St.Gallen erarbeitet eine neue Altersstrategie 2030: Wo die Alten in der Stadt der Schuh drückt Die Stadt St.Gallen erarbeitet bis nächsten Sommer eine neue Altersstrategie. Sie soll die Entwicklungen bis 2030 auffangen. An einer «Chropfleerete» formulierten am Wochenende 200 Seniorinnen und Senioren ihre Wünsche ans neue Konzept. Reto Voneschen 15.09.2020, 05.00 Uhr

Viele Ältere schätzen die Lebensqualität der Stadt St.Gallen, nicht zuletzt ihr breites kulturelles Angebot. Bild: Jil Lohse (21.6.2017)

Das Interesse an der Zukunftswerkstatt «Altersstrategie» war riesig. Die Stadt wollte eigentlich an einem Samstagvormittag 100 Seniorinnen und Senioren bei der Entwicklung des neuen Konzeptes mitreden lassen. Diese Plätze in der Olma-Halle 9.2 waren aber schon zwei Tage nach der Ausschreibung ausgebucht. Auch der daraufhin angesetzte zweite Anlass am Samstagnachmittag war rasch mit 100 Interessierten gefüllt.

Das Resultat der Veranstaltungen, nämlich die Inputs der Betroffenen zur neuen Altersstrategie, liegt jetzt vor. Die Ideensammlung ist für die Weiterentwicklung der Strategie sicher interessant. Sie zeigt aber auch, wo Seniorinnen und Senioren in St.Gallen der Schuh drückt, was für Probleme sie insbesondere beschäftigen (siehe Inhaltsverzeichnis unten).

«Es ist ein Glück, als älterer Mensch in St.Gallen zu leben»

In der Diskussion in Kleingruppen gab’s allerdings nicht nur Kritik. Die Lebensqualität für ältere Menschen in der Stadt St.Gallen sei gut bis ausgezeichnet, lautete der Grundtenor. Auf den Hauptachsen sei der öffentliche Verkehr sehr gut ausgebaut, in Randlagen und zu Randzeiten weise er aber lästige Lücken auf, die man – beispielsweise mit Rufbussen, die aber bezahlbar sein müssten – schliessen könnte.

Seniorinnen und Senioren wünschen sich vermehrt Kontakte zu anderen Generationen. Im Bild Kita-Kinder, die vor der Coronakrise regelmässig das Wohn- und Pflegehaus Wienerberg besuchten. Bild: Urs Bucher (11.2.2019)

Diskutiert wurde an der Zukunftswerkstatt auch über die soziale und die altersmässige Durchmischung der Stadt. Möglichst auf Ebene der Quartiere brauche es Massnahmen, um die Generationen wieder intensiver miteinander in Kontakt zu bringen. Das gegenseitige Kennenlernen könne auch durch Kurse gefördert werden – etwa wenn Junge den Älteren die Geheimnisse des Smartphones oder des Computers erklärten.

«Wir Alten dürfen die Jungen nicht unterschätzen. Viele machen gerne und begeistert mit, wenn es darum geht, der älteren Generation etwas beizubringen.»

In verschiedenen Zusammenhängen kam am Samstag der Wunsch nach einer allgemeinen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren aufs Tapet. Einmal war – analog zum «Kulturbüro» oder zum «Tipp» für Jugendliche – die Rede von einem «Seniorenbüro». Andere sprachen sich für Anlaufstellen aus, die in Treffs oder Gemeinschaftszentren in Quartieren integriert werden könnten. Städte wie Zürich seien da weiter als St.Gallen. Von ihnen müsse man lernen, forderte eine Seniorin.

Zahl der über 65-Jährigen wächst bis 2030 auf über 16'000

Natürlich gab’s an der Zukunftswerkstatt «Strategie Alter und Gesundheit 2030» für Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Hintergrundinformationen. Die neue Strategie entwickelt die Stadt, weil absehbar ist, dass sich die Zusammensetzung der Stadtbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten verändern wird.

Seniorinnen und Senioren schätzen an der Stadt St.Gallen, dass man rasch aus der Stadt im Grünen ist. Die Zahl der Sitzbänke am Stadtrand (im Bild am Mannenweier) erachten sie allerdings als ungenügend.

Bild: Ralph Ribi (22.7.2019)

Heute leben in St.Gallen rund 13'400 über 65-Jährige, 4'300 von ihnen sind sogar über 80 Jahre alt. 60 Prozent der Pensionierten sind Frauen, 40 Prozent sind Männer. Bis 2030 soll die Zahl der über 65-Jährigen in der Stadt auf über 16'000, jene der über 80-Jährigen auf über 5'000 steigen.

Auch die Ansprüche steigen

Allerdings steigt nicht nur die Zahl der Ältern, auch ihre Ansprüche tun es. Viele, aber nicht alle, der sogenannten «Babyboomer», der ab 1946 Geborenen, sind gesünder als frühere Generationen, wenn sie ins Rentenalter kommen. Sie haben zudem den Wertewandel in der Gesellschaft ab 1968 erlebt und teils aktiv mitgestaltet. Sie sind tendenziell gut ausgebildet, lernbereit, innovativ, aber auch anspruchsvoll.

Wie die Grafik zeigt, ist die Verteilung der älteren Generation über die Stadt nicht gleichmässig: Die meisten Seniorinnen und Senioren leben in Bruggen und im Neudorf. Am wenigsten von ihnen hat es in der Innenstadt (ein Erklärungansatz siehe unten unter «Altersgerechtes Wohnen») und auf der Notkersegg.

Neue Strategie soll im Sommer 2021 öffentlich diskutiert werden

All diese und weitere Faktoren muss die neue städtische Altersstrategie 2030 berücksichtigen. Um das Feld der nötigen Massnahmen abzustecken, stehen nach der Zukunftswerkstatt mit den Betroffenen diesen Herbst und Winter Workshops mit Fachleuten, betreuenden Angehörigen und speziellen Gruppen auf dem Programm. Im Frühling 2021 soll der Bericht zur neuen Strategie vorliegen, im Sommer 2021 soll sie dann der Bevölkerung vorgestellt werden können.

Die Workshops zur neuen Altersstrategie der Stadt vom Samstag haben gezeigt, dass viele Ältere mit der Qualität des öffentlichen Raums in der Innenstadt durchaus zufrieden sind. Da habe man in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, auch bei der Zahl der Sitzbänke im Stadtzentrum, heisst es etwa.

Ältere St.Gallerinnen und St.Galler haben Mühe damit, dass die Fussgängerzonen im Stadtzentrum in den vergangenen Jahren zunehmend für rollenden Langsamverkehr geöffnet worden sind. Bild: Benjamin Manser (13.8.2019)

Ein Thema für viele ältere Fussgängerinnen und Fussgänger ist der zunehmende Verkehr in den verkehrsberuhigten Altstadtgassen. Die Zahl von Velos, E-Bikes, Rollbrettern, Trottinetts und anderen Vehikeln nehme rasant zu. Dass diese oft (zu) schnell unterwegs seien und dass man sie kaum höre, sei für Ältere, die oft nicht mehr so gut sähen und hörten, eine echte Herausforderung. Es brauche eine klare Trennung des Fuss- und des Verkehrs auf Rädern auch in den Begegnungszonen, wurde gefordert.

Ein zentrales Thema für die ältere Generation ist das Wohnen. Entsprechend breit wurde das Thema am Samstag in den Gruppen der Workshops zur Altersstrategie diskutiert. Kritisiert wurde in erster Linie das Fehlen von altersgerechtem und gleichzeitig erschwinglichem Wohnraum in der Innenstadt.

Nicht alle Älteren wollten am Waldrand wohnen, sagte eine Teilnehmerin: «Dort ist es zwar grün und ruhig, ich habe aber mein ganzes Leben im Stadtzentrum gewohnt – und dort will ich bleiben.» Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem renovierten Altstadthaus mit Lift für 2300 und mehr Franken im Monat sei für sie aber schlicht nicht erschwinglich. In der Innenstadt gebe es auch viel zu wenig Alterswohnungen oder Angebote für betreutes Alterswohnen.

St.Gallen bietet zu wenig Raum für alternative Wohnformen: Blick in eine Alters-WG in Aarau.

Bild: Sandra Ardizzone

Ebenfalls bemängelt wurde am Samstag das weitgehende Fehlen von alternativen Wohnformen im Alter in der Stadt St.Gallen. Da gebe es «gewaltigen» Nachholbedarf, sagte einer. Die öffentliche Hand müsse vermehrt Anreize und Rahmenbedingungen schaffen, damit beispielsweise Mehr-Generationen-Projekte realisiert werden könnten, hiess es in der Diskussion in einer der Workshop-Gruppen. Das Anliegen müsse unbedingt bereits in die Planung neuer Quartiere beispielsweise an der Ruckhalde, hinter dem Bahnhof St.Fiden oder im alten Güterbahnhof einfliessen.

Ein wichtiges Thema bei über 65-Jährigen in St.Gallen ist die fortschreitende Digitalisierung. Viele Seniorinnen und Senioren seien computergewohnt, es gebe aber eine grosse Gruppe, die das nicht sei, und auf sie gelte es unbedingt Rücksicht zu nehmen, wurde am Altersworkshop vom Samstag gefordert. Unter Umständen sei auch ein «Seniorenbüro» oder eine ähnliche Einrichtung in den Quartieren nötig, um diese «analogen» Städterinnen und Städter zu unterstützen.

Glück hat, wer als Seniorin einen Enkel oder andere Junge hat, die die Finessen von Smartphone oder Computer erklären können. Im Bild das Handy-Café im luzernischen Kriens. Bild: Manuela Jans-Koch (21.3.2019)

Kritisiert wurde der Trend, immer mehr Dienstleistungen aus Kostengrün­den ins Internet zu verlagern. So werde etwa nur schon etwas Alltägliches wie das Tätigen von Einzahlungen zur Herausforderung. Für viele Ältere sei der Gang zu einem Schalter oder in einen Laden zudem viel mehr als die Nutzung einer Dienstleistung. Er ermögliche soziale Kontakte und beuge so der Isolation und Vereinsamung vor.

Mit der Pensionierung gehöre die ältere Generation nicht zum alten Eisen, wurde an den Workshops zur neuen städtischen Altersstrategie mehrfach betont. Viele Seniorinnen und Senioren hätten in ihrem Berufsleben Wissen und Fertigkeiten erworben, die sie für die Gesellschaft weiter gewinnbringend einsetzen könnten.

Viele Frischpensionierte seien durchaus bereit, sich zu engagieren. Heute sei es aber sehr zufallsabhängig, ob sich «Angebot und Nachfrage» fänden. Die Stadt solle Ressourcen und «Einsatzwillen» der Seniorinnen und Senioren systematisch erfassen sowie diese mit Betrieben, Institutionen, Organisationen und Verei­nen zusammenzubringen, die passende «Jobs» anböten.

Seniorinnen und Senioren engagieren sich als Freiwillige in der Schule - im Bild beispielsweise im Schulhaus Gerhalden. Bild: Jil Lohse (9.6.2017)

Dabei gehe es nicht nur um ehrenamtliche Aufgaben, wurde betont. Ältere, die aufgrund kleiner Rente finanziell nicht auf Rosen gebettet seien, hätten Interesse daran, etwas dazu zu verdienen. Und das sei im ureigensten Inte­resse der öffentlichen Hand: So lasse sich etwa der Bezug von Ergänzungsleistungen hinausschieben.

Gelobt wurde das Zeitvorsorgesystem der Stadt St.Gallen. In seinem Rahmen können Seniorinnen und Senioren, die sich bei der Betreuung noch älterer Personen engagieren, Gutschriften für zusätzliche Betreuungsangebote im eigenen hohen Alter sammeln. Ein Wunsch war, dass dieses System ausgebaut wird.

Das bestehende Informations- und Beratungsangebot für Seniorinnen und Senioren in St.Gallen wurde am Samstag von den Betroffenen fast durchs Band als reichhaltig und gut beurteilt. Manchmal sei es sogar fast zu viel des Guten, hiess es in einer Gruppe. Einige wünschten sich daher eine zentrale Anlaufstelle, die bei Problemen ans richtige Angebot weiterleiten könne.

Andere kritisierten die Verlagerung aller Informationen ins Internet: Nicht alle Älteren hätten das Wissen und die Geräte, um sie dort auch zu finden. Einige wünschten sich daher von der Stadtverwaltung weiterhin «ganz altmodische» Listen der Info- und Beratungsstellen auf Papier.