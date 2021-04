St.Gallen Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsentiert ihre Finanzen: Trotz Pandemie sind sie im Lot Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsentiert sich mit einer soliden, substanzstarken Bilanz. Das Eigenkapital beträgt knapp 265 Millionen Franken. Claudia Schmid 22.04.2021, 16.14 Uhr

Präsident Arno Noger (links) hat am Donnerstag zum letzten Mal einen Geschäftsbericht der Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsentiert. Ralph Ribi

Nach 14-jähriger Amtszeit hatte Bürgerratspräsident Arno Noger für Donnerstag zu seiner letzten Jahres-Medienorientierung eingeladen. Das Hauptthema auf der Traktandenliste war das Jahresergebnis 2020 mit Hinweisen auf die Auswirkungen der Coronapandemie. Zudem wurde eine neue Publikation vorgestellt, die das Stadthaus der Ortsbürgergemeinde St.Gallen (OBG) aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Pandemie belastet Heime und Klinik

«Es ist ein gutes Gefühl, die OBG mit einem soliden Ergebnis in die Hände meiner Nachfolgerin zu übergeben», erklärte Arno Noger zum Jahresergebnis 2020. Pandemiebedingt fielen die Ergebnisse in den einzelnen Geschäftsbereichen unterschiedlich aus. Bei den Heimen war die Auslastung zwar gut, doch erforderte das Coronavirus deutlichen Mehraufwand. So brauchte es beispielsweise mehr Personal und auch die Aufwendungen für die Schutzmassnahmen fielen ins Gewicht. Mit einem Plus von 43'000 Franken präsentiert sich das Ergebnis für Bürgerspital und Singenberg trotzdem positiv.

Die Geriatrische Klinik musste hingegen ein Minus von 3,15 Millionen Franken hinnehmen. Gründe dafür sind laut Arno Noger die Pandemie und besondere Umstände wie den Umzug vom Provisorium in das totalsanierte und erweiterte Klinikgebäude. Ein Trostpflaster seien die sehr guten Rückmeldungen zur neuen Klinik. In diesem Bereich brauche es grosse Anstrengungen, um die hochgesteckten Ziele wieder zu erreichen.

Hohe Walderträge, stabile Liegenschaftserträge

Der Bereich Wald und Forstwirtschaft erwirtschaftete mit einem Plus von 120'000 Franken ein ausserordentlich gutes Ergebnis. Hohe Erträge aus Aufträgen für Dritte und Beiträge aus Leistungsvereinbarungen führten dazu. Trotz der Lockdowns fiel auch die Rechnung der Restaurants positiv aus. In diesem Bereich würden sich die finanziellen Auswirkungen der Pandemie wohl erst im Jahresergebnis 2021 zeigen, vermerkte dazu Arno Noger.

Als stabiler und bedeutender Ertragspfeiler erwies sich gemäss dem Bürgerratspräsidenten der Bereich Liegenschaften. Der Ertrag beläuft sich auf 2,28 Millionen Franken (2,35 Millionen inklusive Restaurants). Sehen lassen kann sich zudem die Rendite aus den Vermögensanlagen. Mit 4,32 Prozent leistete sie einen Beitrag von 1,48 Millionen Franken zum Jahresergebnis.

Finanzchef Marco Vettiger bezeichnete die Bilanz für das Jahr 2020 als solide und substanzstark. Mit einem Eigenkapital von rund 265 Millionen Franken sei die Ortsbürgergemeinde St.Gallen gut aufgestellt. Das Jahresergebnis 2020 liege deutlich über dem budgetierten Ertrag.

Brieflich und an der Urne abstimmen Ursprünglich hätte das Jahresergebnis 2020 den Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung vom 10. Mai unterbreitet werden sollen. Aufgrund der pandemischen Situation wurde sie jedoch abgesagt. Stattdessen findet am Sonntag, 16. Mai, eine Urnenabstimmung mit Möglichkeit der brieflichen Teilnahme statt. Den Kommentar, den Arno Noger üblicherweise zum Jahresbericht an der Bürgerversammlung abgibt, können Interessierte in einem Kurzvideo ansehen (www.ortsbuerger.ch/video). Der Amtsantritt der neuen Bürgerratspräsidentin Katrin Meier bleibt wie vorgesehen der 11. Mai.

Ein Buch als Abschiedsgeschenk

Historikerin und Stadtarchivarin Dorothee Guggenheimer stellte an der Medienorientierung die neuste Publikation der OBG vor. Sie trägt den Titel «Stadthaus der Ortsbürgergemeinde St.Gallen» und ist ein Abschiedsgeschenk an den scheidenden Präsidenten. «Mit dem Buch wollen wir uns bei Arno Noger für sein grosses Flair für die Kultur bedanken», betonte die Stadtarchivarin.

Die Publikation erzählt die Geschichte des historischen Hauses mit seinen wechselnden Nutzungen und präsentiert spannende neue Erkenntnisse. Die rund 100 Seiten beinhalten viele Abbildungen, die das Stadthaus teilweise aus ungewöhnlicher Perspektive zeigen. Verfasst wurde das Buch von Dorothee Guggenheimer und Bauforscher Arnold Flammer. Es ist nicht nur ein Geschenk an Arno Noger, sondern auch an alle interessierten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, die einen Gutschein für das Buch mit den Abstimmungsunterlagen erhalten haben. Die Publikation kann aber auch im Buchhandel erworben werden.

Rückblick auf 14 Jahre Amtszeit

Am Schluss der Medienorientierung liess Arno Noger Meilensteine der vergangenen 14 Jahre Revue passieren. Er schaue mit Freude und Befriedigung auf die Entwicklung zurück, welche die Ortsbürgergemeinde zwischen 2007 und 2020 gemacht habe, vermerkte er.

Beispiele aus der langen Liste sind: Umbau des Pflegeheims Bürgerspital, Totalsanierung der Geriatrischen Klinik, Start der neuen Forstorganisation, Totalsanierung des Restaurants Scheitlinsbüchel und der Alten Falkenburg, Wohnüberbauungen wie zum Beispiel Steingrüebli, Inkorporation der Ortsgemeinden Rotmonten und Straubenzell, Neuorganisation der St.Galler Museen und Verkauf der Vadian Bank.