St.Gallen: Stadtparlament sagt Ja zu Olma-Finanzhilfe

St.Gallen Die Messe bleibt: Das Stadtparlament stimmt für die Rettung der Olma-Messen, mit einem Aber – so lief die Debatte Eine satte Mehrheit erteilt dem Stadtrat nach leidenschaftlicher Debatte knirschend den Auftrag, dass die Olma-Messen das städtische Darlehen in Eigenkapital umwandeln können. Doch die negativen Stimmen überwogen. Luca Ghiselli, Marlen Hämmerli und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 29.11.2022, 22.16 Uhr

Die Olma erhält vom Stadtparlament eine Finanzspritze. Bild: Arthur Gamsa

Das Stadtparlament verzichtet auf die Rückzahlung von 8,4 Millionen zugunsten der Olma-Messen. Zähneknirschend und mit einem Aber.

Es gibt Tage, da ist rechts links und links ist rechts. Gestern war so ein Tag. Die SVP sprach sich im Stadtparlament fürs Geldausgeben aus (es sei sowieso schon ausgegeben.) Die SP kritisierte, die Haltung hinter der Olma-Vorlage sei zu wenig liberal. Zu einer solchen Verschiebung der Ansichten kommt es also, wenn es um nichts weniger geht als die Rettung der Olma-Messen.

Diese sind durch Corona in finanzielle Nöte geraten. Die Einnahmen brachen 2020 plötzlich weg. Gleichzeitig standen und stehen mit dem Neubau der Halle 1 grosse Investitionen an. Eine Zwickmühle. Um sich aus dieser zu befreien, benötigen die Olma-Messen Geld. 20 Millionen wollen sie bei Privaten und Unternehmen sammeln, unter anderem durch die lancierte Publikumsaktie.

Wegen Corona brachen den Olma-Messen die Einnahmen weg, nun brauchen sie Geld. Bild: Raphael Rohner

Der Beitrag von Stadt und Kanton: Ihre Darlehen von je 8,4 Millionen Franken sollen in Eigenkapital umgewandelt werden. Damit verzichten sie auf Zinsen und die Rückzahlung. Der Kantonsrat hat der Umwandlung am Montag in einer ersten Lesung zugestimmt. Der definitive Entscheid – der ebenfalls positiv sein dürfte – fällt im Februar. Schon definitiv entschieden hat das Stadtparlament.

Bis Ende 2030 gibt es kein Geld mehr

Unbestritten war die Umwandlung der Genossenschaft Olma-Messen in eine Aktiengesellschaft. Der Umwandlung des Darlehens stimmte das Stadtparlament auch zu, mit 37 Ja, bei 19 Nein und 3 Enthaltungen. Zähneknirschend, aber doch deutlich. Sehr knapp wurde es beim Entscheid über ein Moratorium, das die SP beantragt hatte. Eine Stimme machte den Unterschied. Mit 28 Ja, bei 27 Nein und 4 Enthaltungen beschloss das Stadtparlament: Bis Ende 2030 solle der Stadtrat dem Stadtparlament keine weiteren Beschlüsse beantragen zur finanziellen Unterstützung der Olma-Messen.

Denn bei Teilen der Ratslinke war die Befürchtung vor weiteren solchen Forderungen gross. Evelyne Angehrn, Fraktionspräsidentin von SP, Juso und PFG, fragte rhetorisch:

«Was, wenn das Geld trotz der Rettungsmassnahmen nicht genügt?»

Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: PD/Anna Tina Eberhard

Christoph Wettach (GLP) stellte fest: «Staatliche Gelder sind kein Selbstbedienungsladen.» Und Clemens Müller (Grüne) ärgerte sich über die Wiederholung der Geschichte. Er zitierte seinen Fraktionskollegen Andreas Hobi. Dieser hatte 2020, als es um die Sprechung des Darlehens ging, gesagt:

«Eine zweite Tranche zur Rettung der Olma wird es nicht geben.»

Ein Grossteil der Grünen/Jungen Grünen-Fraktion sei aber nicht bereit, das Risiko einzugehen und die Umwandlung des Darlehens abzulehnen. «Ein Baustopp der Halle 1 wäre ein ökonomisches und ökologisches Debakel», sagte Müller. Zu einem solchen könnte es kommen, wenn die flüssigen Mittel der Olma-Messen knapp werden. Also etwa, wenn sie nur einen Teil der geforderten 20 Millionen zusammenbringen.

Entsprechend betonte die Ratsrechte, wie wichtig ein Zeichen an Wirtschaft und Private sei. Das Geld sei schon ausgegeben, sagte René Neuweiler (SVP). Und: «Wenn wir heute überzeugt Ja sagen, werden weitere Private den Mut fassen und Aktien zeichnen.» Und Beat Rütsche stellte für die Mitte/EVP-Fraktion fest: «Wenn nicht mal die grösste Teilhaberin der Olma-Messen an sie glaubt, wer soll es dann?»

Beat Rütsche, Mitte-Stadtparlamentarier. Bild: Michel Canonica

FDP: Gleichberechtigung mit dem Rest der Wirtschaft

Felix Keller (FDP) weibelte derweil für Gleichberechtigung. Wegen Corona erhielten viele Betriebe à fonds perdu Härtefallgelder. Die Olma-Messen nicht, weil sie zu einem Grossteil der öffentlichen Hand gehört. Stadt und Kanton sprachen daher 2020 die Darlehen. Diese nun in Eigenkapital umzuwandeln, sei nur richtig. Zumal die Pandemie sich länger auswirkte als damals angenommen.

An dieser staatlichen Einmischung – wenn man es so nennen möchte – störten sich Teile der SP/Juso/PFG-Fraktion. «Warum soll der Staat zuerst Gelder leisten?», fragte Evelyne Angehrn. «Ist es eine öffentliche Aufgabe, die Olma-Messen zu retten?» Klar, die Umstände seien mit Corona und Krieg schwierig. Aber zu einer liberalen Haltung gehöre auch, dass man gewisse Risiken selber trage.

Stadt sei gefordert als grösste Genossenschafterin

Stadtpräsidentin Maria Pappa wehrte sich energisch. Die Linken hätten sich dafür eingesetzt, dass Unternehmen während der Pandemie unterstützt werden. «Und wenn sie keine Gelder erhalten, müssen sie zu ihrem Eigentümer.» Genau das hätten die Olma-Messen getan. Auch die Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel, die kürzlich vor dem Aus stand, habe ihre Eigentümer, also ihre Genossenschafter um Hilfe gebeten. «Hat da die linke Seite gesagt: ‹Nein, wir helfen nicht?!›» Als grösste Genossenschafterin der Olma müsse sich die Stadt als Erste bewegen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

Auch gegen die Aussage, die Olma würde alle Jahre wieder um Hilfe bitten, wehrte sich Pappa. Die Olma-Messen seien sehr transparent gewesen und hätten erklärt, dass sie je nach Verlauf der Pandemie weitere Gelder brauchen würden.

«Ich bin froh, dass es jetzt durch ist»: So erlebte Christine Bolt die Debatte im Parlament.

Christine Bolt, Direktorin Olma-Messen. Bild: Ralph Ribi

Olma-Direktorin Christine Bolt fällt nach dem Ja des Parlaments sichtlich ein Stein vom Herzen. Auf dem Weg von der Zuschauertribüne zum Imbiss gratuliert sie Stadtpräsidentin Maria Pappa zu ihrem Votum pro Olma. «Du warst grossartig!», ruft sie.

Wie haben Sie den Politik-Marathon zwischen Kantonsrat und Stadtparlament diese Woche erlebt?

Christine Bolt: Es war sehr intensiv. Begonnen hat der Marathon aber bereits im Frühling, als wir die Regierungen informiert haben. Das war ein intensives Schlussbouquet und ich bin froh, dass es jetzt durch ist. Es ist wie beim Sport: Am Schluss zählt das Resultat.

Was bedeutet der Entscheid des Stadtparlaments für Sie? Gesichert ist die Zukunft der Olma-Messen damit ja noch nicht.

Nein, aber es ist ein wichtiger Schritt. Zu sehen, dass die Stadt als grösste Eigentümerin hinter uns steht – und aller Voraussicht nach auch der Kanton. Denn beide hätten am Schluss das grosse Problem, ginge die Olma Konkurs. Die vergangenen Wochen waren sehr anstrengend, entsprechend ist die Erleichterung gross, dass wir einen Haken dahinter setzen können.

Es gab in beiden Räten auch äusserst kritische Voten. Nehmen Sie sich das zu Herzen?

Jene, die ich sachlich nachvollziehen kann, schon. Es gab aber auch solche, die ideologisch motiviert waren.

Und was machen Sie mit denen?

Die ordne ich als das ein, was sie sind: Politik. Zum Neubau der Halle 1 haben alle Ja gesagt. Wir haben sie jetzt, wir müssen sie gemeinsam mit Leben füllen. Es bringt nichts, wenn Bashing betrieben wird. Ich weiss, wo ich gerne einen Tipp hole und wo nicht.

Das Stadtparlament hat schliesslich einem Moratorium knapp zugestimmt. Es besagt, dass Sie bis 2030 kein Geld mehr abholen dürfen im Rat. Ein deutliches Zeichen.

Ich komme wahnsinnig gerne zehn Jahre lang nicht mehr in die Politik. (lacht) Im Ernst: Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht und wir finden sie auch nicht toll. Natürlich sind wir froh, wenn wir uns selbst stemmen können. Und wir werden alles daran setzen, das zu erreichen.

Die Politik hat geliefert, jetzt ist die Wirtschaft am Zug. Bis Frühling 2024 sollen 20 Millionen Franken zusammenkommen, aktuell sind es rund sechs. Wie zuversichtlich sind Sie?

Ich bin zuversichtlich. Wir haben noch anderthalb Jahre Zeit. Natürlich verschafft uns alles, was wir bereits haben, Liquidität und damit auch Luft. Jetzt, da das Politische geschafft ist, sind wir in der Lage, voll auf Wirtschaft und Private zu fokussieren.

Einfach wird das aber nicht.

Natürlich. Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe. Es ist ein weiter Weg und viel Arbeit. Aber wir werden es schaffen.

Draussen war es schon lange dunkel, als es um Blümchen und Bienchen ging. Stadtrat Markus Buschor hatte das abschliessende Wort nach der Debatte über die Biodiversitätsstrategie. Zu Beginn seines Schlussplädoyers hatte er die Aufmerksamkeit des Saals, als er sagte: «Bestäubung wird schwierig.» Er fügte an: «Wenn es keine Insekten mehr gibt.»

hatte das abschliessende Wort nach der Debatte über die Biodiversitätsstrategie. Zu Beginn seines Schlussplädoyers hatte er die Aufmerksamkeit des Saals, als er sagte: «Bestäubung wird schwierig.» Er fügte an: «Wenn es keine Insekten mehr gibt.» Die Begrüssungen zu Beginn der Voten sind immer gleich. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Anwesende... Gabriela Eberhard Anliker (SP) durchbrach das konforme Einerlei. Für ihr Votum zur Subventionserhöhung für Leistungen der Pro Senectute begrüsste sie auch die «Gäste und Gästinnen».

René Neuweiler, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Wie es der Blick aus der hinteren Bank zeigte, hatte René Neuweiler keine Glaskugel dabei. «Wir können nicht in die Zukunft blicken», sagte der SVP-Politiker in seinem Votum zum Olma-Geschäft. Man könne dem Parlament der Zukunft keine Entscheide vorwegnehmen. Was man in der Zukunft zu entscheiden habe, könne man jetzt noch nicht wissen.

«Die Zukunft kann nur das Tagblatt vorhersehen, welches gestern schon den Entscheid des Kantonsrats von morgen kennt.»

Bislang hat der Blick in die Redaktion zwar gezeigt, dass dort auch keine Glaskugeln herumstehen, aber die Redaktion bleibt dran.

Das «Liegenschaftengeschäft» ist eine Knacknuss. Nicht nur das Geschäft (siehe Traktandum 4), sondern auch die Aussprache. Marcel Baur (GLP) stolperte in seinem Votum darüber, ärgerte sich kurz («hai»), meisterte es im zweiten Anlauf. Und meisterte es dann noch viele weitere Male. Wenn Sie es schaffen, fünf Mal hintereinander schnell unfallfrei «Liegenschaftengeschäft» aufzusagen, sind Sie reif fürs Stadtparlament.

Stefan Grob, Mitte-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Der Tag der schlechten Wortwitze war zwar schon am 12. November, doch Stefan Grob (Die Mitte) liess ihn quasi hochleben, als er die Haltung seiner Fraktion zur Feuerwehrersatzabgabe erläuterte. Die Feuerwehr solle sich nicht nur um die Neuorganisation des Schichtbetriebs kümmern, sondern, «auch wenn das jetzt vielleicht etwas komisch klingt», um ihr «Employer Branding». Die Feuerwehr solle mutiger und zeitgemässer werden, und einen Einblick in ihre «brennend heisse Arbeit» geben, die Infos auf der Website «lassen die Motivation nicht so richtig entzünden». Stefan Grob hingegen hatte bei seinem Votum Feuer unterm Dach.

Flammende Rede des Abends : Es war eine lange Debatte um die Olma-Rettung. Nach 14 Voten hielt Stadtpräsidentin Maria Pappa das Schlussplädoyer. Sie begann mit einem historischen Abriss, erste landwirtschaftliche Ausstellung 1853, erste Olma 1943. Dann redete sich Maria Pappa in Rage. Sie sei überrascht von der Linken, denn es sei die linke Seite gewesen, die darum gekämpft habe, dass die Wirtschaft Unterstützung bekommt während der Pandemie! «Ich verstehe die Logik in dieser Sache nicht!» Sie nannte als Beispiel die Genossenschaftsbeiz «Schwarzer Engel». Wo hätte die sich gemeldet, als sie in Schwierigkeiten kam? «Bei der Genossenschaft und bei der Bevölkerung. Hat die linke Seite gesagt, nein, das geht nicht? Nein, hat sie nicht!!!» Heiterkeit im Saal. «Jetzt geht sie voll ab», raunte einer aus der rechten Ratsseite zu seinem Nachbarn.

: Es war eine lange Debatte um die Olma-Rettung. Nach 14 Voten hielt das Schlussplädoyer. Sie begann mit einem historischen Abriss, erste landwirtschaftliche Ausstellung 1853, erste Olma 1943. Dann redete sich Maria Pappa in Rage. Sie sei überrascht von der Linken, denn es sei die linke Seite gewesen, die darum gekämpft habe, dass die Wirtschaft Unterstützung bekommt während der Pandemie! «Ich verstehe die Logik in dieser Sache nicht!» Sie nannte als Beispiel die Genossenschaftsbeiz «Schwarzer Engel». Wo hätte die sich gemeldet, als sie in Schwierigkeiten kam? «Bei der Genossenschaft und bei der Bevölkerung. Hat die linke Seite gesagt, nein, das geht nicht? Nein, hat sie nicht!!!» Heiterkeit im Saal. «Jetzt geht sie voll ab», raunte einer aus der rechten Ratsseite zu seinem Nachbarn. Kulisse des Abends : Auf dem Weg zur politischen Debatte noch einen Glühwein abgreifen? Das war am Dienstag möglich, und das wird auch an der nächsten Parlamentsdebatte möglich sein. Denn: Während oben das Parlament tagt, hat unten im Waaghaus der Weihnachtsmarkt das Sagen. Stadträtinnen und Stadträte, Parlamentarierinnen und Parlamentarier mussten sich den Weg zum Sitzungssaal vorbei an Knoblibrot, Weihnachtsdeko, Magenbrot bahnen. Und: Alle blieben brav. Der Blick aus der hinteren Bank zeigte: Niemand hatte beim Glühwein zugegriffen. In der Pause gab es zu den Brötli dann Weisswein.

: Auf dem Weg zur politischen Debatte noch einen Glühwein abgreifen? Das war am Dienstag möglich, und das wird auch an der nächsten Parlamentsdebatte möglich sein. Denn: Während oben das Parlament tagt, hat unten im Waaghaus der Weihnachtsmarkt das Sagen. Stadträtinnen und Stadträte, Parlamentarierinnen und Parlamentarier mussten sich den Weg zum Sitzungssaal vorbei an Knoblibrot, Weihnachtsdeko, Magenbrot bahnen. Und: Alle blieben brav. Der Blick aus der hinteren Bank zeigte: Niemand hatte beim Glühwein zugegriffen. In der Pause gab es zu den Brötli dann Weisswein. Abwesender des Abends : Dass die Sitzung dauern wird, war von vorneherein klar. 12 Traktanden, darunter drei grosse Brocken, davon ein heftiger - Olma. Nach Traktandum 3, dem Olma-Geschäft, eine erste Pause. Die nutzte Stadtrat Mathias Gabathuler, um sich krankheitsbedingt frühzeitig zu verabschieden.

: Dass die Sitzung dauern wird, war von vorneherein klar. 12 Traktanden, darunter drei grosse Brocken, davon ein heftiger - Olma. Nach Traktandum 3, dem Olma-Geschäft, eine erste Pause. Die nutzte Stadtrat Mathias Gabathuler, um sich krankheitsbedingt frühzeitig zu verabschieden. Temperatur des Abends: Öffentliche Gebäude sollen seit 1. Oktober auf maximal 20 Grad geheizt sein, gab der Stadtrat durch. Das Waaghaus war zu Beginn der Debatte fast perfekt temperiert: 20,1 Grad Celsius zeigte das Messgerät. Energiesparen mit debattierfreudigen Politikerinnen und Politikern: Nach den hitzigen Diskussionen um die Rettung der Olma-Messen war die Temperatur im Saal auf 23,8 Grad Celsius angestiegen.

Neun Geschäfte behandelt Traktandum 1: Für zwei Kommissionssitze standen Ersatzwahlen an. Corina Saxer (FDP) ersetzt in der Liegenschaften- und Baukommission (LBK) Parteikollege Stefan Keller, der 2023 das Parlamentspräsidium übernimmt. Saxers freiwerdenden Sitz in der Kommission Soziales und Sicherheit übernimmt ab 1. Januar 2023 Nadia Garobbio-Campi (FDP).

an. (FDP) ersetzt in der Liegenschaften- und Baukommission (LBK) Parteikollege Stefan Keller, der 2023 das Parlamentspräsidium übernimmt. Saxers freiwerdenden Sitz in der Kommission Soziales und Sicherheit übernimmt ab 1. Januar 2023 (FDP). Traktandum 2: Die Feuerwehrersatzabgabe wird erhöht. Das Parlament stimmte allerdings nicht dem Vorschlag des Stadtrats, sondern dem Abänderungsantrag der Kommission Soziales und Sicherheit zu mit 58 zu 1 Stimmen (bei einer Enthaltung). Die Abgabe beträgt neu 14 Prozent der einfachen Steuer, der Maximalbetrag liegt neu bei 700 Franken (anstatt wie bisher bei 500). Zudem werden 5 Prozent des Nettoaufwands der Feuerwehr dem allgemeinen Haushalt belastet. Fakultatives Referendum.

wird erhöht. Das Parlament stimmte allerdings nicht dem Vorschlag des Stadtrats, sondern dem Abänderungsantrag der Kommission Soziales und Sicherheit zu mit 58 zu 1 Stimmen (bei einer Enthaltung). Die Abgabe beträgt neu 14 Prozent der einfachen Steuer, der Maximalbetrag liegt neu bei 700 Franken (anstatt wie bisher bei 500). Zudem werden 5 Prozent des Nettoaufwands der Feuerwehr dem allgemeinen Haushalt belastet. Fakultatives Referendum. Traktandum 3: Das Olma-Rettungspake t ist durch. Das Parlament stimmte zu, die Stadt St.Gallen wandelt das der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen gewährte Darlehen in der Höhe von 8,4 Millionen Franken in Eigenkapital um. Das Moratorium der SP («Der Stadtrat wird aufgefordert, bis zum Ende des Jahres 2030 dem Stadtparlament keine weiteren Beschlüsse zur finanziellen Unterstützung der Olma-Messen zu beantragen») wurde mit 28 Ja zu 27 Nein (bei 4 Enthaltungen) knapp angenommen. Fakultatives Referendum

ist durch. Das Parlament stimmte zu, die Stadt St.Gallen wandelt das der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen gewährte Darlehen in der Höhe von in Eigenkapital um. Das Moratorium der SP («Der Stadtrat wird aufgefordert, bis zum Ende des Jahres 2030 dem Stadtparlament keine weiteren Beschlüsse zur finanziellen Unterstützung der Olma-Messen zu beantragen») wurde mit 28 Ja zu 27 Nein (bei 4 Enthaltungen) knapp angenommen. Fakultatives Referendum Traktandum 4: Die Stadt schafft die Grundlage für die neue Bibliothek . Das Parlament sagte Ja zum Kauf von Grundstück und Union-Gebäude von den Helvetia-Versicherungen für 27 Millionen Franken . Zudem tritt die Stadt ein Grundstück im Gebiet Notkersegg/Hueb im Baurecht an die Helvetia-Versicherungen ab. Allerdings stimmte das Parlament dem Abänderungsantrag der Liegenschaften- und Baukommission zu: Der Erwerbspreis erhöht sich um 1,5 Millionen Franken, sollte die Abgabe im Baurecht wegen Ablehnung durch Stadtparlament oder Bevölkerung nicht erfolgen. Fakultatives Referendum.

. Das Parlament sagte Ja zum Kauf von Grundstück und Union-Gebäude von den Helvetia-Versicherungen für . Zudem tritt die Stadt ein Grundstück im Gebiet Notkersegg/Hueb im Baurecht an die Helvetia-Versicherungen ab. Allerdings stimmte das Parlament dem Abänderungsantrag der Liegenschaften- und Baukommission zu: Der Erwerbspreis erhöht sich um 1,5 Millionen Franken, sollte die Abgabe im Baurecht wegen Ablehnung durch Stadtparlament oder Bevölkerung nicht erfolgen. Fakultatives Referendum. Traktandum 5: Die Veloschnellroute wird ausgebaut. Das Stadtparlament stimmte zu (39 Ja, 14 Nein, 5 Enthaltungen), dass der Abschnitt auf der Lehnstrasse vom Gübsenweg bis Lehnstrasse 48 zur Velostrasse umgestaltet wird. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hiessen den Betrag von 1,24 Millionen Franken gut. Fakultatives Referendum.

wird ausgebaut. Das Stadtparlament stimmte zu (39 Ja, 14 Nein, 5 Enthaltungen), dass der Abschnitt auf der Lehnstrasse vom Gübsenweg bis Lehnstrasse 48 zur Velostrasse umgestaltet wird. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hiessen den Betrag von gut. Fakultatives Referendum. Traktandum 6: Ja zur Biodiversitätsstrategie, Nein zum Abänderungsantrag der Liegenschaften- und Baukommission. Für die Umsetzung in den nächsten zehn Jahren genehmigte das Parlament (40 Ja, 13 Nein, 6 Enthaltungen) einen Verpflichtungskredit von 6,64 Millionen Franken . Für personelle Ressourcen, um die Biodiversitätsstrategie umzusetzen, wurden jährlich wiederkehrende 350’000 Franken genehmigt. Fakultatives Referendum.

Nein zum Abänderungsantrag der Liegenschaften- und Baukommission. Für die Umsetzung in den nächsten zehn Jahren genehmigte das Parlament (40 Ja, 13 Nein, 6 Enthaltungen) einen Verpflichtungskredit von . Für personelle Ressourcen, um die Biodiversitätsstrategie umzusetzen, wurden jährlich wiederkehrende genehmigt. Fakultatives Referendum. Traktandum 7: Die St.Galler Stadtwerke werden ausgebaut. Damit diese ihr Energiesystem dezentralisieren und dekarbonisieren können, sagte das Parlament ja (55 Ja, 0 Nein, 5 Enthaltungen) zur wiederkehrenden Ausgabe für Personalkosten von 1,43 Millionen Franken . Um Energiedienstleistungen auszubauen, wurde eine wiederkehrende Ausgabe von 740’000 Franken für Personalkosten beschlossen. Fakultatives Referendum.

werden ausgebaut. Damit diese ihr Energiesystem dezentralisieren und dekarbonisieren können, sagte das Parlament ja (55 Ja, 0 Nein, 5 Enthaltungen) zur wiederkehrenden Ausgabe für Personalkosten von . Um Energiedienstleistungen auszubauen, wurde eine wiederkehrende Ausgabe von für Personalkosten beschlossen. Fakultatives Referendum. Traktandum 8: Die Pro Senectute Regionalstelle Stadt St.Gallen bekommt höhere Subventionen. Das Parlament war einstimmig dafür, dass ab 2023 der jährliche städtische Beitrag von bisher 18 Franken pro Kopf der Altersgruppe 65plus auf 28.60 Franken erhöht wird. Fakultatives Referendum.

Regionalstelle Stadt St.Gallen bekommt höhere Subventionen. Das Parlament war einstimmig dafür, dass ab 2023 der jährliche städtische Beitrag von bisher 18 Franken pro Kopf der Altersgruppe 65plus auf 28.60 Franken erhöht wird. Fakultatives Referendum. Traktandum 9: Der Ersatzneubau des Unterwerks Steinachstrasse kann angegangen werden. Für die Initialisierung des Projekts hiess das Parlament einen Kostenbetrag von 855’000 Franken einstimmig gut (57 Ja). Fakultatives Referendum.

des kann angegangen werden. Für die Initialisierung des Projekts hiess das Parlament einen Kostenbetrag von einstimmig gut (57 Ja). Fakultatives Referendum. Traktandum 10: Postulatsbericht «Weg der Vielfalt» wird einstimmig (59 Ja) als erledigt abgeschrieben.

wird einstimmig (59 Ja) als erledigt abgeschrieben. Traktandum 11: Das Postulat «Progressive Tarife gegen die Stromverschwendung» wird für nicht erheblich erklärt. Bei 28 Ja, 28 Nein, 3 Enthaltungen gibt es Stichentscheid. Da Jürg Brunner mit Nein gestimmt hat, gilt das Postulat als nicht erheblich.

wird für nicht erheblich erklärt. Bei 28 Ja, 28 Nein, 3 Enthaltungen gibt es Stichentscheid. Da Jürg Brunner mit Nein gestimmt hat, gilt das Postulat als nicht erheblich. Traktandum 12: Antwort auf die Interpellation Doris Königer: «Wärmespeicher auch in der Stadt St.Gallen»: Keine Debatte gewünscht.

Die nächste Parlamentssitzung findet am 13. Dezember statt. Sie beginnt um 16 Uhr und ist mit «open end» angesetzt: Das Stadtparlament behandelt das Budget 2023.

