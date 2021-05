St.Gallen «Der arme Hund darf ja nie raus»: Seit Corona erhält der Tierschutzbeauftragte der Stadtpolizei täglich Anrufe von besorgten oder verärgerten Bürgern Ein Hund, der nur fünf Minuten Gassi gehen darf, ein nerviger Güggel oder ein Dachs, der sich mitten in der Stadt herumtreibt: Seit Beginn der Coronakrise gehen deutlich mehr Meldungen und Reklamationen beim Tierschutzbeauftragten der Stadtpolizei St.Gallen ein. Christina Weder 06.05.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Darf er wirklich nicht raus? Der Tierschutzbeauftragte der Stadtpolizei geht entsprechenden Meldungen auf den Grund. Bild: Getty

Kürzlich rief ein Stadtbewohner beim Tierschutzbeauftragten der Stadtpolizei St.Gallen an und meldete, sein Nachbar gehe jeweils nur fünf Minuten mit seinem Hund Gassi – viel zu kurz. «Der arme Hund darf nie raus», sagte der Anrufer.

Peter Baumann, Tierschutzbeauftragter der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

«Seit Beginn der Coronakrise häufen sich solche Meldungen bei uns», sagt der Tierschutzbeauftragte Peter Baumann. «Wir spüren das deutlich.» Praktisch täglich erhält er Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ums Wohl von Tieren sorgen oder sich über sie ärgern.

Seine Erklärung: In einer Zeit, in der viele Stadtsanktgallerinnen und -sanktgaller im Homeoffice sitzen, weniger verreisen und gezwungenermassen mehr Zeit zu Hause verbringen, setzen sie sich stärker mit ihrer unmittelbaren Umgebung auseinander. Die Leute seien sensibler geworden, würden mehr beobachten, sagt Baumann.

«Plötzlich fallen ihnen Dinge auf, die sie vorher gar nicht wahrgenommen haben, als sie noch am frühen Morgen das Haus verliessen und erst abends wieder heimkehrten.»

Da ist zum Beispiel der Anrufer, der sich über den Hahn des Nachbarn beschwert. Er wolle ihn nicht gleich umbringen lassen, aber das Tier störe gewaltig. Er fragt, ob man nicht einmal mit dem Tierhalter sprechen könne. Oder da ist die Frau, die vermutet, der Kaninchenstall in Nachbars Garten sei zu klein.

Der Tierschutzbeauftragte geht jeder Meldung nach

Baumann und sein dreiköpfiges Team gehen jedem Hinweis nach und verschaffen sich einen Eindruck vor Ort. So statteten sie auch dem Halter einen Besuch ab, dessen Hund laut Aussage des Nachbars nur fünf Minuten an die frische Luft durfte. Der Fall erwies sich laut Baumann als «nicht so tragisch». Möglicherweise habe der Anrufer, der die Meldung machte, nicht jeden Spaziergang mitbekommen. «Wir sehen einem Hund an, ob er bewegt wird», sagt Baumann. Hinweise darauf liefern die Krallen. Sind sie lang, lässt das auf wenig Bewegung schliessen. Sind sie abgewetzt, hat der Hund genügend Auslauf.

Baumann weiss, dass er es mit einem sehr emotionalen Thema zu tun hat. Er nennt zwei Hauptgründe dafür, dass die Leute bei ihm anrufen: Mitleid mit einem Tier oder Streitigkeiten mit dem Nachbarn. Bei vielen Meldungen kann der Tierschutzbeauftragte nach seinem Besuch Entwarnung geben. Er sagt:

«Der grösste Teil ist in Ordnung. Klar, könnte man es fürs Tier oft etwas schöner machen.»

Den Tierhaltern gibt er Tipps oder macht kleine Verbesserungsvorschläge.

Wenn der Tierschutzbeauftragte handeln muss

Ein- bis zweimal im Monat aber müssen er und sein Team einschreiten, weil Tiere nicht artgerecht gehalten werden oder leiden. Vielfach sei das bei der Haltung von Kleintieren der Fall – etwa bei Kaninchen, die kein Stroh, kein frisches Wasser oder keine Nagebeschäftigung bekommen.

Manche Tierhalter seien überfordert oder aus persönlichen Gründen nicht mehr in der Lage, auf ihr Tier zu schauen. Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe des Tierschutzvereins ein neues Plätzchen für ihr Haustier zu finden. Andere Tierhalter müssen mit Nachkontrollen rechnen. Kommen sie ihren Pflichten weiterhin nicht nach, droht ihnen eine Anzeige oder die Wegnahme ihres Haustieres, die vom Veterinäramt angeordnet wird.

Mehr Meldungen zu Wildtiersichtungen in der Stadt

Der Tierschutzbeauftragte erhält seit Corona aber nicht nur mehr Meldungen zu Haustieren. Merklich zugenommen hätten auch die Sichtungen von Wildtieren in der Stadt. Und dies, obwohl keine Meldepflicht besteht und auch keine Statistik geführt wird. Die Stadtpolizei arbeitet dabei mit dem kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei zusammen, bei dem sich Personen melden können, wenn sie Probleme mit Wildtieren haben.

Mirko Calderara, Wildhüter Region Fürstenland–St.Gallen–Bodensee–Rheintal. Bild: PD

Wildhüter Mirko Calderara bestätigt, dass im Coronajahr mehr Meldungen eingegangen sind: «Das ist darauf zurückzuführen, dass die Leute intensiver nach draussen gehen.» Was allerdings auch mehr Ruhestörungen für Wildtiere zur Folge habe.

Anrufer berichten vom Reh, das Knospen frisst, vom Fuchs, der auf dem Gartensitzplatz ihre Schuhe klaut oder von Türkentauben, die mit ihrem Gurren nerven. Oder sie ärgern sich über den Dachs, der auf der Suche nach Engerlingen und Regenwürmern ihren Rasen umgepflügt hat.

Der Fuchs schnürt durch einen Stadtsanktgaller Garten. (Bild: Stadtwildtiere - 30. Mai 2016) Ein Fuchs auf einem Gartensitzplatz an der Lilienstrasse. (Bild: José Martinez - 31. Oktober 2016) Der Fuchs hat etwas gehört. (Bild: Lisa Häfliger - 20. Mai 2019) Bekannt für seine hartnäckigen Grabarbeiten: der Dachs in einem St.Galler Garten. (Bild: Stadtwildtiere - 2. Mai 2016) Eine Rehkuh mit ihrem Kitz. (Bild: Reto Voneschen - 28. Juli 2016) Der zur Familie gehörende Rehbock. (Bild: Reto Voneschen - 28. Juli 2016) So schön kriegt man sie selten vor die Linse: ein Wildschwein auf nächtlicher Erkundungstour. (Bild: Reto Voneschen - 18. Juli 2016) Der Fuchs markiert beim Vorbeigehen rasch noch an einen Busch. (Bild: Reto Voneschen - 16. Juli 2016) Eine Igelmutter mit zwei Jungen am Fressnapf. (Bild: Madeleine Geiger - 9. August 2016) Zwei Igel vor einem Igelhotel. (Bild: Madeleine Geiger - 10. September 2016) Ein Steinmarder in einem Stadtsanktgaller Garten. (Bild: Lisa Häfliger - 1. Juni 2019) Auch sie geraten natürlich in die Fotofallen: Porträt einer Katze in einem Gartenbeet an der Lilienstrasse. (Bild: José Martinez - 17. Mai 2016) Eine Katze im Morgengrauen auf der Pirsch an der Metallstrasse. (Bild: Reto Voneschen - 8. Juni 2016) Mit der Normalkamera «geschossen»: Zwei Füchse und einige nicht wirklich beunruhigte Schafe am Freudenberghang. (Leserbild: Klaus Stadler - 16. Oktober 2016)

Laut Baumann rufen Leute auch einfach an, weil sie überrascht sind, wenn ihnen ein Tier über den Weg läuft, das sie im Wald, aber doch nicht mitten in der Stadt erwartet hätten. So ging es auch jenem Anrufer, der beim Bürgerspital einen Dachs gesichtet hat. Als ihm der Tierschutzbeauftragte erklärte, das sei am frühen Morgen nichts Ungewöhnliches, entgegnete der Mann:

«Aber der gehört doch nicht hierhin.»

Immer wieder ein Thema im Frühling sind Jungvögel, die aus dem Nest purzeln. Quasi von selbst erledigte sich der Anruf einer älteren Dame, die sich vor kurzem um ein Vögelchen Sorgen machte, das sie auf der Strasse gefunden hatte. «Es rührt sich nicht mehr», sagte die Frau und hielt einen Moment inne. «Es bewegt sich doch – und jetzt ist es weg.»