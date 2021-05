St.Gallen Eine Medaille mit Bulle und Bär: Kantischüler Mateusz Gugala gewinnt die Schweizer Wirtschaftsolympiade Der 18-jährige Mateusz Gugala hat über das Schweizer Bildungssystem nachgedacht und damit eine Goldmedaille an der diesjährigen Schweizer Wirtschaftsolympiade gewonnen. Der Kantischüler träumt nicht nur von einem eigenen Unternehmen, er ist auch ein leidenschaftlicher Tierbeobachter. Christina Weder 20.05.2021, 12.00 Uhr

Mateusz Gugala mit seiner Goldmedaille, die er an der Schweizer Wirtschaftsolympiade gewonnen hat. Bild: Arthur Gamsa

Kantischüler Mateusz Gugala stammt aus einer Musikerfamilie. Der Vater ist Violinist im Sinfonieorchester St.Gallen, die Mutter Querflötenlehrerin. Doch der 18-Jährige hat einen anderen Weg eingeschlagen. Mit Musik habe er nicht viel am Hut, erzählt er bei einem Treffen im Kantonsschulpark. Zwar habe auch er einmal Geige gespielt, allerdings sei die Motivation irgendwann auf der Strecke geblieben.

Mateusz Gugala interessiert sich mehr für Wirtschaftswissenschaften. «Das liegt mir», sagt er. Vor kurzem hat er an der Schweizer Wirtschaftsolympiade im zürcherischen Glattbrugg eine Goldmedaille gewonnen. Bulle und Bär sind darauf abgebildet, die Symbole für positive und negative Kursentwicklungen an der Börse.

Er setzte sich gegen 137 Kandidatinnen und Kandidaten durch

Gugala war bereits zum zweiten Mal an der Wirtschaftsolympiade. Vor einem Jahr hatte er es unter die zehn Finalisten geschafft. «Das hat mich angespornt, nochmals anzutreten.» An der diesjährigen Olympiade musste er es mit 137 Kandidatinnen und Kandidaten aufnehmen. Diesmal stiess er ganz an die Spitze vor.

Im Final sei er gefordert gewesen. In einer ersten Aufgabe musste er einschätzen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen es für die Schweiz hat, wenn der Anteil der Hochschulabsolventinnen und -absolventen stetig zunimmt. Gugala schälte die Vorzüge des dualen Bildungssystems heraus und zog einen Vergleich zu anderen Ländern, wo die Quote der Hochschulabschlüsse um einiges höher liegt, als in der Schweiz und manch ein Hochschulabsolvent nach der Ausbildung keinen Job in seinem Bereich findet. Doch damit war es nicht getan. Als zweite Aufgabe musste er ein Geschäftsmodell von Dermatologen analysieren, die online Fotos von Hautausschlägen beurteilen.

Wettbewerb, um junge Talente zu fördern Die Wirtschaftsolympiade ist ein gemeinsames Projekt der Organisationen Yes und Wissenschaftsolympiade. Sie setzt sich zum Ziel, talentierte Jugendliche in Wirtschaft, Finanzen und Unternehmertum zu fördern und zu vernetzen. Die Wettkämpfe finden jedes Jahr statt. Mitmachen kann, wer jünger als 20 Jahre und noch an keiner Uni oder Fachhochschule eingeschrieben ist. Die vier besten dürfen die Schweiz an der Internationalen Wirtschaftsolympiade vertreten. (cw) www.science.olympiad.ch

Mit seinen Präsentationen überzeugte Mateusz Gugala die Jury und qualifizierte sich für die internationale Olympiade, die im Juli in Lettland organisiert wird. Der Kantischüler stellt sich allerdings darauf ein, dass der Wettbewerb wegen Corona online ausgetragen wird.

«Einen kleinen Funken Hoffnung habe ich noch, dass ich nach Lettland reisen kann.»

Doch zuerst stehen ihm die Maturaprüfungen bevor. In wenigen Tagen geht es los. Trotzdem ist der 18-Jährige ruhig und entspannt. Neben Wirtschaft, seinem Schwerpunktfach, interessiert er sich auch für Geschichte und Englisch. Seit seiner Teilnahme an der Wirtschaftsolympiade hat sich für ihn die Frage geklärt, wie es nach der Matura weitergehen soll. Er bleibt seinem Lieblingsfach treu und wird an der Universität St.Gallen Betriebswirtschaftslehre studieren. Sein Traum ist es, irgendwann ein eigenes Unternehmen zu führen. «Ob es dazu kommt, ist eine andere Frage», sagt er.

Ein Konfitüre-Mini-Unternehmen gegründet

Erste Erfahrungen mit einem Mini-Unternehmen hat Gugala immerhin bereits gesammelt. Im Rahmen eines Schulprojekts hat er mit vier Schulkollegen ein Konfitüre-Geschäft aufgezogen, Grossmutters Rezepte ausgegraben und Konfi produziert – darunter auch spezielle Kreationen mit Zwetschgen und karamellisierten Walnüssen oder Johannisbeere mit Vanille und Zimt. Die Aufgaben waren klar verteilt. Gugala hatte den Posten des Chief Financial Officer (CFO) inne. Das Geschäft sei gut angelaufen, bis die Coronakrise kam und dem Konfitüre-Verkauf ein abruptes Ende setzte.

Mateusz Gugala, dessen Familie ursprünglich aus Polen stammt, ist mit zwei Geschwistern in den Quartieren Grossacker und Neudorf aufgewachsen. Als Hobby nennt er Sportschiessen. In seiner Freizeit trifft er sich gerne mit Freunden, liebt die Natur und das Wandern in den Bergen. Besonders gerne ist er im Calfeisental im Süden des Kantons St.Gallen unterwegs, weil man dort sein Lieblingstier, den Bartgeier, antreffen kann. Sowieso ist er ein Tierfreund. Als kleiner Bub habe er Tierbücher und -lexika verschlungen, erzählt er. Tiere zu beobachten, bereite ihm heute noch Freude.

Wie in einem Tierkatalog sammelt und merkt er sich die Arten, die er in freier Wildbahn angetroffen hat, darunter den Waldrapp, Flamingo, Oktopus, die Muräne oder den Steinbock. Da er noch nie ausserhalb von Europa unterwegs war, habe die Liste noch Potenzial. Als Nächstes steht die Maturareise an. Wegen Corona ist das Reiseziel noch offen. Griechenland oder Türkei heissen die Wunschdestinationen. Danach plant Gugala, nach Polen zu reisen und vielleicht ein paar Tage in Italien zu verbringen – bevor die nächste Herausforderung auf ihn wartet: die Teilnahme an der internationalen Wirtschaftsolympiade.