusammenkünfte genutzt, sondern für den Unterricht. Stadler sagt: «Es war viel Planung und eine Organisation nötig. Es hat gut geklappt.»

Eltern oder Schüler hätten sich nie beklagt, sagt Honegger. «Für die Kinder war wohl vieles auch interessant. Und irgendwann wurden die Bauarbeiten zur Normalität.» Gefordert waren hingegen die rund 30 Lehrerinnen und Lehrer. Sie mussten Disziplin und Lernbereitschaft aufrechterhalten, obwohl nebenan gebaut wurde. Dazu kam, was zu jedem Bau gehört: Dreck, Staub, Lärm.

Schulleiter Markus Honegger. Bild: Michel Canonica

Die lärmigsten Arbeiten wurden in die Schulferien gelegt. Ab und an dröhnte es aber auch während der Unterrichtszeit durch die Gänge. «Manchmal über Wochen», sagt Schulleiter Honegger. Für die Prüfungen kaufte die Schule deshalb Pamire als Gehörschutz. Honegger: «Es war eine Sache der Einstellung, brauchte aber auch Kraft.»

Jetzt in den Sommerferien richten die Lehrpersonen alle Räume fertig ein. Im August gibt es ein kleines Einweihungsfest. Bischof Markus Büchel wird das neue Schulhaus einweihen. Und nach den Sommerferien bezieht jede Klasse wieder ihr Zimmer, jedes Schulkind seine Garderobe. Die Zeit des Drecks und Lärms ist vorbei.