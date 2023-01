St.Gallen: Projektleiter will Spitalhaus unter Schutz stellen

St.Gallen «Das Spitalhochhaus hat Charakter»: Für den seinerzeitigen Projektleiter wäre der Rückbau des Hauses 04 unverständlich Der heute 92-jährige Architekt Paul Zehnder war ab den 1960er-Jahren Leiter der Spitalbauabteilung des Hochbauamts des Kantons St.Gallen. Jetzt bringt er sich in die Diskussion ein, ob das höchste Haus der Stadt St.Gallen unter Denkmalschutz gestellt werden soll. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Das bald 50 Jahre alte Spitalhochhaus füge sich gut ein in die «come together»-Neubauten nach Plänen des Architekten Fawad Kazi, findet Paul Zehnder, der bei der Planung für das Hochhaus vor mehr als 50 Jahren federführend war. Visualisierung: KSSG

Das Haus 04 entstand unter seiner Projektleitung: Paul Zehnder, Architekt, 92 Jahre alt, St.Gallen. Er erinnert sich. Mitte der 1960er-Jahre habe der damalige Vorsteher des Baudepartements, Regierungsrat Simon Frick, der Spitalbauabteilung des Hochbauamts den Auftrag erteilt, das Raumprogramm und ein Vorprojekt für ein Hochhaus östlich des Behandlungstrakts des Hauses 03 zu erstellen.

Paul Zehnder, ehemaliger Leiter der Spitalbauabteilung des Kantons. Daniel Wirth

Gemäss Zehnder wurden eingehende Grundrissstudien durchgeführt. Der Grund für die quadratische Geschossfläche und die Mehrzahl der Etagen seien die Fläche und die Form des zur Verfügung stehenden Grundstücks gewesen. Die Grundrisse des Hauses 04 unterscheiden sich bis heute von jenen üblicher Spitäler mit langen Korridoren und erfüllen laut Paul Zehnder die damals geäusserten Forderungen nach kurzen Wegen, die dem Wohl der Kranken, Mitarbeitenden und Besuchern förderlich seien.

Stadtbaumeister wollte eine Expertise

Bei den Gesprächen um die Baubewilligung habe der damalige Stadtbaumeister Paul Biegger die Beurteilung dieses Projektes durch eine ausgewiesene kompetente Fachperson gefordert, erinnert sich Zehnder. Im Einvernehmen mit dem Baudepartement wurde Professor Walter Maria Förderer zugezogen.

Die zu beantwortende Frage lautete gemäss Zehnder: Ist ein derartiges Hochhaus städtebaulich im Areal des Kantonsspitals und im Stadtbild vertretbar? «Für mich als junger Architekt war der Beizug dieses Experten beruhigend, hatte ich doch grossen Respekt vor dieser Bauaufgabe», sagt der 92-Jährige. Die Gespräche mit Förderer seien ihm in Erinnerung geblieben, obschon ihn seine Änderungsvorschläge anfangs befremdet hätten. Förderer habe einige Änderungen vorgeschlagen, sagt Paul Zehnder:

Fünf Vorschläge Förderers Veränderte Ausformung der Nordost- und Südostecke des Gebäudes über alle Fassaden;

Pflanzenbalkone an den Korridorenden Süden und Westen als Zäsur an den Fassaden;

Fassadenverkleidung mit dunklen Blechen und Betonplatten anstelle von durchgehend hellen Blechen;

Grundsätzliche Neugestaltung des Zugangs- und Vordachbereichs beim ehemaligen Haupteingang als frei formulierte, grossflächige Betonplastik;

Ausformung des Maschinenraums auf dem Dach als dominierende «Tête».

An der Besprechung mit den zuständigen Regierungsräten, der Baubehörde der Stadt und den Architekten bestätigte Förderer gemäss Zehnder die Vertretbarkeit des Hochhauses, legte aber Wert auf die Änderungen an den Fassaden. Seine Impulse hätten Anerkennung und Zustimmung gefunden. Förderers Vorschläge führten gemäss Zehnder zu einer freieren Gestaltung des zuvor streng gegliederten Baukörpers.

Nach «come together» geht es munter weiter

Gegenwärtig wird bis 2028 das Projekt «come togheter» an der Rorschacher Strasse realisiert. Kostenpunkt: Über eine halbe Milliarde Franken, wenn man den Bau des Kinderspitals mitberechnet. Losgelöst davon plant das Departement «Immobilien & Betrieb» aber bereits weiter, wie auf der Website des Kantonsspitals zu entnehmen ist.

Das Haus 25 wird demnächst saniert und die Grossküche darin erweitert; die Bauvisiere stehen bereits. An der Tempelackerstrasse ist für 14 Millionen Franken ein Neubau geplant für die Reproduktionsmedizin. Und an Stelle der Häuser 20 und 21 soll in den Jahren 2029 bis 2013 das Haus 08 neu gebaut werden; das Investitionsvolumen beträgt eine Viertelmilliarde Franken.

Geplant ist auch, das höchste Haus der Stadt, das Spitalhochhaus in den 2030er-Jahren zurückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Diesem Vorhaben könnte die Denkmalpflege einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Gutachter empfiehlt, das Haus 04 sei unter Schutz zu stellen. Der Entscheid der Denkmalpflege steht indessen noch aus.

Zehnders Vorschlag: Haus 04 umnutzen

Paul Zehnder sagt, bei einem Rückbau des Hauses 04 würden bedeutende materielle Werte vernichtet, hinzu kämen ausserordentliche Aufwendungen für den Abbruch und die Entsorgung. Die Geschossfläche beträgt rund 17’000 Quadratmeter oder praktisch die Hälfte des geplanten Hauses 08. Würde die Fläche im Haus 04 weiterhin genutzt, könnte das Haus 08 entlastet werden, rechnet der ehemalige Spitalbautenabteilungsleiter vor. Seines Erachtens könnte das Haus 04 zu vergleichsweise tiefen Kosten für Ambulatorien, Lehre und Forschung, Aus- und Weiterbildung, Büros für Leitungsorgane und administrative Dienste genutzt werden.

Gemäss Zehnder sind diese Abteilungen heute zum Teil in gemieteten Liegenschaften ausgelagert, zudem bestehe Mehrbedarf. Dass ein Umbau und eine Sanierung des höchsten Gebäudes in der Stadt etwas kostet, ist sich Zehnder bewusst. Er nennt die Haustechnik, den Brandschutz, die Innenausbauten und die Fassaden. Er windet den Verantwortlichen des Spitals ein Kränzchen: Die Räume würden sorgfältig unterhalten und seien gestalterisch aufgewertet worden.

Ein Ensemble im Osten der Stadt

Unterhaltsarbeiten gab es schon früher, wie sich Zehnder erinnert. Beim Haus 03, das 1960 in Betrieb gegangen sei, habe es Absplitterungen an der Fassade gegeben. Ermutigt durch die Fassadengestaltung beim Haus 04 gut 15 Jahre später, habe man sich entschlossen, die schadhaften Partien ebenfalls wie von Förderer vorgeschlagen mit dunkeln Blechen zu versehen.

Der Erfolg war gemäss Zehnder ein doppelter: Die Probleme der Fassaden des Hauses 03 waren gelöst und eine gestalterische Verbindung zwischen den beiden Hochhäusern konnte geschaffen werden. «Es entstand ein Ensemble, das sich im Osten der Stadt vorteilhaft abhebt, für das Kantonsspital identitätsstiftend ist und auch zusammen mit den Neubauten bleiben wird», sagt Paul Zehnder mit viel Enthusiasmus.

Für ihn wäre es unverständlich, wenn das Haus 04 abgebrochen würde. Die Häuser 03 und 04 seien wichtige Zeugen der Baukultur der 50er- und 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts. «Sie verdienen es, erhalten zu bleiben», sagt der Architekt, der sie vor rund 60 Jahren mitgeplant hatte.

