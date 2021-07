Stadtklima-Initiative: Umverkehr übt Kritik an Gegenvorschlägen

ST.GALLEN «Das war nicht die Idee»: Verein Umverkehr ist mit Gegenvorschlägen des Stadtrats nicht zufrieden Die Initiantinnen und Initianten von Umverkehr zeigen sich zwar erfreut darüber, dass auch der St.Galler Stadtrat offenbar Handlungsbedarf bei den Verkehrs- und Grünflächen sieht. Seine Gegenvorschläge zu den beiden Stadtklima-Initiativen bezeichnen sie aber als zahnlos. Umverkehr-Co-Präsidentin Franziska Ryser erklärt warum. Luca Ghiselli 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franziska Ryser, Co-Präsidentin des Vereins Umverkehr und Nationalrätin (Grüne). Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Rund neun Monate, nachdem der Verein Umverkehr in St.Gallen die Unterschriften für die Gute-Luft-Initiative und die Zukunfts-Initiative eingereicht hat, ist der politische Prozess nun einen grossen Schritt weiter. Nach den Sommerferien berät das Stadtparlament die beiden entsprechenden Vorlagen – und die Gegenvorschläge des Stadtrats. Dieser empfiehlt die beiden Initiativen nämlich zur Ablehnung.

Konkret will der Stadtrat bei der Zukunfts-Initiative die Flächen, die in den kommenden zehn Jahren von Gemeindestrassenfläche zu Verkehrsflächen für den Velo- und Fussverkehr umgewandelt werden sollen, im Vergleich zum Initiativtext in etwa halbieren. Statt knapp 180'000 Quadratmetern sollen es nur 95'000 Quadratmeter sein, findet der Stadtrat.



Bei der Gute-Luft-Initiative geht der stadträtliche Gegenvorschlag ganz in eine andere Richtung. Statt jährlich 0,5 Prozent der Gemeindestrassenfläche zu begrünen, wie es das Initiativkomitee will, schlägt er lediglich vor, dass die Stadt Gebäude und Infrastruktur «klimaoptimiert» bauen soll – also mit hellen oder begrünten Fassaden, Dachbegrünungen und mehr Wasserflächen.

Initianten von Gegenvorschlägen nicht überzeugt

Der Verein Umverkehr reagiert auf die Gegenvorschläge des St.Galler Stadtrats mit einem kritischen Communiqué. Es sei zwar erfreulich, dass dieser die Notwendigkeit der Anliegen erkannt habe. «Leider orientiert sich der Stadtrat dabei weitgehend am ‹weiter wie bisher› und verkennt die Dringlichkeit zur Abwendung der Klimakrise.» Der Stadtrat ignoriere ausserdem, dass der Autoverkehr auf dem Stadtgebiet einer der grössten CO 2 -Verursacher sei. Weil die Verkehrsfläche mit 24 Prozent der Siedlungsfläche einen grossen Teil ausmache und praktisch ausschliesslich in öffentlicher Hand sei, sei hier der Umsetzungsspielraum für Stadtklima-Massnahmen aber besonders gross.

«Bei der Zukunfts-Initiative werden als Totschlagargument die hohen Kosten angegeben», heisst es in der Umverkehr-Mitteilung weiter. Gerade in den letzten Tagen hätten die Auswirkungen der Klimaveränderung in Deutschland, der Schweiz und Österreich aber eindrücklich gezeigt, dass ein einziges Extremwetterereignis deutlich höhere Kosten verursache als Massnahmen zum Schutz des Klimas. Mit dem Gegenvorschlag wolle der Stadtrat weitgehend bereits beschlossene Massnahmen umsetzen. Das reiche aber nicht.

Auch am Gegenvorschlag zur Gute-Luft-Initiative lässt Umverkehr kein gutes Haar. Dieser verwässere das Initiativbegehren «bis zur Unkenntlichkeit». So falle das Herzstück der Initiative – die Umwandlung von Strassen- in Grünflächen – vollständig weg. Ein No-Go für Umverkehr.

«Auch kleinere Massnahmen können viel bewirken»

Franziska Ryser, Co-Präsidentin von Umverkehr und Nationalrätin (Grüne), präzisiert auf Nachfrage: «Bei der Zukunfts-Initiative fokussiert der Stadtrat auf die relativ teuren Begegnungszonen und kommt so auf Kosten von 50 Millionen Franken.» Dass er dann diese Kostenrechnung als Hauptargument für die Ablehnung der Initiative ins Feld führt, sei aber nicht richtig. «Denn auch kleinere, günstige Massnahmen können viel bewirken.» Man müsse nicht immer gleich eine Begegnungszone einrichten. Verbreitere man beispielsweise einen Velostreifen zu Lasten der Fläche für Autos, könne man die dadurch für das Velo gewonnenen Quadratmeter ebenfalls anrechnen. «Darauf geht der Stadtrat aber kaum ein.»

Zum Gegenvorschlag zur Gute-Luft-Initiative sagt Ryser: «Unsere Idee ist es, im Strassenraum Verbesserungen für das Stadtklima herbeizuführen. Der Stadtrat will im Wesentlichen aber einfach die Massnahmen des Umweltkonzepts umsetzen.» Dach- und Fassadenbegrünungen sowie mehr Wasserfläche und hitzereduzierendes Material beim Bauen zu verwenden, sei zwar gut. Es reiche aber nicht, es müssten konkrete Verbesserungen im Strassenraum her. «Das, was der Stadtrat hier vorschlägt, war nicht die Idee.»