Institut auf dem Rosenberg baut Future Park für reiche Kinder

St.Gallen «Eigentlich wollten wir nur eine Hütte für unseren Roboterhund bauen»: Institut auf dem Rosenberg kultiviert Future Park für schlaue Kinder Das Institut auf dem Rosenberg geht neue Wege: Weniger Drill, mehr Hightech. So hat sich die Eliteschule einen Roboterhund zugelegt und einen Future Park gebaut, in dem man wie auf dem Mond leben kann. Ein exklusiver Rundgang mit dem Schuldirektor. Melissa Müller Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Am Institut auf dem Rosenberg entsteht ein Park mit futuristischen Gebilden: Bäume, die Strom erzeugen, kugelförmige Gewächshäuser und ein Space Habitat, in dem man das Leben auf dem Mond erproben kann. Bild: Tobias Garcia

Wer auf dem Höhenweg auf dem Rosenberg spaziert, reibt sich verwundert die Augen: Zwischen den Jugendstilvillen des Instituts auf dem Rosenberg stehen futuristische Gebilde wie in einem Science-Fiction-Film. Am Holzzaun des Parks hängt ein «Betreten verboten»-Schild. Werden an der Eliteschule nun Astronautinnen und Astronauten ausgebildet?

Es ist nicht einfach, einen Fuss in die Tür des Instituts auf dem Rosenberg zu bekommen. Es ist bekannt dafür, dass es sich abschottet. Eine Parallelwelt im Quartier. Die elegant gekleideten Mädchen und Buben bleiben unter sich, reden Englisch und lassen sich mit dem Taxi auf den Hügel über den Dächern der Stadt chauffieren. Ohne Institut gäbe es nur halb so viele Taxiunternehmen in St.Gallen, heisst es im Quartier.

Rosa Zaun, rosa Rolls-Royce

Schulleiter Otto Gademann Senior fuhr einst einen rosafarbenen Rolls-Royce – in der gleichen Farbe wie der Zaun, der den 100'000 Quadratmeter grossen Campus mit Bodenseeblick umgibt. Mit seinen 13 Jugendstilvillen wirkt er wie ein Filmset für Harry Potter. Nur alle fünf Jahre macht sich das Institut mit einem grossen Feuerwerk öffentlich bemerkbar. Eine geheimnisvolle Aura umgibt die Schule, an der angeblich Prominente wie Gunter Sachs und Kinder russischer Oligarchen unterrichtet wurden.

Schon vor einem Jahr fragte diese Zeitung das Institut für eine Besichtigung des Future Parks an – erfolglos. «Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass es sich um sehr innovative Projekte und Techniken handelt, welche momentan noch diskret behandelt werden», antwortete ein Pressesprecher. «Zudem würde ich Sie bitten, die Privatsphäre unserer Schüler und Artisans auf unserem Campus zu respektieren.»

Umso überraschender, dass es dann doch noch klappt und Schulleiter Bernhard Gademann die Lokalzeitung plötzlich zu einem exklusiven Rundgang einlädt. Das öffentliche Interesse am Future Park sei enorm, man erhalte Anfragen aus Dubai, den USA und England.

Man trifft sich beim Park, der Schuldirektor steigt aus einem silbergrauen Bentley. Er trägt eine runde Brille, matt-schwarze Hosen und graue Wildledermokassins. «Wir wollen Vorurteile abbauen», sagt der 43-Jährige, der die Schule mit seiner Frau Anita seit sechs Jahren in vierter Generation führt.

«In den letzten Jahren hat sich einiges getan auf dem Rosenberg – weg von Drill und Disziplin.»

Schulleiter Bernhard Gademann führt das Institut mit seiner Frau in vierter Generation. Bild: Annick Ramp

Das Direktorenpaar hat antiquierte Regeln wie Geldstrafen über Bord geworfen. Nach wie vor müssen sich Schülerinnen und Schüler Drogen-Urin-Tests unterziehen. Auch der «Rosenberg Code» wird gross geschrieben.

So müssen die Kinder auf die Minute pünktlich zum Essen erscheinen. Auch auf den Dress Code wird Wert gelegt: Elegant unter der Woche - mit Jupe, Hose, Blazer, Hemd - Casual am Wochenende. Wer sich an die Regeln hält, wird zum «Rosenberg Star Student» gekürt. Dann bekommt man mehr Freiheiten, darf zum Beispiel später ins Bett.

Anita Gademann, Head of Innovation und Mitglied des Verwaltungsrats beim Institut auf dem Rosenberg. Bild: Annick Ramp

Entspannt schlendert Gademann über den Holzsteg des Future Parks, erwähnt nebenbei, dass man noch die benachbarte Villa zugekauft habe. Die werde nun ausgebaut für die jüngeren Schüler; Auf Wunsch der Kinder mit einer Rutsche vom Balkon.

Das Hauptgebäude wird gerade umgebaut und die Kinder sind in den Ferien. Zwei Mitarbeiter, Artisans genannt, empfangen in einem Schulzimmer. Beide tragen weisse Hosen; einer serviert zur Erfrischung Nektar aus weissen Pfirsichen.

Ein eigener Stundenplan für jedes Kind

Man wolle sich nicht auf den Lorbeeren des vor 133 Jahren gegründeten Instituts ausruhen, sagt Direktor Gademann.

«Es reicht nicht mehr, Anzug und Krawatte zu tragen. Wir bilden verantwortungsvolle Leader aus.»

Immer wieder schleichen sich englische Begriffe ins Gespräch ein – die Sprache am Institut, in dem 230 Kinder aus 55 Nationen auf ihre spätere Führungsrolle vorbereitet werden. Einige stammen aus Unternehmerfamilien und sollen in die Fussstapfen der Eltern treten.

Jedes Kind habe einen individuellen Stundenplan, 140 Angestellte kümmern sich um das Wohl der Schützlinge. Sie unternehmen mit ihnen auch mal einen Segeltörn in Monte Carlo, damit die Kinder ihre Teamfähigkeit auf hoher See erproben können.

Im «Creative Lab» setzen sich die Schülerinnen und Schüler, die zwischen 6 und 18 Jahre alt sind, mit Robotern, künstlicher Intelligenz, Textilien aus Petflaschen und Origamifalttechniken auseinander. Im Rahmen fächerübergreifender Projekte würden Mathematik oder Physik plötzlich Sinn machen, sagt Gademann.

Mode aus Brennnesseln

Nun führt Gademann zum Future Park. Neben dem Parkplatz stehen zwei artifizielle Bäume, die mit ihren rotierenden Blättern Strom für Autos erzeugen. Über einen Holzsteg spaziert man zu den beiden kugelförmigen Gewächshäusern, deren Hülle aus transparenten Dreiecken besteht.

In einer Kugel wachsen Blumen und Brennnesseln. Da steht auch ein Stuhl, der mit einem Stoff aus Brennnesseln bezogen ist. Die Schule arbeitet mit dem Zürcher Christoph Ibrahim zusammen, der mit seinem Label Maison Verte modische Produkte aus Brennnesseln herstellt. Mit solchen Projekten wolle man die Kreativität der Kinder anregen – und zugleich junge Start-ups unterstützen.

Blick ins Gewächshaus. Links ein Stuhl mit Brennnesselstoff. Bild: Tobias Garcia

«Achtung, jetzt wird es richtig heiss», sagt Gademann und öffnet die Tür zur zweiten Gewächshauskugel, in der bei 40 Grad violette Kurkumablüten neben einem Zitronen- und einem Olivenbäumchen gedeihen. In dieser Kuppel sei es stets drei Grad wärmer, um das Klima im Jahr 2085 zu simulieren. Die Schüler würden in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich die Auswirkungen des Klimawandels erforschen.

Eigentlich wollte man nur eine Hundehütte bauen

Neuste Errungenschaft im Future Park ist aber ein elegantes weisses Gebilde, rund sieben Meter hoch. Die sanft gewellte Oberfläche erinnert an Schlagrahm. Sie sei der Struktur menschlicher Knochen nachempfunden.

«Eigentlich wollten wir nur eine Hundehütte für unseren Roboterhund Spot des US-amerikanischen Robotikunternehmens Boston Dynamics bauen.»

Aber dann entwickelte sich aus der Idee etwas völlig anderes: ein Space Habitat. Darin kann eine Besatzung von zwei Personen das Leben in einer Mond- oder Marskolonie erproben.

Im Space Habitat können zwei Schülerinnen oder Schüler auf engstem Raum wohnen, wie auf dem Mond. Bild: Tobias Garcia

Gademann sagt: «Dies ist das grösste 3D-gedruckte Objekt der Welt, das vollständig aus Polymeren besteht.» Entworfen hat es die dänische Firma Saga Space Architects in Kopenhagen. Mit einem vorherigen Prototypen hat das Team von Saga das isolierte Leben bereits während eines Experiments in Grönland erprobt. Gademann öffnet die Schleuse zum Space Habitat: Da sitzt Spot und wartet auf seine Einsätze auf Planeten, deren Umgebungen für Menschen lebensfeindlich sind.

Der Roboterhund Spot von Boston Dynamics ist bereit für extraterrestrische Erkundungen. Bild: Tobias Garcia

Jetzt klettert man eine Leiter hinauf wie bei einer Baumhütte in den ersten Stock, in dem sich zwei Arbeitsplätze mit Bildschirmen und Hocker aus Kork befinden. Auch der Boden ist aus Kork. «Ein natürliches, antibakterielles Material.» Die Wände sind mit Filz bezogen:

«Es ist wichtig, dass man sich auch auf dem Mond eine angenehme Umgebung schafft.»

Auch Sonnenlicht sei essenziell, damit sich der Mensch wohlfühlt. Darum kann man im Space Habitat die Lichtverhältnisse simulieren, die man auf der Erde vorfindet: künstliche Sonnenauf- und -untergänge. Im obersten Stock befinden sich zwei Schlafkojen. Es sei geplant, dass zwei Schüler temporär im Space Habitat einziehen.

Wände aus grauem Filz und Hocker aus Kork: So sind die Arbeitsplätze im Space Habitat eingerichtet. Ein kleines Kabäuschen für technophile Kids. Bild: Tobias Garcia

Im Space Habitat gehe es um die Frage: «Was passiert, wenn wir im Weltraum isoliert leben?» Da man weiss, dass Menschen in Weltraumstationen zu Depressionen neigen, sind auch Studien zur Psychologie der Astronauten vorgesehen.

Exkremente als Rohstoffe nutzen

Die Kinder kosten auch vegane Astronautennahrung. Zum Space Habitat gehört ein selbstreinigendes Klo, dessen Abwasser man sogar trinken könnte. «Das haben wir noch nicht ausprobiert», sagt Gademann schmunzelnd. Wer unabhängig von seiner Umgebung leben will, muss Exkremente als Rohstoffe nutzen, etwa als Pflanzendünger.

«Das Leben auf dem Mond muss auch sinnstiftend sein. Der Mensch will nicht nur Sterne anschauen», sagt Gademann. «Er liebt es, Probleme zu lösen.» Auch ethische und moralische Fragen sollen im Zentrum stehen. Man müsse die Gesellschaft neu denken.

Was das Space Habitat gekostet hat, wird nicht thematisiert. In nur neun Monaten wurde es entworfen, gebaut und installiert, finanziert über Schulgelder. Die Eltern blättern im Durchschnitt 140'000 Franken Schulgeld pro Jahr hin. Die Wege in der Privatschule sind kurz, Ideen können direkt umgesetzt werden. Zumal die Mischung aus Tradition, Futurismus und Hightech ganz auf der Linie von Schulleiter Gademann ist.

Was kommt als Nächstes im Future Park? «Es ist noch zu früh, um etwas darüber zu sagen. Aber es hat etwas mit Mobilität zu tun», sagt Gademann.

