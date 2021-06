Briefkästen: Post passt Leerungszeiten an

St.Gallen Deshalb leert die Post neu Briefkästen morgens statt abends Die Post hat die Leerungszeiten von Briefkästen in der ganzen Schweiz angepasst. Statt beispielsweise um 17.30 werden sie um 9.30 Uhr geleert. Samstags und sonntags fallen Leerungen weg. In St.Gallen, Gossau und Rorschach sind die allermeisten gelben Kästen von diesen Änderungen betroffen. Marlen Hämmerli 06.06.2021, 19.00 Uhr

Zwei Briefkästen am Bahnhofplatz St.Gallen: Sie gehören neu zu den wenigen in der Stadt, die abends geleert werden und auch am Sonntag. Bild: Arthur Gamsa

Neuerdings muss sich Franz Eggmann beeilen, wenn er einen Brief verschicken möchte. Der Pensionär wohnt im Schoren-Quartier und ist passionierter Briefschreiber. Jeden Tag bringt er ein, zwei Briefe auf die Post. Doch seit Ende Mai gelten für die Briefkästen neue Leerungszeiten. Die Post hat sie erheblich vorverlegt. Betroffen sind Briefkästen in der ganzen Schweiz, in St.Gallen und auch im Schoren-Quartier, wo der Bähnler lebt. Dort werden die gelben Kästen nicht mehr um 17.30 geleert, sondern um 9.30 Uhr.

Von der Änderungen sind Tausende Briefkästen betroffen, wie die Zeitschrift «Saldo» jüngst berichtet hat. Die neuen Leerungszeiten variieren von Standort zu Standort. So wird der Kasten beim Kybunpark in Winkeln neu bereits um 9 Uhr geleert statt um 18.15 Uhr. Jener beim Buswendeplatz Heiligkreuz neu um 11 statt 17 Uhr. Und nicht nur das: Etliche Briefkästen werden neu samstags oder sonntags nicht mehr geleert.

A-Post-Brief vom Freitag kommt erst am Dienstag an

Wer also am Freitag einen wichtigen Brief abschickt, muss sich genau überlegen, wann und wo er ihn einwirft. Je nach Briefkasten kommt die Sendung am Samstag nicht an, auch am Montag noch nicht, sondern erst am Dienstag – trotz A-Post.

In St.Gallen wurden bei 89 von 91 Briefkästen die Leerungszeiten geändert, in der Gemeinde Gossau bei 11 von 15 und in Rorschach bei allen 11. Grund für all die Anpassungen: Die Briefmenge geht kontinuierlich zurück, und das seit Jahren. Alleine seit 2016 ist sie um einen Viertel gesunken. In rund 5000 Kästen landen heute unter der Woche weniger als zehn Briefe und in jedem zweiten Kasten sind es weniger als 20. «Auf diesen Rückgang musste die Post reagieren», sagt Mediensprecher Stefan Dauner auf Anfrage.

Post-Mediensprecher Stefan Dauner. Bild: PD

Die Post habe zwei Möglichkeiten gehabt: Briefkästen aufheben oder Leerungszeiten vorverlegen. Dauner sagt: «Wir wollen den Menschen in der Schweiz kurze Wege bieten. Deshalb haben wir uns entschieden, die Zeiten anzupassen.»

28 Personen verlieren ihre Stelle

Die Änderung hat 28 Kündigungen zur Folge, acht davon im Raum St.Gallen/Gossau, wie Dauner auf Nachfrage sagt. Betroffen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Presto Presse-Vertriebs AG. Für sie kommt ein Sozialplan zum Einsatz. Die Post-Tochter war bisher für die Leerungen zuständig. Diesen Auftrag hat die Post aber per Ende Mai 2021 gekündigt. Von den 8400 Mitarbeitenden von Presto waren rund 90 Mitarbeitende für Leerungen zuständig. «Die meisten waren zu sehr kleinen Arbeitspensen angestellt», sagt Dauner.

Für über zwei Drittel der 28 Mitarbeitenden habe Presto eine Lösung gefunden. Sie werden künftig andere Aufgaben übernehmen, etwa die Leerungen am Sonntag, für die die Presto weiterhin zuständig ist. Dafür wurden gar 26 neue Mitarbeitende eingestellt.

Pöstler leeren Briefkästen auf ihrer Tour

Neu kümmern sich Pöstlerinnen und Pöstler selbst um die meisten Leerungen. Die Idee: Auf ihren Touren durch die Quartiere können sie gleich auch die Kästen leeren. «Dadurch sind weniger Sondergänge und Sondertransporte notwendig», sagt Dauner. Weil aber Pöstlerinnen und Pöstler zwischen 8 und 12 Uhr unterwegs sind, mussten die Leerungszeiten angepasst werden, wie das nun geschehen ist.

Die Leerungszeiten müssen zu den Touren passen. In den meisten Fällen bedeutet das: Die Briefkästen werden früher geleert. In einigen wenigen Fällen wurde die Leerungszeit aber nach hinten geschoben. So wird der Briefkasten am Bahnhofplatz 5 in St.Gallen am Samstag nicht mehr um 14 sondern erst um 16 Uhr geleert. Dieser Briefkasten bei der Hauptpost hat zudem unter der Woche die späteste Leerungszeit: 19 Uhr.

Aber sind die Pöstlerinnen und Pöstler nicht zu schwer beladen, um auch noch Briefe für den Versand einzusammeln? Gratiszeitungen, Zeitschriften, Briefe, allenfalls Abstimmungsunterlagen: Da kommt einiges zusammen. Dazu sagt Dauner, auch die Briefpöstler würden im Alltag spüren, dass die Zahl der Briefe abnehme. «Wenn sie die Briefkästen auf ihren Touren auch gleich leeren, können wir sie besser auslasten und so Arbeitsplätze langfristig sichern.»

Leerungen am Samstag und Sonntag fallen weg

Es wurden auch Leerungen gestrichen. Am Samstag werden in St.Gallen noch 15 von bisher 27 Kästen geleert und in Gossau 8 von 15. In Rorschach wurden bis Ende Mai alle elf Briefkästen auch am Samstag geleert. Damit ist nun Schluss. Nur jener an der Neugasse 1 wird samstags noch geleert.

Wobei der passionierte Briefschreiber Franz Eggmann sagt: «Die Samstagsleerung nützt sowieso nichts.» Der Brief bleibt bis Sonntagabend liegen und wird – bei A-Post – erst am Montag zugestellt. Man kann ihn also genauso gut in einen Kasten mit Sonntagsleerung einwerfen.

Am Sonntag werden die Briefkästen am Bahhofplatz neu um 15 Uhr statt um 18 Uhr geleert. Bild: Arthur Gamsa

Aber auch hier hat sich einiges geändert. In St.Gallen werden nicht mehr 13 sondern noch fünf Briefkästen sonntags geleert. In Rorschach wird noch jener an der Churerstrasse 17 am Sonntag geleert. Bis anhin waren es drei Kästen. In Gossau wurde bisher der Kasten am Bahnhofplatz 2 sonntags geleert – jetzt nicht mehr. Damit wird in der Gemeinde am Sonntag keine Post mehr abgeholt.

Laut Mediensprecher Dauner gilt der Grundsatz: Wo es eine Leerung am Wochenende gab, wird mindestens ein Kasten auch künftig am Samstag geleert. In Ortschaften, wo bisher ein Briefkasten nach 16 Uhr geleert wurde, wird auch künftig mindestens einer nach 16 Uhr geleert. Und: Stark frequentierte Briefkästen in Städten werden nach wie vor möglichst spät und am Sonntag geleert.

Das Postgesetz schreibt die Leerungszeiten nicht vor, sondern nur, dass die Post «öffentliche Briefeinwürfe in ausreichender Zahl, mindestens aber einen pro Ortschaft» bereitstellt.

Unternehmen wurden benachrichtigt

Warum hat die Post das alles nicht proaktiv kommuniziert? Änderungen wie diese stossen auf Ablehnung, vor allem wenn sie im Stillen vollzogen werden. Auch der 63-jährige Franz Eggmann stellt fest:

«Den meisten Leuten sind die geänderten Zeiten nicht bewusst.»

Die Post habe Mitte Mai 150'000 KMU und Gemeinden per Schreiben informiert, sagt Dauner. Ende Mai seien dann nochmals 115'000 KMU angeschrieben worden. Unternehmen verschicken den grössten Teil der Briefe. Heute werden nur 14 Prozent der Briefe in der Schweiz in einem Briefkasten aufgegeben. Online sind alle Leerungszeiten unter www.post.ch/leerungszeiten aufgeschaltet.

Eggmann, der von 2007 bis 2020 für die SP im Stadtparlament sass, nimmt all die Änderungen gelassen. «Ich weiss, dass ich ein Exot bin.» Seinen Brieffreundinnen und Brieffreunden im Ausland sowie seinen Grossneffen und Grossnichten kann er weiterhin schreiben. Auch wenn er vielleicht einmal mehr auf die Uhrzeit achten muss.