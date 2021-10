Viehschau in St.Georgen: Zuchtverein feiert das 100-Jahr-Jubiläum

St.Gallen «Die Vorfreude ist gross»: Viehzuchtverein St.Georgen feiert an Viehschau das 100-Jahr-Jubiläum Am Samstag findet in St.Georgen die Jubiläumsviehschau des Viehzuchtvereins St.Georgen-St.Gallen statt. Erwartet werden zwölf Züchter mit rund 320 Kühen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Gschwend ist OK-Präsident der Jubiläumsschau «100 Jahre Viehzuchtverein St.Georgen-St.Gallen». Bild: Tobias Garcia (27. September 2021)

Rund um den Skilift Beckenhalde in St.Georgen wird am Samstag sicher kein Schnee liegen. Dafür werden Kuhfladen die Wiese zieren: Das fast zwei Hektaren grosse Gelände wird Züchtern und ihren schönsten und besten Kühen gehören. Zur Jubiläumsschau «100 Jahre Viehzuchtverein» werden etwa 320 potenzielle «Miss St.Georgen» erwartet der Rassen Brown Swiss, Original Braunvieh und Holstein.

«Die Vorfreude ist gross», sagen der OK-Präsident Walter Gschwend und OK-Mitglied Jakob Gahler. «Die Anspannung ist auch gross. Klappt alles?» Es sieht gut aus: Der Schauring und die Abteilungen sind mit Pflöcken unterteilt. «Das machen wir nicht mehr von Hand. Das macht jeweils ein Frontlader», sagt Gahler und lacht. Das offene Festzelt steht, die Gehege für die Geissen und die beiden Mutterkühe sind bereit. Und es ist schönes Wetter vorausgesagt. «Wir haben schon alles erlebt. Schnee und Regen», erinnern sich die beiden OK-Mitglieder.

Walter Gschwend, OK-Präsident (links), und die OK-Mitglieder Jakob Gahler (blaues T-Shirt) und Werner Signer montieren auf der Viehschauwiese die Tafeln für die Abteilungen. Bild: Tobias Garcia (27. September 2021)

Zum Jubiläum gibt es zwei besondere Schellen

Besonders wird dieses Jahr sein, dass die beiden Missen, «St.Georgen» und «Schöneuter», je eine 800 Franken teure Schelle als Siegerpreis erhalten. «Weil wir das 100-Jährige feiern», sagt Gschwend. In den vergangenen Jahren seien jeweils Wanderpreise verliehen worden. Das habe sich aber nicht besonders gut bewährt. Der Braunviehzuchtverband spendet heuer einen Genetikpreis und das schönste Mutter-Tochter-Gespann bekommt ein «Holztäfeli». Alle Prämierungen finden am Nachmittag statt.

Die Schönheitspflege des Rindviehs beginnt bei OK-Mitglied Gahler am Vorabend der Viehschau. Die Kühe werden mit einem Spezialmittel gewaschen. Manchmal muss er am Morgen noch mit Striegel und Bürste nachputzen; seine Kühe bewegen sich in einem Laufstall.

Die Kühe des OK-Präsidenten stehen in einem Anbindestall: «Da werden sie weniger schmutzig», sagt Gschwend. Gahler und er werden beide mit je etwa 30 Kühen an der Viehschau teilnehmen. Fünf der zwölf Landwirte, die dieses Jahr dabei sind, werden sennisch auffahren. Das heisst, sie werden zum rhythmischen Klang der Schellen jodeln und jauchzen. Ab 8.30 Uhr werden die Kühe zum Schauplatz getrieben. «Wir hoffen, dass viele Schaulustigen die Strassen säumen», sagt Gschwend.

Die Viehschau in St.Georgen im Tal der Demut: 2018 lockte der Umzug mit 300 Tieren mehrere hundert Schaulustige an. Bild: Mareycke Frehner (26. September 2018)

Mädchen und Buben führen ihre Lieblingstiere vor

Ein besonderer Publikumsmagnet ist die Jungzüchtervorführung um 10 Uhr: 17 Kinder und Jugendliche zeigen ihre Lieblingstiere. «Die meisten der Mädchen und Buben kommen mit Chälbli oder Kühen», sagt Gahler. Aber auch Geissen sind erlaubt, das seien ja auch Bauernhoftiere. Strenger verläuft die Jungzüchtervorführung an der Olma. Da werden die Jungzüchter bewertet. An der Viehschau bekommt jeder Jungzüchter eine kleine Schelle als Anerkennung.

Neben den Jungzüchterinnen und Jungzüchtern kommen jeweils auch Familien mit ihren Kindern. Bild: Michel Canonica (24. September 2014)



Am Nachmittag, ab 14 Uhr, werden dann die Missen gekürt. Jakob Gahler hat 1996 die «Miss St.Georgen» gestellt. Hat er Chancen auf den Titel? «Das hängt nicht zuletzt von der Tagesform der Kuh ab», sagt der ehemalige Präsident des Viehzuchtvereins St.Georgen. Und Walter Gschwend? «Ich glaube eher nicht, denn ich kreuze Brown Swiss mit Original Braunvieh. Diese Tiere sind etwas kleiner.» Einen Titel zu holen, sei nicht die Motivation, um an einer Viehschau teilzunehmen. Vielmehr seien es der Austausch und die Informationen rund um die Zucht sowie die Geselligkeit.

Am Anfang standen fünf Landwirte

Am 30. April 1921 haben fünf Landwirte beschlossen, eine Viehzuchtgenossenschaft St.Georgen zu gründen. Am 3. Mai 1921 wurde die Genossenschaft in der Falkenburg ins Leben gerufen. Beitreten durfte nur, wer mindestens zwei Anteilscheine zu je 50 Franken kaufte. Die jährliche Gewinnausschüttung betrug vier Franken.

«Das Sprunggeld, das heisst die Begattung einer Kuh, betrug 20 Franken pro Jahr pro Kuh», hat Walter Gschwend in Protokollen nachgelesen. «Und einem Stierhalter wurden pro Woche 20 Franken für das Futter bezahlt.» Das seien faire Preise gewesen, sagt Gahler zustimmend. Heute würden Stiere weniger eingesetzt, denn seit Ende der 1960er-Jahre werde die künstliche Besamung bevorzugt.

Gahler war früher lange Zeit Zuchtbuchführer. Er erinnert sich, dass es für jede Kuh ein Karteikärtli gab. Er ging von Haus zu Haus, um im Herdenbuch alle Daten wie Namen, Abstammung oder Milchleistung einzutragen. «Heute ist alles digital einseh- und abrufbar», sagt Gahler.

Die zentrale Stelle sei der Braunviehzuchtverband. Der Viehzuchtverein St.Georgen zählt heute rund 40 Mitglieder, etwa gleich viele wie zur Gründungszeit. «Die Mitgliederzahlen waren schon höher», sagt Gschwend. Die Blütezeit des Vereins sei nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen.