Die neue Ausgehmeile der Stadt: Katharinengasse löst Bermudadreieck ab – das sind die Gründe Noch im Sommer 2021 feierten Hunderte im Bermudadreieck. Das ist Vergangenheit: Neu treffen sich die meisten Nachtschwärmer in der Katharinengasse. Samantha Wanjiru 28.04.2022, 19.00 Uhr

Gastronomen in der Stadt St.Gallen dürfen wieder aufatmen. Nach über zwei Jahren strenger Einschränkungen wurden seit Februar 2022 die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie aufgehoben. Gerade für Club- und Restaurantinhaberinnen und -inhaber war dies ein entscheidender Schritt zurück in die Normalität. Die Gastrolandschaft in der Stadt St.Gallen hat sich seither geändert.

Noch im vergangenen Sommer war das Bermudadreieck eine beliebte Ausgangsmeile. Die anliegenden Gastrobetriebe durften mit strengen Auflagen die Passantinnen und Passanten bewirten. So galt damals draussen eigentlich eine Sitzpflicht. Doch die Ausgangslage sah wie folgt aus: Am Wochenende füllten partyfreudige Gäste die Gassen des Bermudadreiecks. Die Partyexzesse gingen sogar so weit, dass die Stadtpolizei St.Gallen beschloss, aufgrund der Beschwerden Massnahmen zur Bekämpfung von Lärm und Littering zu ergreifen.

Das Bermudadreieck hat mit geringeren Besucherzahlen zu kämpfen

Ein Jahr später ist von der einstigen Partymeile kaum was übrig geblieben. Seit der Aufhebung der Coronamassnahmen ist es um die Barszene im Bermudadreieck ruhig geworden. Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist dies bestimmt eine positive Entwicklung. Anders ist dies für die Barbetreiberinnen und -betreiber.

Andrea Bonetta, St.Gallen. Bild: Samantha Wanjiru

Andrea Bonetta ist Inhaber der Lunaris Chillout Bar, die sich inmitten des Bermudadreiecks befindet. Der 52-jährige Gastronom arbeitet schon über zehn Jahre in der Bar und hat bereits einige Veränderungen im Nachtleben beobachtet. «Viele Menschen haben durch die Gefahr, sich anzustecken, immer noch Scheu, in den Ausgang zu gehen», sagt Bonetta. Die Menschen bräuchten noch Zeit, um sich auf die neue Ausgangslage umzustellen. Er sagt:

«Wir Gastronomen im Bermudadreieck müssen uns einfach noch etwas gedulden. Der Sommer kommt. Die Stadt wird belebter sein.»

Einer der grössten Bars im Bermudadreieck ist die «Rock Story». Thomas Peter führt den Betrieb. «Der ausschlaggebende Punkt, warum im letzten Jahr so viel los war, ist der Fakt, dass die Nachtclubs in St.Gallen geschlossen waren, die Bars aber öffnen durften», sagt Peter. Das habe eine neue Klientel, nämlich jugendliche Partygänger, in das Bermudadreieck gezogen.

Nun, wo die Clubs ihren Betrieb wieder aufgenommen haben, hat sich die Laufkundschaft verändert. «Für uns hat sich der Betrieb wieder normalisiert, worüber wir auch sehr froh sind. Wir haben immer noch gute Besucherzahlen. Nur ist die Klientel nun älter geworden», sagt Peter.

Die Katharinengasse ist der neue «Place to be»

Zwischen dem McDonalds und dem neuen Burgerladen Holy Cow am Bohl liegt die Katharinengasse. Mit der Aufhebung der Coronamassnahmen entwickelte sich die Gasse zu einem neuen Hotspot für Barliebhaberinnen und Barliebhaber. Gerade jüngere Partygänger sammeln sich dort, um ihre lange Partynacht in den ansässigen Bars zu starten.

Karim Laouladi, Teilinhaber «Disco Kafi Kult». Bild: Samantha Wanjiru

Einer der beliebtesten Gastrobetriebe in der Gasse ist das neu eröffnete «Disco Kafi Kult». Vor der Bar bildete sich an den letzten Wochenenden eine lange Schlange wartender Nachtschwärmer. «Wir haben vor ungefähr zwei Monaten eröffnet. Seitdem haben wir sehr gute Besucherzahlen verzeichnen können», sagt Karim Laouladi, Teilinhaber des «Disco Kafi Kult».

Der 23-jährige Jungunternehmer erklärt sich die hohe Popularität der Bar vor allem durch ihre grosse Reichweite auf den sozialen Medien. «Vor dem ‹Kult› haben wir verschiedene Electro-Partys rund um St.Gallen veranstaltet. Von daher kennen uns auch viele Gäste.» Die Klientel im «Kult» sei im Durchschnitt zwischen 18 und 28 Jahren alt.

In der Katharinengasse treffen sich die Nachtschwärmer St.Gallens. Bild: Reto Martin

Einen grossen Vorteil hat das «Kult» gegenüber den Bars im Bermudadreieck: die erweiterte Aussenbestellung. Vor dem Beginn der Coronapandemie war eine Bestuhlung nur in den ersten Reihen entlang des Gebäudes möglich. Durch die Lockerungen der Coronamassnahmen hatte das «Kult» die Möglichkeit, bis zu der anliegenden Verkehrstrasse zu bestuhlen.

Sangarasivam Rameskaran, Inhaber Caipirinha-Bar. Bild: Samantha Wanjiru

Gegenüber des «Kults» befindet sich die Caipirinha-Bar. Seit über 13 Jahren betreibt Inhaber Sangarasivam Rameskaran die populäre Bar. Der Gastronom bestätigt, dass das neue «Kult» mehr Publikum in die Gasse lockt. «Das freut mich natürlich sehr, dass wir jetzt noch mehr Laufkundschaft haben. Trotz der langen Schliessungen haben wir dadurch ähnliche Umsatzzahlen wie vor der Pandemie.»

