Weihnachten für alle: Überblick über die Angebote in St.Gallen

In St.Gallen gibt es einige Anlässe, um in Gemeinschaft Weihnachten zu feiern – vorausgesetzt die neuen Massnahmen lassen dies zu. Fast alle Angebote können dieses Jahr nur mit Zertifikat besucht werden.

Im Gemeindezentrum Halden kommt am 24. Dezember, 18.30 Uhr, ein Weihnachtsdinner auf den Tisch – offeriert wird es vom Restaurant Tibits in St.Gallen. Dazu seien alle willkommen, die Weihnachten stressfrei feiern wollen, sagt Pfarrerin Andrea Weinhold. Für einmal soll man Platz nehmen dürfen, ohne etwas vorbereiten zu müssen. Das Ambiente sei unkompliziert und gemütlich. Platz hat es für 50 Gäste. Anmelden kann man sich bis zum 18. Dezember.

Auch in der Buchmüllerstube im Riethüslitreff wird am 24. Dezember ab 18 Uhr in grösserer Runde gefeiert. Zu erwarten ist ein Fest mit Weihnachtsliedern, einer Weihnachtsgeschichte und einem Festessen – «so, wie man es früher klassisch in der Familie kannte», sagt Diakon Daniel Bertoldo. Die Feier sei für alle gedacht, die dieses Jahr nicht zu Hause feiern wollen oder können. Anmelden kann man sich bis zum 20. Dezember. Bertoldo und sein Team richten die Feier bereits zum 13. Mal aus. Meist kommen um die 30 Personen. Dieses Jahr rechnet er mit weniger Gästen aufgrund der unsicheren Pandemielage.

In Rotmonten ist Vreni Ammann mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest «Heiligabend am Kirchplatz» beschäftigt, das am 24. Dezember ab 18 Uhr im Pfarreiheim an der Waldgutstrasse stattfindet. Es richtet sich an alle, die gerne in Gemeinschaft feiern, ein feines Essen und eine festliche Atmosphäre zu schätzen wissen. Es sei schön, in einer grösseren Runde zu feiern und unbeschwerte, fröhliche Stunden zu verbringen, sagt Ammann. Anmelden kann man sich bis zum 17. Dezember.

Zudem organisiert die Stami-Kirche ein Weihnachtsessen – mit Anmeldefrist bis 18. Dezember. Der Verein Weihnachten am Bahnhof veranstaltet am 24. Dezember ein Festessen­ mit Livemusik in einem Zelt im Leonhardspärkli. Organisiert wird es von jungen Freiwilligen. Am 22. und 23. Dezember gibt es im Zelt Guetzli, heisse Getränke, Suppe und Brot. Das Essen ist kostenlos und wird mit Spenden finanziert. Für einen Besuch braucht es weder eine Anmeldung noch ein Zertifikat. (cw)