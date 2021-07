Turm für Mauersegler: Nun hat sich ein Vogelpaar eingenistet

St.Gallen «Ein teures Fremdenzimmer»: In St.Georgen musste ein Bauherr für 15'000 Franken einen Turm aufstellen – jetzt sind zwei Mauersegler eingezogen Um die Baubewilligung zu erhalten, musste ein Bauherr in St.Georgen Ersatz für Nistplätze schaffen und einen Turm für Mauersegler aufstellen – trotz ungewisser Erfolgsaussichten. Nun findet die Geschichte doch noch ein gutes Ende: Ein Vogelpaar hat die Location bezogen. Christina Weder 05.07.2021, 20.00 Uhr

Auf dem Turm in St.Georgen wohnt jetzt tatsächlich eine Vogelfamilie: Ein Mauerseglerpaar hat sich in einem der sechs Brutkästen eingenistet. Bild: Andri Vöhringer (1.7.2021)

Es ist eine Tiergeschichte mit Happy End. Der Turm, der auf einer Baustelle an der St.Georgen-Strasse 108 steht, ist bewohnt. Ein Mauerseglerpaar hat ihn bezogen. Es hat sich in einem der sechs Nistkästen niedergelassen, die an der obersten Plattform befestigt sind. Ornithologin Gaby Schneeberger konnte die Vögel vor kurzem beim Ein- und Ausfliegen beobachten. Dabei ist ihr ein Stein vom Herzen gefallen. «Ich hatte schwer gehofft, dass sich mindestens ein Paar einnistet», sagt sie.

«Jetzt bin ich erleichtert.»

Gaby Schneeberger, Beratungsstelle für Mauer- und Alpensegler der Stadt. Bild: PD

Der Gerüstturm, der 14 Meter in die Höhe ragt, hatte Aufsehen erregt, wie diese Zeitung Mitte Mai berichtete. Es handelt es sich um den ersten temporären Turm für Mauersegler in der Stadt. Für Gaby Schneeberger ist es ein aussergewöhnliches Projekt. Sie führt im Auftrag der Stadt die Mauer- und Alpenseglerberatung und berät Bauherren und Architekten, wenn es darum geht, Nistplätze für Mauersegler zu erhalten. Das Eidgenössische Natur- und Heimatschutzgesetz schreibt deren Schutz vor. Meist sei dies mit wenig Aufwand verbunden, sagt Schneeberger. Die Baustelle in St.Georgen, wo zwei Neubauten mit 16 Reihenfamilienhäusern geplant sind, ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme.

Eine Lotterie, ob die Vögel zurückkehren

Ein Bauherr musste dort einen temporären Turm für Mauersegler aufstellen und Ersatz für Nistplätze schaffen, die beim Abbruch eines alten Gebäudes verloren gegangen waren. Das war eine Bedingung für den Erhalt der Baubewilligung. Der WWF hatte Einsprache gegen das Neubauprojekt eingereicht und diese erst zurückgezogen, als klar war, dass temporäre Nisthilfen zur Verfügung gestellt werden.

Mauersegler kehren jedes Jahr an den gleichen Nistplatz zurück. Bild: Marcel Ruppen

Für den Bauherrn erwies sich das als kostspielige und aufwendige Angelegenheit. 15'000 Franken musste er für den Turm aufwenden – und das, obwohl die Erfolgsaussichten ungewiss waren. Mauersegler kehren zwar jedes Jahr an ihren Nistplatz zurück. Doch wenn es um Provisorien geht, sind sie heikel. Verschiebt sich ihr Niststandort auch nur geringfügig, haben sie Mühe, ihn wiederzufinden. Selbst der WWF, für den es sich beim Turm um ein Vorzeigeprojekt handelt, liess verlauten: Es sei eine Lotterie, ob die Vögel zurückkehren.

Daniel Hengartner, Bauherr und Inhaber der Immaro Invest AG. Bild: PD

Nicht daran geglaubt hat Bauherr Daniel Hengartner, der mit seinem Immobilienunternehmen, der Immaro Invest AG, die Reihenfamilienhäuser in St.Georgen erstellt. Für ihn ist es jetzt eine gute Nachricht, dass ein Mauerseglerpaar eingezogen ist. Wenigstens sei der Aufwand nicht umsonst gewesen, sagt er auf Anfrage und fügt mit Augenzwinkern an:

«Auch wenn es sich um ein teures Fremdenzimmer handelt.»

Noch dazu um ein Fremdenzimmer mit Nachteilen. Hengartner vermutet, dass in den hölzernen Nistkästen ein Klima wie in einer Sauna herrscht, weil sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Dass sich ein Vogelpaar davon nicht abschrecken liess und nichtsdestotrotz einzog, hat ihn zusätzlich überrascht.

Der Bauherr konnte sich noch nicht mit eigenen Augen von den neuen Turmbewohnern überzeugen. Zweimal ist er mit dieser Absicht nach St.Georgen gefahren – ausgerüstet mit einem Fernglas. Doch beide Male sei das Wetter zu stürmisch gewesen, als dass sich die Segler gezeigt hätten. Gemäss Gaby Schneeberger braucht es Geduld, um sie zu sichten, da sie selten ein- und ausfliegen. Die beste Chance dazu bestehe bei gutem Wetter morgens zwischen 9 und 11 Uhr oder in den Abendstunden nach 21 Uhr.

Auf einer Baustelle in St.Georgen musste ein Bauherr für 15'000 Franken einen temporären Turm für Mauersegler aufstellen. Bild: Arthur Gamsa (17.5.2021)

Ein Versuch ohne Erfolg: Der Nistplatz auf dem VBSG-Mast

Für die Ornithologin ist es ein Erfolg, dass sich die Vögel im Turm eingenistet haben. Der Vorteil des Turms sei, dass er in die Höhe rage und damit für die Segler gut sichtbar sei. Kein Erfolg war einem anderen Versuch in der Stadt beschieden. An der Seeblickstrasse in Rotmonten, wo ebenfalls alte Gebäude einer neuen Überbauung weichen müssen, dient seit Frühling ein Mast der Busfahrleitungen der VBSG als provisorischer Nistplatz. Allerdings hat sich darauf noch kein Segler niedergelassen, wie Schneeberger sagt. Sie habe jedenfalls keinen zu Gesicht bekommen.

Der St.Geörgler Turm bleibt stehen, bis die Brutzeit zu Ende ist und die Jungvögel ausgeflogen sind. Im August werden die Mauersegler St.Gallen verlassen und sich auf den Weg in ihr Winterquartier im südlichen Afrika machen. Dann kommt der Turm weg. An seiner Stelle wird ein Kran aufgebaut. Bis im Frühling wird der Neubau in die Höhe gezogen.

Wenn die Mauersegler im April oder Mai zurückkehren, wartet das nächste Provisorium auf sie. Die Nistkästen, die heute am Turm hängen, werden dann am Baugerüst montiert sein. Sie haben also noch nicht ausgedient. Erst im Frühling 2023 werden die Mauersegler – zeitgleich mit den neuen Eigentümern der Reihenfamilienhäuser – definitiv ihr neues Heim beziehen können. Für die Vögel sind im Neubau sechs ins Mauerwerk integrierte Nistplätze vorgesehen. Bauherr Hengartner sagt:

«Dann werden sie endlich ihre Ruhe haben.»