St.Gallen Ein halbes Dutzend Einbrüche in nur einer Nacht: Über zehntausend Franken Sachschaden – Polizei ermittelt Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt derzeit, ob es sich bei allen Einbrüchen um dieselbe Täterschaft handelt. Gestohlen wurden Bargeld und diverse Baugeräte. Auch einen Tresor brachen die Diebe auf. Der Sachschaden beläuft sich auf über zehntausend Franken. 02.09.2022, 13.54 Uhr

Die Täterschaft brach Türen und Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen. Bild: Witthaya Prasongsin / Moment RF

Sechs Mal brach in der Nacht auf Donnerstag eine unbekannte Täterschaft in Geschäftsliegenschaften in der Stadt St.Gallen ein. Das teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Freitag mit. Eingebrochen wurde in diverse Büroräumlichkeiten, Lagerräume sowie Baustellencontainer an der Zürcherstrasse, Industriestrasse sowie an der Schoretshuebstrasse.