ST.GALLEN «Die Zeit drängt»: Das sagen Fussball- und Handballvereine zum neuen städtischen Sportanlagenkonzept Vergangene Woche hat die Stadt St.Gallen ihr neues Gemeindesportanlagenkonzept präsentiert. Bei St.Galler Sportvereinen stösst das Papier mehrheitlich auf positive Resonanz. Luca Ghiselli 12.05.2021, 05.00 Uhr

Das Linien-Wirrwarr auf dem Hallenboden in der Kreuzbleiche könnte für St.Galler Handballvereine bald zum Problem werden. Bild: Benjamin Manser (20. September 2020)

Seit vergangener Woche hat auch die Stadt St.Gallen ein Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak). Auf knapp 100 Seiten beschreibt es den Bestand der städtischen Sportinfrastruktur und zeigt den Handlungsbedarf auf. Bei der Durchsicht fällt auf: Besonders Rasen- und Hallenflächen sind auf Stadtgebiet ein rares Gut, die Kapazitäten oft ausgelastet. Deshalb sieht das Gesak vor, in diesen Bereichen mittelfristig auszubauen. Heisst: Mehr Fussballplätze, mehr Sporthallen.

Gerade den beiden lokal am stärksten verankerten Sportarten ist diese Absichtserklärung der Stadt sehr willkommen. Fussball- und Handballvereine schlagen oft den Bogen zwischen Breiten- und Spitzensport – zum Teil mit fast prekären Infrastruktur-Bedingungen. Oben die Profi- oder Halbprofiligen mit ihren hohen Anforderungen, unten zahlreiche Juniorenmannschaften, für die adäquate Trainingshallen oder

-plätze gesucht werden müssen.

Vereinspräsident Hans Wey stellt in der aktuellen Situation vor allem zwei Problemherde fest. Einerseits ist da der Trainingsbetrieb mit der NLA-Mannschaft und einer Jugendabteilung, die rund 150 Spieler umfasst. «Weil die Turnhallen und auch die Kreuzbleiche-Halle tagsüber vom Schulsport beansprucht werden, bleiben uns fast nur die Abende.»

Hans Wey, Präsident des TSV St.Otmar. Bild: Hanspeter Schiess

Die Stadt sei dem Verein insofern entgegengekommen, als dass man nun für die erste Mannschaft über Mittag ein Zeitfenster im Athletik-Zentrum erhalten hat. Für die Halbprofis der ersten Mannschaft und die Junioren, von denen 50 junge Sportler in einem Leistungsprogramm sind und deshalb sieben bis acht Mal die Woche trainieren müssen, seien die Kapazitäten trotzdem knapp.

«Es funktioniert aktuell irgendwie.»

In diesem Zusammenhang sei auch zu bedenken, dass nur drei städtische Sporthallen die Verwendung von Harz zuliessen: Eben die Kreuzbleiche, die Dreifachturnhalle Zil und das Athletik-Zentrum.

Der zweite Problemherd betrifft die Anforderungen der nationalen und internationalen Verbände an eine moderne Infrastruktur: Die Schweizer Handballliga schreibt den Vereinen ab der Saison 2022/23 nämlich vor, ihre Spiele nur noch in Hallen mit zwei Tribünen und auf Böden auszutragen, auf denen ausschliesslich die Handball-Markierungen eingezeichnet sind. In den Folgejahren kommen weitere Anforderungen an die Infrastruktur wie zum Beispiel LED-Banden und Catering-Angebote dazu.

Während die Sporthalle Kreuzbleiche einige Anforderungen erfüllt, ist ihr Belag bunt bemalt. Volleyball-, Badminton- und Basketballfelder sind ebenfalls darauf eingezeichnet. «Das ist die grösste Limitierung, und sie bereitet uns Kopfzerbrechen», sagt Hans Wey. Der TSV St.Otmar sei in Kontakt mit den Behörden. Wey sagt aber: Falls es keine Lösung geben sollte, könne der Verein seine Heimspiele im schlimmsten Fall nicht mehr in der Stadt austragen – was eigentlich für St.Gallen als traditionelle Handballstadt undenkbar sei, wie Wey sagt. Die Halle in der Kreuzbleiche war vor 40 Jahren topmodern.

«Jetzt braucht es aber dringend eine Lösung.»

Eine multifunktionale Grosshalle im Gründenmoos, wie sie das Gesak als Idee skizziert, hält Wey für einen «sehr guten Ansatz». Bis diese aber allenfalls realisiert sei, dürfte es viel zu lange dauern.



Bei Mauro Pedone, Finanzchef des SC Brühl, stösst das Gesak ebenfalls grundsätzlich auf positive Resonanz. «Es ist sehr, sehr gut, dass die Stadt sich diesen Fragen stellt und Kapazitäten ausbauen möchte.» Denn das Beispiel des SC Brühl veranschaulicht die aktuelle Infrastruktur-Problematik eindrücklich: Mit je zwei Kunst- und Naturrasenfeldern könne man den Trainings- und Spielbetrieb auf der Anlage im Krontal gar nicht stemmen. «Wir müssen ins Espenmoos und ins Gründenmoos ausweichen.»

Hinzu komme, dass der Hauptplatz im Paul-Grüninger-Stadion oft gesperrt werden müsse, weil der Naturrasen bei schwierigen Witterungsverhältnissen wie Regen oder Schnee schnell unbespielbar werde. Pedone sagt:

«Das könnten wir lösen, indem wir den Naturrasen durch einen Kunstrasen ersetzen.»

Das würde die Kapazitäten erhöhen und die Situation verbessern. Man werde diesbezüglich den Austausch mit den Behörden suchen.

Der Naturrasen im Paul-Grüninger-Stadion könnte einem Kunstrasen weichen, wenn es nach den Vereinsverantwortlichen des SC Brühl geht.

Bild: Michel Canonica (10. Oktober 2020)

Auch bei den Garderoben sei der Handlungsbedarf ausgewiesen, sagt Pedone. Brühl hat sechs Garderoben für den ganzen Breitensport, also 27 Mannschaften. Das reiche nirgends hin. Was hat Pedone im Gesak gefehlt? «Unser Wunsch ist, dass wir auch finanziell unterstützt werden in unserer Arbeit.» Schliesslich leiste der Club einen wichtigen Beitrag zum sozialen und kulturellen Zusammenleben. Das könne eine Entschädigung für die Arbeit im Juniorenbereich oder eine Mietreduktion sein.

«Im Zuge der Jugendkrawalle an Ostern hiess es von der Politik immer wieder, wie wichtig Freiräume und Bewegung für Jugendliche seien. In der täglichen Arbeit spüren wir aber wenig von dieser Haltung.»

Dabei könne man mit wenigen Mitteln viel bewirken: Nur schon ein Solidaritätsbeitrag von beispielsweise 1000 Franken jährlich für Juniorentrainer wäre ein Anreiz, der den Vereinen mehr Möglichkeiten geben würde.



Auch beim FC Fortuna hat man das Gesak mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Ehrenpräsident René Bühler schreibt auf Anfrage: «Wir sind froh, dass ein solches Basispapier nun steht. Damit kann man in die Zukunft gehen.» Bühler zeigt sich darüber hinaus erfreut, dass die Stadt den Engpass bei den Kunstrasenplätzen «klar erkannt» habe.

«Natürlich würden wir uns wünschen, dass einer der drei Rasenplätze auf der Kreuzbleiche zu einem Kunstrasenplatz umgerüstet würde.»

René Bühler, Ehrenpräsident des FC Fortuna. Bild: Benjamin Manser

Ausserdem, schreibt Bühler, sehe der FC Fortuna bei der Sporthalle Kreuzbleiche grossen Handlungsbedarf. Würde diese zu einer modernen Halle umgebaut, könnten neben Handball- und Hallenfussballspielen auch wieder internationale Anlässe wie Länderspiele diverser Sportarten durchgeführt werden.

In der Gesamtbetrachtung habe es viele gute Ideen, betont Bühler. «Wir hoffen sehr, dass die Sparmassnahmen der nächsten Jahre die Umsetzung der wichtigsten Projekte nicht verunmöglicht.» Man dürfe aber auch dankend feststellen, dass die Stadt St.Gallen in den letzten 15 Jahren mehr in die Infrastruktur investiert habe als im Vierteljahrhundert davor.

Alexander Zehntner, Präsident des LC Brühl Handball, plagen ähnliche Probleme wie den Präsidenten des TSV St.Otmar. Die Sporthalle Kreuzbleiche ist in die Jahre gekommen und genügt den Anforderungen der Liga in einigen Punkten nicht mehr. Was tun?

«Wir setzen uns für eine pragmatische und kostengünstige Lösung ein.»

Alexander Zehntner, Präsident des LC Brühl. Bild: PD

Den Bau einer Grosshalle im Gründenmoos, wie er im Gesak skizziert wird, betrachtet Zehntner skeptisch. Als «Magglingen der Ostschweiz» bezeichnet sei das sicher ein interessantes Projekt. «Der Zeithorizont ist aber mit 2027, oder realistischerweise eher später, für Handballerinnen und Handballer sicher keine Option.»

Denn die Liga baut auch bei den Damen Druck auf. Brühl hätte sicher noch etwas mehr Zeit als Otmar. Die Vereine spannen aber zusammen und möchten mit der Stadt gemeinsam diesen Weg gehen, versichert Zehntner.

«Kurzfristig würde es reichen, den Hallenboden blau zu übermalen und eine LED-Bande zu installieren.» Dass sonst eine Abwanderung des St.Galler Handballs Richtung Westen droht, zeigt das Beispiel der bevorstehenden Playoff-Finalserie des Handball-Serienmeisters gegen Zug: Weil das Schweizer Fernsehen die Spiele live überträgt, finden sie in Winterthur statt. Das vereinfacht die Logistik. Sonst hätte man in der Kreuzbleiche den blauen Boden auslegen müssen – drei Stunden Arbeit für zwölf Mann. «Wir wollten diese Chance packen», sagt Zehntner. Nicht zuletzt für die Sponsoren, die dank der Übertragung zu unverhoffter Sendezeit kommen.

Eine Dauerlösung soll Winterthur aber auf keinen Fall werden. Die Kreuzbleiche sei eine der besten Handballhallen der Schweiz. Es bedürfe aber einer Anpassung an neuer Anforderungen in Richtung Event- statt Turnhalle. «Der LC Brühl Handball will auch in der Kreuzbleiche sein Zuhause behalten», sagt Zehnter. Denn: «Handball hat in St.Gallen eine lange und erfolgreiche Tradition.» Doch dafür müsse auch etwas getan werden.

«Wir bleiben optimistisch.»