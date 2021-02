St.Gallen «Die Maskenpflicht wirkt»: Warum Corona sich im Schulhaus Engelwies trotz Mutation nicht stärker verbreitete Nachdem im Schulhaus Engelwies vergangene Woche vier Personen positiv auf eine Variante des Coronavirus getestet worden waren, liess der Kanton alle Lehrpersonen sowie sämtliche Schülerinnen und Schüler testen. Die Resultate sind nun bekannt: Vier weitere Jugendliche haben sich mit der Mutation angesteckt. Es hätte aber schlimmer kommen können. Luca Ghiselli 02.02.2021, 15.10 Uhr

Nach den Sportferien kehren im Schulhaus Engelwies wieder alle Klassen zum Präsenzunterricht zurück. Ralph Ribi

Die Nachricht liess aufhorchen: Vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass sich zwei Schüler sowie zwei Lehrpersonen im Schulhaus Engelwies mit einer Coronamutation angesteckt hatten. Das Kantonsarztamt schickte die Betroffenen umgehend in Isolation sowie enge Kontaktpersonen in Quarantäne und ordnete noch vor dem Wochenende einen Spucktest für sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen und Angestellte an. Damit sollten Ansteckungsketten unterbrochen und Infektionen frühzeitig erkannt werden.

Seit Dienstagmorgen liegen nun die Testresultate vor: Insgesamt wurden 168 Proben entnommen, teilt die Staatskanzlei mit. Vier Schülerinnen und Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet und in Isolation gesetzt. Bei allen vier Jugendlichen konnte die Mutation N501Y nachgewiesen werden.

Die infizierten Jugendlichen besuchen dieselben Klassen wie jene Schülerinnen und Schüler, die bereits vergangene Woche positiv getestet wurden. Die Quarantäne musste somit nicht ausgeweitet werden. Bei sämtlichen getesteten erwachsenen Personen war das Ergebnis negativ.

«Die Situation rechtfertigt keine weiterführenden Massnahmen»

Weil diese Woche wegen der Sportferien ohnehin kein Unterricht stattfindet, können die zwei betroffenen Klassen wohl bereits kommende Woche wieder regulär zum Präsenzunterricht erscheinen. Für das Schulhaus Engelwies geht die Geschichte also glimpflich aus.

Karen Peier, stellvertretende Leiterin des Kantonsarztamtes. Bild: Arthur Gamsa

Wären in mehreren Klassen Corona-Infektionen nachgewiesen worden, hätte der Kanton weitere Massnahmen treffen können – bis hin zum schulweiten Fernunterricht. Karen Peier, stellvertretende Leiterin des Kantonsarztamtes, präzisiert auf Nachfrage: «Wir haben keine starre Schwelle, ab der wir Schulen behördlich in den zeitlich begrenzten Fernunterricht senden würden.» Man müsse die Situation individuell analysieren.

Nur, wenn ein «Ausbruchsgeschehen», also eine Art epidemiologischer Flächenbrand, vorliege, käme dieses Mittel des Fernunterrichts für das ganze Schulhaus in Frage. Das sei im Engelwies aber genauso wenig der Fall wie in allen anderen Schulhäusern im Kanton, die Coronafälle zu verzeichnen hatten. «Die vorliegende Situation rechtfertigt keine weiterführenden Massnahmen.»

Peier ist überzeugt, dass die Maskenpflicht an der Oberstufe ihren Teil dazu beitrug, dass sich das mutierte Virus nicht stärker ausbreitete. «Dieses Resultat ist ein guter Hinweis darauf, dass die Schutzmassnahmen greifen.» Um welche Mutation es sich handelt, wurde nicht genauer untersucht, sagt Peier. Es könnte sich sowohl um die britische als auch um die südafrikanische Mutation des Coronavirus handeln.

Beide haben den Typ N501Y, der im «Engelwies» nachgewiesen wurde. Peier sagt, diese genauen Typisierungen seien sehr kosten- und zeitaufwendig und würden kaum einen Mehrwert generieren. Denn: «Wir wissen bereits, dass beide Mutationen nicht zu schwereren Verläufen führen, aber ansteckender sind.»

Schutzkonzept greift, Schüler halten sich an die Massnahmen

Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik.

Bild: Benjamin Manser

Erleichtert über die Nachricht aus dem «Engelwies» zeigt sich auch Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik. Es sei das erste Mal, dass an einer Schule in der Stadt St.Gallen solche Spucktests zum Einsatz gekommen seien. Die Resultate stimmen zuversichtlich: «Sie können darauf schliessen lassen, dass sich die Schülerinnen und Schüler an die Massnahmen gehalten haben und die Maskenpflicht an der Oberstufe wirkt.»

In der Dienststelle sei man hellhörig geworden, als man von Fällen der Coronamutation vernommen habe. Und man habe prompt reagiert: «Wir haben alle Lehrpersonen mit FFP2-Masken ausgestattet und die Tests in Absprache mit dem Kanton veranlasst.»

Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sei es immer wieder vorgekommen, dass ganze Schulklassen und Lehrpersonen in Quarantäne mussten. Entsprechend sei man auf solche Szenarien vorbereitet. Annen sagt: «Wichtig ist, dass die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern immer aktuell sind und die Lehrpersonen Aufträge verteilen können, falls Distanzunterricht nötig wird.» Letzteres funktioniere vor allem in der Oberstufe gut, während es auf unteren Stufen und im Kindergarten mit grösseren Herausforderungen verbunden sei.

Etwa seit Weihnachten ist die Zahl von Lehrpersonen und Schulklassen in Quarantäne und Isolation rückläufig. Die Sportferienwoche dürfte zusätzlich etwas Luft geben. Noch bleibt die Lage an den St.Galler Schulen aber angespannt – auch im Engelwies.