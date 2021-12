Rechtsstreit wegen VBSG-Fahrleitungen Elektrobusse lahm

ST.GALLEN Die Dieselflotte ist zurück: Rechtsstreit wegen VBSG-Fahrleitungen legt die neuen Elektrobusse lahm Weil einige Anstösser den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG) nicht gestatten, Fahrleitungen an ihren Hausfassaden anzubringen, verzögert sich der Netzausbau. Das hat nun Konsequenzen: Die VBSG haben die neuen Batteriegelenktrolleybusse auf den Linien 3 und 4 aus dem Verkehr gezogen und fahren diesen Winter wieder mit Diesel. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Die Leitungen des Anstosses: Noch fehlen einige Kilometer, damit die neue VBSG-Busflotte auch im Winter gut über die Runden kommt. Bild: Tobias Garcia

Hinter dem sperrigen Begriff Batteriegelenktrolleybus versteckt sich eine eigentlich simple Technologie: Die Busse legen einen Teil der Strecke an Fahrleitungen zurück und laden dort ihre Batterie. Am Ende des Fahrleitungsnetzes angekommen, fahren sie im Batteriebetrieb weiter. Der Haken: Das funktioniert nur, wenn auch genügend Fahrleitungen auf der entsprechenden Buslinie vorhanden sind, um die Batterie zu laden. Und genau das ist aktuell das Problem der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG).

Sie hat sich in bisher zwei Flottenerneuerungsetappen insgesamt 35 solche Fahrzeuge gesichert – mit überwältigender Zustimmung von Parlament und Stimmbevölkerung. Seit Anfang 2021 sind die ersten Batteriegelenktrolleybusse auch auf den St.Galler Strassen unterwegs: auf den Linien 3 (Abtwil-Heiligkreuz), 4 (Abtwil-Wittenbach) und 6 (St.Georgen-Heiligkreuz). Doch fehlen auf diesen Linien abschnittweise noch die Fahrleitungen. Deren Installation war in der ersten Ausbauetappe enthalten, doch am Geld scheiterte es nicht.

VBSG zieht neue Busse auf den Linien 3 und 4 aus dem Winterverkehr

Denn die Fahrleitungen müssen irgendwo befestigt werden. Oft werden sie an Hausfassaden angebracht, da im dicht besiedelten Gebiet der Platz für Masten rar ist. Weil sich aber vereinzelt Hauseigentümer quergestellt haben und die entsprechende Nutzungsvereinbarung partout nicht unterzeichnen wollten, verzögert sich der Bau der Fahrleitungen seit Monaten. Im Frühling, Sommer und Herbst war das kein Problem: Die Batterien der neuen Busse reichten aus, um die Linien trotz fehlender Fahrleitungen zu bedienen. Doch im Winter geht das nicht mehr. Die Hälfte der Energie aus der Batterie wird nämlich benötigt, um den Bus zu heizen und die Geräte mit Strom zu versorgen.

Die Dieselbusse sind zurück auf den Linien 3 und 4 – und bleiben bis mindestens Ende Februar. Bild: Michel Canonica (15. Dezember 2021)

Das führte in den vergangenen kalten Wochen dazu, dass es in den Batterietrolleybussen unangenehm frisch wurde. Punktuell kam es sogar zu Ausfällen, der Betrieb der Linien 3 und 4 wurde beeinträchtigt.

Inzwischen haben die VBSG reagiert, wie Philipp Sutter, Leiter Infrastruktur und Projekte, auf Anfrage bestätigt. Die Batterietrolleybusse wurden auf den Linien 3 und 4 aus dem Verkehr gezogen. «Voraussichtlich bis Ende Februar verkehren auf diesen Linien nur noch die Busse der alten Dieselflotte.»

Die Batterie geriet an den Anschlag

Die 16 Grad, auf die die Busse im Winter geheizt werden, waren vielen Passagieren zu kühl. Kommt hinzu, dass es sogar bei dieser niedrigeren Heizleistung zu Problemen mit der Batterie kam. Vor allem dann, wenn es im Feierabendverkehr staute und die Busse in jenen Streckenabschnitten stecken blieben, wo keine Fahrleitungen installiert sind – also etwa auf der Fürstenlandstrasse oder in der Russen. Coronabedingt haben wir die Lüftung auf 100 Prozent Frischluft eingestellt. «Und das macht die Wärmepumpe auf dem Dach der Busse bei diesen Temperaturen nicht mit», sagt Sutter. So sei noch mehr kühle Luft in die Busse geleitet worden. «Wir wollen unseren Fahrgästen Komfort bieten. Das ist mit den Batteriegelenktrolleybussen aktuell nicht immer möglich», sagt Sutter.

Also habe man entschieden, die Busse vorerst nur noch auf den Linien 1, 2 und 6 einzusetzen.

«Vier Busse haben wir in der Olma-Halle 9 gelagert.»

Auch bei der Linie 6 fehlt noch ein Fahrleitungsabschnitt, die Leistung reicht aber aus, um den Betrieb ohne Qualitätseinbussen sicherzustellen. Für einen ganzjährig sicheren Betrieb der Linie 6 sei der Fahrleitungsabschnitt bis zur Haltestelle Berneggstrasse aber trotzdem zwingend, sagt Sutter.

In den Bussen der Dieselflotte sind tiefe Temperaturen kein Problem. Bild: Michel Canonica (15. Dezember 2021)

Und so haben die VBSG die Dieselflotte reaktiviert, die sie – zum Glück – noch nicht ins Ausland veräussert hat, wie ursprünglich vorgesehen. Weil der Platz im Depot an der Steinachstrasse knapp ist, werden sie in einem Zelt bei der ARA Au im Sittertobel gelagert.

Verfahren beim Bundesamt für Verkehr

Mit dieser Notlösung sollte der Betrieb der Linien 3 und 4 sichergestellt sein, bis der Frühling beginnt. Dann entspannt sich die Situation wetterbedingt von alleine und die Batterietrolleybusse werden wieder eingesetzt. Und nächsten Winter? «Die VBSG arbeiten mit Hochdruck an einer baldigen Lösung», sagt Sutter. An der Berneggstrasse auf der Linie 6 seien alle Einwilligungen eingeholt, das entsprechende Plangenehmigungsverfahren liege derzeit auf.

«Wir rechnen 2022 mit der Umsetzung.»

Komplizierter gestaltet sich die Angelegenheit auf den beiden ausstehenden Abschnitten der Linien 3 und 4. Im Osten, an der Grenze zu Wittenbach, wurden die VBSG mit einem Anstösser nicht einig. In diesem Fall laufe ein Verfahren beim Bundesamt für Verkehr (BAV), das das Nutzungsrecht der VBSG für die Anbringung der Fahrleitung erzwinge. Sollte das Verfahren den Verkehrsbetrieben recht geben, könnte auch hier noch 2022 gebaut werden.

Im Westen, im Abschnitt von der St.-Leonhard-Brücke bis zur Einmündung der Fürstenland- in die Zürcher Strasse, gestaltet sich die Lösungsfindung schwieriger. Sutter zeigt sich hier pessimistischer:

«Falls sich in den kommenden Monaten keine gütliche Einigung abzeichnet, müssen wir das Projekt wohl aufsplitten.»

Das würde bedeuten, dass zunächst der grössere Abschnitt von der Kreuzbleiche bis zur Migros Bruggen umgesetzt würde. Dort liegen alle Einwilligungen vor.

«Im Bereich der Kreuzung in Bruggen müssen wir die veralteten Leitungen ersetzen und neue Halterungen anbringen.» Es seien viele Partikularinteressen, die da aufeinanderträfen, sagt Sutter. Also könne sich das Ganze auch noch etwas hinziehen. Sicher ist: Könnte der längere Abschnitt auf der Bogen-, Burg- und Fürstenlandstrasse gebaut werden, wären viele Probleme, die die VBSG in diesem Winter umtreiben, gelöst.

