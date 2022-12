Musikgesellschaft St.Georgen veranstaltet Adventskonzert

St.Gallen Die Musikgesellschaft St.Georgen beendet ihr Jubiläumsjahr mit einem Adventskonzert 150-Jahr-Jubiläum und Kreismusiktag: Die Musikgesellschaft St.Georgen schliesst mit dem Adventskonzert ein besonderes Jahr ab. Mit dabei ist der Jodlerklub St.Gallen. Claudia Schmid 05.12.2022, 12.00 Uhr

Die Musikgesellschaft St.Georgen probt momentan für ihr Adventskonzert am 11. Dezember. Bild: Arthur Gamsa

Für die Musikgesellschaft St.Georgen (MGSG) klingt ein Vereinsjahr aus, das in den Annalen einen besonderen Platz erhalten wird. Sie hat nicht nur ihr 150-Jahr-Jubiläum gefeiert, sondern im Juni auch den Kreismusiktag in der Stadt St.Gallen organisiert. «Wir sind mit dem Verlauf des Musikfests sehr zufrieden. Der Marschmusikwettbewerb auf der Museumsstrasse und das Konzertspiel in der Tonhalle wurden von vielen Zuhörenden mitverfolgt», sagt Lukas Zigerli. Er spielt Eufonium und führt das Sekretariat des Vereins.

Adventliche Klänge in der Kirche

Gegen Ende des besonderen Vereinsjahres steht nun das Adventskonzert der MGSG auf der Agenda. Es findet am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der Katholischen Kirche St.Georgen statt. Nicht zum ersten Mal bereichert der Jodlerklub St.Gallen den Auftritt. Zigerlig sagt:

«Angestrebt ist, dass er jedes zweite Jahr gemeinsam mit uns das Adventskonzert in St.Georgen gestaltet.»

Die Musikgesellschaft St.Georgen präsentiert wie gewohnt getragene Kompositionen mit weihnachtlichen Klängen. Auf dem Programm stehen Stücke wie «Aurora Borealis», «The Spirit of Christmas» oder «Under Milliarde vo Sterne».

Zwischen den Darbietungen wird der Jodlerklub St.Gallen das Publikum mit seinen urchigen Vorträgen immer wieder an die Adventszeit erinnern. Für die Jodlerinnen und Jodler wird es der letzte Auftritt vor Publikum in diesem Jahr sein. Laut Dirigent Christoph Wüthrich war es für den Jodlerklub ein Vereinsjahr mit ausserordentlich vielen öffentlichen Auftritten.

Das Durchschnittsalter in der Musikgesellschaft St.Georgen beträgt 33 Jahre. Bild: Arthur Gamsa

Neuer Dirigent ist bereits in vier Musikvereinen aktiv

Die MGSG steht zurzeit unter der musikalischen Interimsleitung von Christian Helfenberger. Im Januar wird sie ihren neuen Dirigenten begrüssen, der Mitte Jahr an einer ausserordentlichen Versammlung gewählt wurde. Lukas Zigerlig sagt:

«Mit Gabriel Mayer Hétu gibt ein Dirigent den Takt an, der altersmässig perfekt zu unserem jungen Korps passt. Unsere Mitglieder haben ein Durchschnittsalter von etwa 33 Jahren.»

Gabriel Mayer Hétu ist ab Januar Dirigent der MGSG. Bild: Belinda Schmid

Der 39-jährige Kanadier begann mit 18 Jahren Trompete zu spielen. 2004 entschied er sich, sein Musikstudium in Europa weiterzuführen. Zwischen 2013 und 2017 studierte er im Nachdiplomstudium Orchesterleitung an der Hochschule für Künste in Zürich. Er leitet die Regionale Jugendmusik Thurtal, die Stadtmusik Arbon, die Stadtmusik Gossau und die Jugendmusik Gossau. Zudem ist er als Trompetenlehrer tätig und Mitbegründer des Barocktrompetenensembles Ostschweiz.

Gesucht: Trompete, Tuba und Schlagzeug

Zurzeit zählt die MGSG rund 30 Aktivmitglieder. Sie ist stark in St.Georgen verwurzelt. Neben dem gemeinsamen Musizieren steht der Zusammenhalt im Korps an erster Stelle. Während des Jahres veranstaltet sie drei Konzerte mit unterschiedlicher musikalischer Stilrichtung. Dazu gehören im Frühling Unterhaltungsmusik, im Herbst unterhaltsame Klassiker und im Winter getragene Kompositionen mit Weihnachtsklängen.

«Diese Bandbreite spricht ein breites Publikum an und trifft jeden Geschmack der Vereinsmitglieder. Damit wir auch beim Proben Spass haben, können unsere Mitglieder selbst Musikwünsche anbringen.»

So beschreibt Lukas Zigerlig das Vereinsleben bei der Musikgesellschaft St.Georgen. «Neue Musikerinnen und Musiker, welche die Bevölkerung mit unserem Hobby erfreuen und die Kameradschaft pflegen wollen, sind bei uns jederzeit herzlich willkommen.» Besonders gefragt sind zurzeit Trompete, Tuba und Schlagzeug.

Die Musikgesellschaft St.Georgen veranstaltet jährlich drei Konzerte. Die Mitglieder können selbst Musikwünsche einbringen. Bild: Arthur Gamsa