Wiborada-Experiment: Fünf neue Freiwillige wollen in die Zelle

Das Projekt Wiborada 2022 beginnt diesen Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr in der St.-Mangen-Kirche mit einem Auftaktabend. Initiantin Hildegard Aepli blickt zurück und erzählt von den Erfahrungen, die die Frauen und Männer 2021 in der Zelle gemacht haben. Erstmals findet am 23. April ein «Tag der offenen Zelle» statt. Interessierte können sich in der Zelle umsehen, bevor dann die neuen Inklusinnen einziehen. Am gleichen Tag steht um 17 Uhr in St.Mangen und später in der Stiftsbibliothek die Vernissage des Buches «Wiborada von St.Gallen. Neuentdeckung einer Heiligen» auf dem Programm. Am 29. April wird die erste Freiwillige die Zelle beziehen. Am 2. Mai enthüllt die St.Galler Künstlerin Michèle Thaler ihr Kunstwerk zum Thema vergessene Frauengeschichte in der Kirche St.Mangen. Und am 3. Juni wird die fünfte Inklusin die Zelle verlassen. (cw)

Weitere Infos: www.wiborada2022.ch oder www.heilige-wiborada.ch