St.Gallen Einst drohte ihr der Abbruch, dann kam die rettende Hausverschiebung und nun folgt der Umbau: Die Villa Jacob erstrahlt bald in neuem Glanz Arbeiter flicken Stuckaturen, rekonstruieren Balustraden und bauen moderne Nasszellen ein: Die Villa Jacob, die 2017 um 20 Meter verschoben wurde, wird derzeit saniert. Im Juni soll das Hospiz St.Gallen den schutzwürdigen Bau beziehen. Christina Weder Bruderer 08.03.2021, 19.30 Uhr

Der grosse Saal im Erdgeschoss mit neuer Fensterfront: Hier soll künftig der Wohn- und Essbereich des Hospizes eingerichtet werden. Bild: Ralph Ribi

Die Villa Jacob am Fuss des Rosenbergs hat eine Reise hinter sich. Im August 2017 waren alle Augen auf das schutzwürdige, 3600 Tonnen schwere Gebäude gerichtet. In einer spektakulären Aktion rutschte es auf Schienen 20 Meter in Richtung Süden. Rund zehn Stunden dauerte es, bis die Villa ihren heutigen Standort erreichte. Hinter ihr wurde Platz frei für einen Neubau des Alters- und Pflegezentrums der GHG Rosenberg. Dieser ist errichtet und vor einem Jahr bezogen worden. Um die Villa ist es hingegen ruhig geworden.

Doch nun dringt Baulärm aus ihrem Innern. Die Villa wird umgebaut, bevor sie ab Sommer als Hospiz genutzt wird. In den Räumen sollen künftig schwerstkranke und sterbende Erwachsene gepflegt werden, wenn dies zu Hause nicht mehr möglich ist. Die Eigentümerin, die Wildegg Immobilien AG, stellt die Villa dem Verein Hospiz St.Gallen zur Verfügung. «Es geht mit grossen Schritten vorwärts», sagt Roland Buschor, Geschäftsführer des Hospizes, anlässlich eines Baustellenrundgangs für Medienvertreter am Montag. Im Juni soll die Villa bezugsbereit sein.

Roland Buschor, Geschäftsführer Hospiz St.Gallen, sagt, warum sich die Villa Jacob als Sterbehospiz eignet. Video: Raphael Rohner

Der wohnliche Charakter soll erhalten bleiben

Doch es bleibt noch einiges zu tun. Der Umbau, der vor einem Jahr startete, ist aufwendig. Die Villa soll künftig den Bedürfnissen einer palliativen Institution gerecht werden, aber dennoch ihren wohnlichen Charakter bewahren. «Wir wollen den Eindruck eines Spitals vermeiden», sagt der zuständige Architekt Daniel Stauffacher. Aufwendig ist der Umbau aber auch deshalb, weil er denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigen muss. Die 1875 erbaute klassizistische Villa gehört zum Inventar der schützenswerten Bauten der Stadt.

Die Villa Jacob ist komplett eingerüstet. Ralph Ribi Unter der Villa befindet sich eine neue Tiefgarage. Bild: Ralph Ribi Das Treppenhaus wird im originalen Stil ergänzt. Bild: Ralph Ribi

Wohin das Auge blickt, finden sich reich verzierte Stuckdecken, Marmorsäulen und Rundbögen. Die originale Bausubstanz soll – wo noch vorhanden – wieder hervorgeholt werden. Stuckaturen werden geflickt und ergänzt, die Balustraden der Terrassen rekonstruiert, die originalen Holzböden möglichst erhalten.

Dagegen wird das alte Klötzchenparkett aus den 1980er-Jahren entfernt, ebenso wie die nicht originale Vinyltapete im Erdgeschoss. Auch die Kapelle mit Chorraum und Sakristei, die in den 1960er-Jahren im östlichen Teil des Gebäudes angebaut wurde, musste weichen. Sie ist bereits abgerissen.

Die klassizistische Villa beeindruckt mit ihren Stuckdecken. Bild: Ralph Ribi

Dafür soll der ursprüngliche Zustand des grossen Saals im Erdgeschoss wiederhergestellt werden. Für Roland Buschor ist es der prächtigste Raum im ganzen Gebäude. Künftig werden darin Küche, Wohn- und Aufenthaltsraum des Hospizes eingerichtet.

«Die Idee ist, dass man sich wie zu Hause fühlt.»

Im Erdgeschoss entstehen zudem Büroräume für die Mitarbeitenden des Hospizes, aber auch für den Verein Palliative Ostschweiz und den Brückendienst der Krebsliga, einen ambulanten Beratungsdienst für Palliative Betreuung zu Hause. Das Ziel ist es, auf dem Kreuzacker ein palliatives Zentrum zu schaffen.

Ein Bettenlift, ein ausgebautes Dachgeschoss und neue Nasszellen

Architekt Daniel Stauffacher. Bild: Ralph Ribi

Eine besondere Herausforderung war es für den Architekten, den Bettenlift ins historische Gebäude einzupassen, die moderne Haustechnik unterzubringen und den Dachstock auszubauen und zu erschliessen. Dafür wurden das Treppenhaus verlängert und das historische Oblicht ein Geschoss höher eingebaut.

Insgesamt bietet das Hospiz künftig elf Zimmer mit je einer Nasszelle, die allerdings nicht alle von Anfang an genutzt werden. Die Nasszellen wurden wie ein Würfel in die bestehende Raumstruktur gestellt, sodass sie bei einer anderen Nutzung wieder ausgebaut werden könnten.

Vom Wohnhaus übers Altersheim zum Hospiz Die Villa Jacob wurde 1875 von Johann Christoph Kunkler, dem Architekten des Kunstmuseums St.Gallen, als privates Wohnhaus für Oberst Victor Jacob-Hoffmann erbaut. In den 1930er-Jahren vermachte die Familie Jacob das Gebäude den Josefsbrüdern. In den 1960er-Jahren wurde im Osten des Gebäudes eine Kapelle mit Chorraum und Sakristei angebaut. 1982 kam es im Zuge der Umnutzung als Altersheim zu einem erneuten Umbau. Zudem wurde die Villa damals ins Inventar der schützenswerten Bauten der Stadt St.Gallen aufgenommen. 2012 lag ein Abbruchgesuch für die Villa vor sowie ein Gesuch, die Villa aus dem Schutzinventar zu entlassen. Eingereicht hatte es die damalige Besitzerin, die Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG), weil die Villa einem «dringend benötigten Erweiterungsbau» neben dem Pflege- und Betagtenheim Josefshaus im Wege stand. Doch der Stadtrat lehnte die Gesuche ab. Damit war ein Abbruch vom Tisch. Im Jahr darauf überraschte die GHG mit der Idee, die Villa um 20 Meter zu verschieben, um dahinter Platz für den Neubau zu schaffen. Im August 2017 war es nach langen Vorbereitungsarbeiten endlich so weit: Die Villenverschiebung ging über die Bühne. Danach verkaufte die GHG das Gebäude der Wildegg Immobilien AG, die es künftig dem Verein Hospiz St.Gallen zur Verfügung stellt. (cw)

Bis zum Umzug ist das Hospiz an seinem temporären Standort an der Waldstrasse untergebracht, wo es vor drei Jahren eröffnet worden ist. In dieser Zeit habe man erste Erfahrungen sammeln können, sagt Buschor, Geschäftsführer des Hospizes. Sieben Zimmer stehen dort zur Verfügung. Die Belegung beträgt zwischen 60 und 70 Prozent.

Langfristig geht Buschor am neuen Standort von einer 80-prozentigen Belegung aus. Im Durchschnitt halten sich die Bewohnerinnen und Bewohner 30 Tage im Hospiz auf. Doch im Einzelfall variiert die Aufenthaltsdauer von wenigen Stunden bis zu einem Jahr, wie Buschor sagt.

Nun muss sich der Geschäftsführer langsam aber sicher mit der Möblierung auseinandersetzen und mit dem Umzug befassen. «Schliesslich ist das nichts Alltägliches für uns.» Doch er ist überzeugt, auf dem Kreuzacker den idealen Standort und das richtige Gebäude – ein altehrwürdiges mit einer langen Geschichte – für das Hospiz gefunden zu haben.