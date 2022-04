St.Gallen Deponie Tüfentobel: Stadt bekommt vor Bundesgericht Recht Die von der Stadt St.Gallen eingeleitete Enteignung im Zusammenhang mit dem Abschlussprojekt Deponie Tüfentobel ist rechtskräftig. Das hat das Bundesgericht am 10. März 2022 entschieden. Entsorgung St.Gallen ist zuversichtlich, dass mit diesem Entscheid die Einschränkungen des Deponiebetriebs bald aufgehoben werden können. 05.04.2022, 09.52 Uhr

Keine Wende im Fall Tüfentobel: Das Bundesgericht bestätigt den Entscheid der vorherigen Instanzen. Bild: Ralph Ribi (28. Februar 2020)

Das Bundesgericht entscheidet in der Causa Tüfentobel zugunsten der Stadt St.Gallen. Das schreibt Entsorgung St.Gallen in einer Medienmitteilung. Damit enden die Streitigkeiten zwischen der Stadt und einem Grundeigentümer, der sein Land partout nicht abtreten wollte und die Enteignung bis vor Bundesgericht zog. Vorläufig zumindest. Jetzt müssen sich die Parteien nämlich noch über die Höhe der Entschädigung einigen.

Zur Vorgeschichte

1967 nahm die Stadt St.Gallen auf dem Gebiet der Politischen Gemeinde Gaiserwald die Deponie Tüfentobel in Betrieb, als Ersatz für den «Gallemescht» in der Waldau. Das rund zwei Kilometer lange Tüfentobel wird von der Spisegg her etappenweise in Richtung Engelburg mit verschiedenen nicht brennbaren Abfällen aus der Region aufgefüllt. Im Jahr 2003 stimmten das Stadtparlament und die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen dem Abschlussprojekt für die Deponie Tüfentobel mit Gesamtkosten von 35,5 Millionen Franken zu.

Rund zehn Jahre später wurde festgestellt, dass die Dienstbarkeitsverträge aus dem Jahr 1964 die Fläche des Abschlussprojekts 2003 nicht vollumfänglich abdecken. Bei der Planung des Abschlussprojekts waren die Deponiegrenzen verschoben worden.

Das Stadtparlament genehmigte 2017 einen Kredit von 2,1 Millionen Franken für die Entschädigung der Grundeigentümer. In der Folge verhandelte die Stadt St.Gallen mit den betroffenen Eigentümern und erhielt nachträglich die Auffüllrechte – mit einer Ausnahme. Mit einem Grundeigentümer konnte keine Einigung erzielt werden, weshalb die Stadt St.Gallen im Jahr 2018 ein Enteignungsverfahren einleitete.

Eigentümer zog Entscheid weiter

Der Kanton beurteilte die Enteignung als zulässig. Der Eigentümer zog den Entscheid jedoch weiter an das Verwaltungsgericht, später an das Bundesgericht. Dieses hat jetzt die Entscheide der beiden vorherigen Instanzen bestätigt.

Nach dem positiven Bundesgerichtsentscheid über die Zulässigkeit der Enteignung müssen sich Stadt und Grundeigentümer jetzt über die Höhe der Entschädigung einigen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die kantonale Schätzungskommission für Enteignungen über die Entschädigung.

Stadt und Entsorgung St.Gallen sind zuversichtlich, dass der reguläre Deponiebetrieb bald wieder möglich sein wird und die Mengenkontingentierung und Beschränkung des Einzugsgebiets aufgehoben werden können, heisst es im Communiqué.

Angesichts der Dringlichkeit wird die Stadt bei der zuständigen Schätzungskommission ein Gesuch um vorzeitige Besitzeinweisung stellen. Auch die Projektierungsarbeiten für die Erweiterung und Optimierung der Deponie werden wieder aufgenommen, nachdem sie 2018 auf Stufe Vorprojekt abgebrochen werden mussten.

Entsorgung St.Gallen schreibt in der Mitteilung weiter:

«Die Deponie Tüfentobel erfüllt im Einzugsgebiet eine sehr wichtige Funktion bei der Entsorgung nicht brennbarer Abfälle.»

Während des laufenden Rechtsverfahrens war die Auffüllung auf den Parzellen des vom Enteignungsverfahren betroffenen Grundeigentümers nicht möglich. Die Annahme von unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial musste auf 60’000 Tonnen pro Jahr eingeschränkt werden. In den Jahren 2016 bis 2018 waren es noch rund 387’000 Tonnen.

Das Einzugsgebiet wurde in dieser Zeit auf St.Gallen und Gaiserwald beschränkt. «Wegen des allgemeinen Deponiemangels mussten deshalb teilweise Ablagerungsplätze im Ausland angefahren werden, was längere Fahrzeiten, mehr Abgase und höhere Kosten für zur Folge hatte.» (red)