St.Gallen Der Herbstjahrmarkt in der Stadt St.Gallen soll stattfinden: Wer ihn organisiert, wie und wo er stattfindet, ist aber noch offen Die Olma findet statt. Das ist mit dem Start der Plakatkampagne klar. Ob die Stadtpolizei den diesjährigen Herbstjahrmarkt organisiert, ist noch offen. Die Marktfahrer würden im Fall einer Absage aber einspringen – wie vergangenes Jahr. Dinah Hauser 26.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Herbst 2020 fand ein Jahrmarkt light statt. Bild: Arthur Gamsa

Endlich wieder Olma, endlich wieder Jahrmarkt. So klingt es von Seiten der Organisatoren. Doch da sind noch die wieder steigenden Coronafallzahlen und Hospitalisationen. Für Grossanlässe dürfte es diesen Herbst erneut schwierig werden. Dass die Olma stattfinden wird, haben die Organisatoren nun bekanntgegeben.

Doch wie steht es um den Herbstjahrmarkt, der zur gleichen Zeit stattfindet? Nachfrage bei der Stadtpolizei St.Gallen, die jeweils die Organisation übernimmt. «Der abschliessende Entscheid steht noch aus», sagt Polizeisprecher Roman Kohler. Momentan seien noch nicht alle pandemiebezogenen Details geklärt. Welche, darauf geht er nicht ein.

Es ist anzunehmen, dass die Zutrittsbedingungen einen grösseren Einfluss auf die Entscheidung der Stadtpolizei haben werden. Denn hätten nur Personen mit einem Covid-Zertifikat Einlass, müsste das Gelände abgesperrt werden. Auf öffentlichem Grund ist dies jedoch kaum umsetzbar, da beispielsweise Anwohnerinnen und Anwohner und deren Gäste nicht zu ihren Wohnungen gelangen könnten. Wegen dieser Problematik hatten die Organisatoren von «Aufgetischt» das beliebte Strassenkunstfestival vor kurzem abgesagt.



Roman Kohler, Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Bis Ende August will die Stadtpolizei prüfen, ob und wie sie einen Jahrmarkt durchführen kann. Im Fall einer Absage wäre der Jahrmarkt aber nicht ganz verloren. Im Herbst 2020 sind die Marktfahrer eingesprungen. Die Ostschweizer Sektion des Schweizerischen Marktfahrerverbands SMV organisierte damals eine Light-Version mit abgesperrten Bereichen. «Kommt der Verband mit einer ähnlichen Idee auf uns zu, dann prüfen wir natürlich, ob der Anlass bewilligungsfähig ist», sagt Kohler.

Marktfahrer würden Ersatz organisieren

Für die Sektion Ostschweiz des SMV ist klar: «Im Falle einer Absage durch die Polizei übernehmen wir die Organisation», sagt Sekretär Peter Hutter. «Wir sind in den Startlöchern, alles ist provisorisch organisiert.» Man warte nur noch auf den Entscheid der Stadtpolizei.

Hutter sagt:

«Für die Marktfahrenden sind die Olma sowie der Herbstjahrmarkt der Ankeranlass in der Ostschweiz und damit vital für die Branche.»

Der Herbstjahrmarkt sei eine der wichtigsten Einnahmequellen. «Ohne diesen könnten kleinere Chilbis gar nicht erst angefahren werden.»

Peter Hutter, Sekretär der Ostschweizer Sektion des Schweizerischen Markfahrerverbands. Bild: Arthur Gamsa (7. Oktober 2020)

Er führt aus: An den Wochenenden vor und nach der Olma seien die Schausteller und Marktfahrer bereits in der Ostschweiz inklusive Bahnen, Ständen und Waren. Somit entfiele ein grosser Teil des Aufwandes, man müsse nicht extra wegen einer einzigen Chilbi anfahren und könne so kleinere Anlässe querfinanzieren.

Jeder Anlass ein Lichtblick

Hutter bezeichnet den letztjährigen Jahrmarkt light als vollen Erfolg. «Die Leute kamen, die Händler waren zufrieden und seitens der Anwohnerinnen und Anwohner gab es keine Reklamationen.» Er ist sich sicher: «Wenn wir die Marktfahrer informieren, dann kommen sie sofort.»

Hutter ist selbst Marktfahrer und weiss um die Nöte und Sorgen der Branche. «Seit eineinhalb Jahren können wir nicht mehr richtig arbeiten. Wir sind froh um jeden Anlass, der stattfindet. Das sind wertvolle Lichtblicke.» Gehe die Durststrecke nun noch länger, dann würden einige Betriebe sicherlich aufgeben müssen.