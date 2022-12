St.Gallen: Stadtparlament rüttelt nicht am Steuerfuss

ST.GALLEN Der Steuerfuss dürfte nicht angetastet werden, der Teuerungsausgleich schon: So stellen sich die Fraktionen im Stadtparlament für die Budgetdebatte auf Am Dienstag berät das Stadtparlament das Budget 2023. Gerade bei den Bürgerlichen ist der Unmut über die steigenden Ausgaben spürbar. Dass sie darob am Steuerfuss rütteln werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Zu reden geben dürfte auch der Teuerungsausgleich für die städtischen Angestellten. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 09.12.2022, 18.00 Uhr

Am Dienstag wird im Waaghaussaal das städtische Budget 2023 behandelt. Bild: Donato Caspari

Es ist der letzte politische Tanz des Jahres. Dabei ist die Budgetsitzung des St.Galler Stadtparlaments eher Capoeira als Tango. Eher Kampftanz als eng verschlungener Einklang. Angedrohte Ratsreferenden, Sitzungen bis knapp vor Mitternacht: An der Budgetsitzung wird mit härteren Bandagen gekämpft als sonst.

Dieses Jahr stehen die Vorzeichen gut, dass es am Dienstag nicht Mitternacht wird, bis sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über den Voranschlag 2023 gebeugt haben. Denn der grosse Zankapfel, der Steuerfuss, dürfte trotz budgetiertem Aufwandüberschuss von 16 Millionen Franken nicht angetastet werden.

Weder von den Bürgerlichen noch von Linksgrün. Damit es nicht langweilig wird, lässt sich die SVP, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder (meist erfolglos) eine Steuerfusssenkung gefordert hatte, vorab nicht in die Karten blicken. Die Aussichten auf Erfolg eines solchen Antrags wären dieses Jahr aber so oder so abermals gering.

Anlass zu Diskussionen könnte hingegen der Teuerungsausgleich für die städtischen Angestellten werden. Hier liegt ein Änderungsantrag der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vor. Sie fordert im Wesentlichen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung pauschal mindestens 100 Franken Teuerungsausgleich erhalten - zusätzlich zur generellen Lohnerhöhung von 1,5 Prozent.

Evelyne Angehrn, Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Bild: PD

Von den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist kein Antrag zur Anpassung des Steuerfusses zu erwarten. Weder nach oben noch nach unten. Das bestätigt Fraktionspräsidentin Evelyne Angehrn auf Anfrage. In ihrer Fraktion gibt es hingegen kritische Stimmen bezüglich der Kosten, die vom Kanton auf die Stadt abgewälzt worden seien.

Im Pflegebereich etwa steigen die Beiträge an Kanton und Konkordate etwa gemäss Änderungsantrag des Stadtrats von 16 Millionen Franken auf 18,3 Millionen Franken. «Wir können schon immer vom Sparen sprechen, aber auf viele Ausgaben haben wir gar keinen Einfluss», sagt Angehrn.

Der Spielraum sei nicht so gross. Der GPK-Antrag für mindestens 100 Franken Teuerungsausgleich findet bei SP/Juso/PFG eine Mehrheit, auch wenn sie sich einen höheren Teuerungsausgleich gewünscht hätten. Das helfe, die von der Teuerung besonders betroffenen Angestellten mit tieferen Einkommen zu entlasten.

Felix Keller, Präsident der FDP/JF-Fraktion. Bild: PD

Felix Keller, Fraktionspräsident der FDP und Jungfreisinnigen, plant keinen Antrag zur Senkung des Steuerfusses. «Wir wollen den ersten Abschluss nach neuem Rechnungsmodell und den Bilanzbereinigungsbericht abwarten.» Klar sei aber, dass es auf der Ausgabenseite nicht so weitergehen könne. Der Voranschlag 2023 rechnet nämlich mit Mehreinnahmen von über 30 Millionen Franken – und trotzdem sei wegen steigender Ausgaben ein Defizit budgetiert. Keller resümiert:

«Diese Stadt hat ein strukturelles Defizit von 20 bis 30 Millionen Franken.»

Entsprechend schliesst er einen Mittelentzug, also eine Steuersenkung, für kommende Budgetsitzungen nicht aus. Diesmal, sagt Keller, werde man aber darauf verzichten.

Andreas Hobi, Präsident der Grüne/Junge Grüne-Fraktion. Bild: PD

Dass die Grünen und Jungen Grünen den Steuerfuss nicht antasten möchten, ist keine Überraschung. Fraktionschef Andreas Hobi schreibt auf Anfrage: «Wir brauchen als urbaner Ort in Zeiten der Klimaerwärmung die entsprechenden Mittel für die Umsetzung von ökologischen Projekten und Massnahmen zugunsten einer lebenswerten Stadtgestaltung.»

So blieben die Stadtbewohnerinnen und -bewohner nämlich hier. Und:

«Wir wollen gute Schulen und ausserschulische Betreuungseinrichtungen, die den Familien Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung ermöglichen.»

Den GPK-Antrag, wonach alle städtischen Angestellten mindestens 100 Franken Teuerungsausgleich erhalten sollen, heissen die Grünen gut, auch wenn sie sich noch mehr erhofft hätten. Hobi: «Wir sind allerdings durch den tiefen Teuerungsausgleich bei den kantonalen Angestellten etwas in der Bredouille.» Wegen der Abgeltung der zentralörtlichen Leistungen, die der Stadt vom Kanton überwiesen werden, stünde es der Stadt St.Gallen schlecht an, hier mehr in die «Teuerungsausgleichstasten» zu greifen.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP. Bild: Nik Roth

«Die Mitte/EVP-Fraktion wird die Schlussfassung des Budget 2023 gutheissen», schreibt Fraktionspräsident Patrik Angehrn auf Anfrage. Auch den Steuerfuss von unverändert 141 Prozent werde die Fraktion akzeptieren. Die Mitte/EVP fordert aber eine Steuerfusssenkung für 2024. Vor allen Dingen, weil der Unterschied zu den umliegenden Gemeinden immer grösser werde.

Warum will Angehrn zuwarten? Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell wirke immer noch nach. Insbesondere im Bilanzanpassungsbericht seien Grundsätze zu klären, die grosse Auswirkungen, etwa auf die Abschreibungen, haben werden. «Diesen Bericht möchten wir noch abwarten.»

Donat Kuratli, Parteipräsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Plant die SVP dieses Jahr einen Antrag auf Steuerfusssenkung? Parteipräsident Donat Kuratli gibt sich auf Anfrage kryptisch. «Ich möchte vor der Sitzung nicht zu viel verraten.» Die SVP-Fraktion wolle die Debatte abwarten und dann, je nach Verlauf, reagieren. Gleiches gelte auch für den GPK-Antrag zum Teuerungsausgleich. Kuratli sagt:

«Es gibt noch viele offene Fragen. Bevor diese nicht geklärt werden, kann ich nicht mehr sagen.»

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP Bild: Michel Canonica

Auch die Grünliberalen rütteln am Dienstag nicht am Steuerfuss. Im Grossen und Ganzen sei man mit den stadträtlichen Anträgen zufrieden und werde diese gutheissen, schreibt Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck. Einzig beim Strassenunterhalt wünscht sich eine Mehrheit der Fraktion eine Reduktion des beantragten Budgets um 400'000 Franken. Dies, weil die Fraktion grossmehrheitlich der Meinung sei, dass Strassensanierungen günstiger erfolgen könnten.

