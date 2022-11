Türkische Handwerkskunst im Pop-up-Store "Kaanka Bazaar".

Stadt St.Gallen «Die Schönheit der Kultur in die Schweiz mitbringen»: Für nur eineinhalb Wochen öffnet im Linsebühl ein Pop-up-Store für türkische Handwerkskunst Einen Steinwurf vom St.Galler Figurentheater entfernt, öffnet am Donnerstag der Pop-up-Store Kaanka Bazaar und präsentiert türkische Handwerkskunst. Gabriela Hagen 17.11.2022, 15.44 Uhr

Bettina Müller (links) und Catherine Bühler bereiten die Auslage vor. Bild: Gabriela Hagen

An der Ecke Sägegässli und Eisengasse in der Stadt St.Gallen wird hinter einer grossen, grauen Türe eifrig gewerkelt. Bettina Müller und Catherine Bühler stehen im Raum des ehemaligen Restaurants «Tischlein deck dich» im Linsebühl-Quartier. Die beiden Kolleginnen sind dabei, Kisten mit türkischer Handwerkskunst auszuräumen und ansprechend auszulegen. Das Lokal sei ein Glücksfall, sagen die beiden Frauen. Der hohe, kuppelartige Raum mit dem bodentiefen, runden Fenster widerspiegele die Atmosphäre eines türkischen Basars und harmoniere perfekt mit ihren Verkaufsstücken.

Handgemalte Keramik in allen Variationen. Bild: Gabriela Hagen

Der ehemalige Partner von Bettina Müller hat ihre Leidenschaft für die Türkei entfacht. Fernab von All-inclusive-Hotels hat Müller Eindrücke über Kultur, Menschen und Handwerk gewonnen und sich in das Land verliebt. Während rund vier Jahren hat Bettina Müller den Traum gelebt und mit ihrem Sohn in ihrer zweiten Heimat, Istanbul, gewohnt.

Die Sprachbarriere und schlechte Entlöhnung in der Türkei haben Bettina Müller auf die Idee gebracht, türkische Handwerkskunst in die Schweiz mitzubringen und hier zu verkaufen. Abseits der ausgetrampelten Touristenpfade fand Müller in kleinen Manufakturen und Ateliers die Produkte, die jetzt im Kaanka Bazaar ausgestellt werden. «Ich will die Schönheit der Kultur zusammenpacken und in die Schweiz bringen», sagt die Geschäftsführerin.

Türkische Handwerkskunst in St.Gallen. Bild: Gabriela Hagen

Pop-up-Store in Mamis Waschküche organisiert

2015 haben Bettina Müller und Catherine Bühler bereits schon einmal einen Pop-up-Store mit türkischen Produkten aufgemacht – in Bühlers Wohnung in St.Georgen. Seither haben sie rund zwanzig Pop-up-Events durchgeführt. In der Wahl ihrer Lokale sind die beiden Frauen kreativ. Während der Pandemie haben sie sogar eine Veranstaltung in der Waschküche von Müllers Mami organisiert. Oder in einer Scheune. Die beiden waren schon im Lattich beim Güterbahnhof, im Dachatelier St.Gallen und dem Männerbad Schanzengraben in Zürich zu Gast.

Jedes Schmuckstück sei ein Unikat. Bild: Gabriela Hagen

Einen Pop-up-Store aufzuziehen, sei aufwendig, sagen die beiden Frauen: ein geeignetes Lokal zu finden, die passenden Artikel auswählen, abschätzen, wie viele Leute kommen werden. Das brauche alles viel Zeit. Müller sagt:

«Wir richten einen Laden ein, um ihn wieder zuzumachen.»

Bis zur Eröffnung wird eingerichtet. Bunte Keramik wie Teller, Schalen, Tassen, Schmuck wie Ohrringe, Armbänder und Halsketten werden sorgfältig präsentiert. Die Textilien – beispielsweise Plaids, Kissen, Matten und Clutches – kommen aus Usbekistan und sind ebenso erhältlich wie verschiedene Accessoires aus Leder. Alles handgemacht und grösstenteils Unikate, darauf legt Müller Wert.

Die Textilien kommen aus Usbekistan. Bild: Gabriela Hagen

Den temporären Markt haben die beiden Frauen Kaanka Bazaar getauft. Das Wort «Kanka» kommt aus dem Türkischen und bedeutet «beste Freunde». Der Name soll ihre Verbundenheit mit dem Land und die Wärme der Menschen widerspiegeln, erklärt Bettina Müller. «‹Kaanka› hingegen ist ein Wortspiel», sagt Müller und schmunzelt.

Der Kaanka Bazaar ist vom 17. bis 27. November geöffnet. Öffnungszeiten: meist von 10 bis 17 Uhr, Do bis 21 Uhr, Fr bis 19 Uhr. www.kaankabazaar.com