St.Gallen «Eine Lotterie, ob die Vögel zurückkehren»: Trotzdem musste ein Bauherr in St.Georgen für 15'000 Franken einen Turm für Mauersegler aufstellen An der St.Georgen-Strasse wurde ein Gebäude abgerissen, das Mauerseglern als Nistplatz diente. Der Bauherr musste Ersatz schaffen und auf der Baustelle einen temporären Turm für die Segler aufstellen. Das war eine Bedingung für den Erhalt der Baubewilligung. Christina Weder 19.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der temporäre Gerüstturm an der St.Georgen-Strasse: Bis jetzt haben sich in den sechs Nistkästen noch keine Mauersegler eingenistet. Bild: Arthur Gamsa (17.5.2021)

An der St.Georgen-Strasse 108 in der Nähe der Bushaltestelle Etzelbünt ragt seit kurzem ein Gerüstturm rund 14 Meter in die Höhe. Seither wird im Quartier darüber gerätselt, zu welchem Zweck er aufgestellt wurde. Wer genau hinschaut, erkennt, dass an der obersten Plattform sechs Nistkästen befestigt sind.

Der Turm bietet Ersatz für die Nistplätze von Mauerseglern, wie Bauherr Daniel Hengartner auf Anfrage bestätigt. Am Steilhang an der St.Georgen-Strasse baut er mit seinem Immobilienunternehmen, der Immaro Invest AG, zwei längliche Neubauten mit 16 Reiheneinfamilienhäusern. Dafür mussten drei alte Gebäude abgerissen werden. Das mittlere war im städtischen Inventar der Seglerbrutplätze erfasst – als eine von aktuell 750 Liegenschaften mit insgesamt 2200 Nistplätzen. Mindestens drei Mauerseglerpaare hätten dort gebrütet, sagt Hengartner.

Daniel Hengartner, Bauherr und Inhaber der Immaro Invest AG. Bild: PD

Durch das Eidgenössische Natur- und Heimatschutzgesetz ist er verpflichtet, mit seinem Bauvorhaben Rücksicht auf die Brutzeit der Vögel zu nehmen und möglichst exakt am alten Standort Ersatz für ihre Nistplätze zu schaffen. Das erwies sich in diesem Fall als aufwendige und kostspielige Angelegenheit. 15'000 Franken musste Hengartner dafür aufwerfen. Für den Turm wurde ein massives Betonfundament erstellt. Die Nistkästen stammen von der Vogelwarte Sempach.

Bauherr hätte lieber für ein erfolgversprechenderes Projekt gespendet

Hengartner ist skeptisch, ob die Massnahme Erfolg zeigt und die Vögel sich tatsächlich in den Ersatzbrutkästen einnisten. Als Jäger interessiere er sich für die Materie. Er verweist auf Studien, die feststellen, dass Mauersegler Provisorien nicht ohne Weiteres akzeptieren. In dieser Beziehung seien sie heikel, sagt Hengartner.

Ob sie zurückkehren, sei fraglich. Deshalb hätte er lieber einen Betrag von 10'000 Franken für ein erfolgversprechenderes Projekt gespendet. Doch letztlich blieb ihm nichts anderes übrig, als den Turm aufzustellen. Die Ersatznistplätze waren eine Bedingung für den Erhalt der Baubewilligung.

Lukas Indermaur, Geschäftsführer WWF St.Gallen.

Bild: Nik Roth

Der WWF St.Gallen hatte gegen das Neubauprojekt an der St.Georgen-Strasse Einsprache eingereicht und diese erst zurückgezogen, als klar war, dass temporäre Nisthilfen zur Verfügung gestellt werden. Geschäftsführer Lukas Indermaur zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit der getroffenen Lösung. Sie sei «artgerecht und wunschgemäss». Für den WWF ist der Turm ein Vorzeigeobjekt. Doch auch Indermaur gesteht ein:

«Es ist eine Lotterie, ob die Vögel zurückkehren. Aber man hat das Bestmögliche ausprobiert.»

Bis jetzt sind auf der Baustelle an der St.Georgen-Strasse 106 und 108 noch keine Mauersegler aufgetaucht; die neuen Brutkästen stehen noch leer. Polier und Bauleiter sind angewiesen, den Turm im Auge zu behalten und zu beobachten, ob die Vögel einziehen. Die kommenden Tage werden entscheidend sein. Normalerweise kehren Mauersegler Ende April aus dem Winterquartier im südlichen Afrika zurück. Dieses Jahr seien sie etwas später dran, sagt Ornithologin Gaby Schneeberger.

An der St.Georgen-Strasse entsteht zwischen den Bushaltestellen Kirche St.Georgen und Etzelbünt eine Überbauung mit 16 Reiheneinfamilienhäusern. Bild: Arthur Gamsa

16 neue Reiheneinfamilienhäuser für junge Familien An der St.Georgen-Strasse 106 und 108 erstellt die Immaro Invest AG eine Überbauung mit insgesamt 16 Reiheneinfamilienhäusern. Sie will junge Familien ansprechen, die ein Eigenheim im Quartier St.Georgen suchen und gerne das nachbarschaftliche Miteinander pflegen. Die einzelnen Reihenfamilienhäuser sind schmal, erstrecken sich über fünf Stockwerke und verfügen über 4,5 bis 5,5 Zimmer, Sitzplatz und Tiefgarage. 12 von 16 Reihenhäuschen haben zudem eine Dachterrasse. Im Moment sind die Vorbereitungsarbeiten im Gang. Baustart ist in diesem Sommer; im Frühling 2023 sollen die Häuser bezogen werden. (cw)



Mehr Infos unter www.stgeorgen106.ch

Eine Premiere: Der erste Turm für Segler in der Stadt

Gaby Schneeberger, Beratungsstelle für Mauer- und Alpensegler der Stadt. Bild: PD

Im Auftrag der Stadt führt Gaby Schneeberger die Mauer- und Alpensegler-Beratungsstelle und berät Bauherren und Architekten, wenn es darum geht, Nistplätze zu erhalten. Normalerweise sei das ohne grossen Aufwand und mit geringen Kosten möglich, sagt sie. Doch die Baustelle in St.Georgen ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme und gleichzeitig eine Premiere. In den fünfzehn Jahren, in denen sie in der Seglerberatung tätig ist, sei es der erste temporäre Turm für Segler in der Stadt. Fast entschuldigend sagt sie:

«Da steckt schon ein Riesenaufwand dahinter. Das wäre eigentlich nicht die Idee.»

Meist könnten provisorische Nisthilfen an Nachbarhäusern aufgehängt, an Gerüsten montiert oder an einem Kran befestigt werden. An der Seeblickstrasse in Rotmonten dient seit kurzem ein Mast der Fahrleitungen der VBSG als provisorischer Niststandort. Doch an der St.Georgen-Strasse sei das alles nicht möglich gewesen. «Wir mussten eine andere Lösung suchen.»

Ziel war es, möglichst nahe am alten Nistplatz einen Ersatz anzubieten. Denn die Mauersegler seien ihrem Brutplatz treu. Haben sie einmal an einem Ort erfolgreich Jungvögel aufgezogen, kehren sie jedes Jahr ins selbe Nest zurück. Verschiebt sich der Standort auch nur geringfügig, hätten die Mauersegler Mühe, ihn wieder zu finden und kämen unter Umständen nicht mehr zurück.

An der obersten Plattform des Turms sind sechs Nistkästen von der Vogelwarte Sempach montiert. Bild: Arthur Gamsa

Der Turm bietet laut Schneeberger zwei Vorteile: Er erreicht die Höhe des ursprünglichen Nistplatzes und steht in der alten Anflugschneise. Dass am Fuss des Turms Baumaschinen und Lastwagen durchfahren, schrecke die Vögel dagegen nicht ab. Die Ornithologin hofft, dass die Segler auf der Suche nach den verschwundenen Brutplätzen herumschwirren und die neuen Nistkästen entdecken.

«Ich sehe gute Chancen, aber es gibt keine Garantie.»

Der Turm muss stehen bleiben, bis die Brutzeit im August zu Ende ist und die Jungvögel ausgeflogen sind. Auch für die Zukunft ist vorgesorgt. In den beiden Neubauten, die an der St.Georgen-Strasse entstehen, sollen dereinst nicht nur die neuen Eigentümer einziehen, sondern auch Mauersegler. Für sie sind sechs fix ins Mauerwerk integrierte Nistplätze vorgesehen.