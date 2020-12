St.Gallen Eine neue Website macht «gwundrig»: Diese politischen Ambitionen hat der Präsident der städtischen SVP Der Stadtparlamentarier und Präsident der städtischen SVP hat eine neue Website, auf der er für Unterstützung wirbt. Plant Donat Kuratli eine Stadtratskandidatur? Marlen Hämmerli 03.12.2020, 12.00 Uhr

Eine überarbeitete Website stösst im schlimmsten Fall auf Kritik, weil plötzlich «alles so unübersichtlich ist». Im besten Fall aber weckt sie Neugierde – so geschehen mit der neuen Website von Donat Kuratli, Stadtparlamentarier und Präsident der SVP Stadt St.Gallen.

Die Website kommt seit einigen Wochen aufgefrischt daher. Oben links steht der Name, prominent platziert, darunter prangt ein grosses Bild von Kuratli. Offensichtlich möchte da einer bürgernah, bodenständig und tatkräftig wirken, mit hochgekrempelten Hemdsärmeln, die Arme verschränkt.

Unübersehbar macht Kuratli in einem Kasten auf die Möglichkeit aufmerksam, einem Unterstützungskomitee beizutreten, ihn finanziell zu unterstützen oder einfach den Newsletter zu abonnieren. Da drängt sich die Frage auf: Bereitet da einer eine Kandidatur für den Stadtrat vor? Schliesslich lautet ein geflügeltes Wort: Nach den Wahlen ist vor den Wahlen.

«Ich möchte mich noch nicht festlegen», sagt Donat Kuratli auf die Frage nach einer Kandidatur.

«Aber man weiss nie, was die Zukunft noch bringt.»

Der SVPler sitzt seit 2017 im Stadtparlament und präsidiert die Stadtpartei seit 2018.

Markus Buschor oder Peter Jans könnten zurücktreten

Spätestens 2024 stehen wieder städtische Erneuerungswahlen an. Auf dann oder auf 2026 sind Rücktritte im Stadtrat absehbar. Kandidaten dafür sind Peter Jans (SP) und Markus Buschor (parteilos).

Jans wird im Mai 2024 64 Jahre alt, er kommt also langsam ins Pensionsalter. Buschor ist Ende 2024 zwölf Jahre im Amt, hat also drei Amtszeiten hinter sich. Über den Zeitpunkt ihres Rücktritts entscheiden Stadträte selber, für Jans wie Buschor rückt der Zeitpunkt dafür Ende 2024 aber sicher näher.

Finanziell wären Jans und Buschor Ende 2024 jedenfalls abgesichert: Für die beiden gilt noch das sogenannte «Reglement über Ruhegehalt und Entschädigungen bei Nichtwiederwahl von Angestellten». Das Reglement ist kürzlich überarbeitet worden. Die neuen Regeln sind ab 1. Januar 2021 in Kraft. Für Stadträte mit Jahrgang 1961 oder älter gelten aber noch die bisherigen Bestimmungen. Nach acht Jahren im Amt haben sie Anspruch auf ein Ruhegehalt, das 60 Prozent des versicherten Lohnes beträgt, abzüglich eines allfälligen Kürzungsbetrags.

Am Donnerstag werden erste Weichen gestellt

Die Ausgangslage könnte sich bereits heute Donnerstag klären. Der neu zusammengesetzte Stadtrat trifft sich zur konstituierenden Sitzung und verteilt die Direktionen. Bei Peter Jans ist nicht anzunehmen, dass er die Technischen Betriebe abgeben wird. Ihm scheint es bei der Direktion, der er seit seiner Wahl 2015 vorsteht, zu gefallen. Anders bei Markus Buschor: Es ist möglich, dass er die Direktion Planung und Bau übernehmen möchte. Wechselt er die Direktion, wird er kaum nach vier Jahren zurücktreten.

Für Interessenten an einem Stadtratsmandat ist es also nicht falsch, sich in Position zu bringen und systematische Aufbauarbeit für eine allfällige Kandidatur zu leisten. Oder wie Donat Kuratli sagt: Es ist offen, was die Zukunft bringt. Die Chance ist da, dass der SVPler in den Kantonsrat nachrückt. Kuratli ist erster Ersatz auf der SVP-Liste im Wahlkreis St.Gallen-Gossau. Mit Blick auf die städtischen Wahlen 2024 sagt er:

«Wir haben mehrere Kandidaten, um anzugreifen, wenn es so weit ist. Ob ich es dann bin, ist offen.»