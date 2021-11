St.Gallen: Der ungeimpfte Stadtparlamentspräsident polarisiert

Christian Neff polarisiert als ungeimpfter künftiger Parlamentspräsident. Der Artikel im St.Galler Tagblatt hat in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen provoziert. Sie reichen von Beifall bis zu harscher Kritik. So hält sich etwa die parteilose Wiler Schulrätin Evelyne Engeler Mohn nicht zurück. «So etwas von Egoismus und Unverantwortlichkeit – dafür gibt es keine Worte», schreibt sie. SVP-Politiker Neff lässt es sich nicht nehmen, Engeler Mohn persönlich zu antworten. Er bedaure, dass ihn die Schulrätin «als dumm» bezeichne, schreibt er und bietet ihr an, sich via E-Mail über seine Beweggründe auszutauschen.

Wiederholt muss sich Neff in den Kommentarspalten den Vorwurf gefallen lassen, unsolidarisch und unverantwortlich zu handeln. Doch er erhält auch lobende Worte. «Endlich einer, der Farbe bekennt», heisst es da. Und wieder andere halten den Impfstatus für Privatsache und fragen, ob Ungeimpfte etwa nicht mehr in der Politik mitmischen dürfen. Wie so oft in dieser Pandemie: Die Spektrum der Meinungen ist breit und die Diskussion entsprechend hitzig. (cw)