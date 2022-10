ST.GALLEN Das Ende der VBSG-Fahrleitungsmisere ist in Sicht – die Dieselbusse werden wegen der Energiekrise trotzdem noch nicht verkauft Wegen eines Rechtsstreits konnten die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) bis heute ihr Fahrleitungsnetz nicht fertig ausbauen. Vergangenen Winter mussten die VBSG deshalb auf alte Dieselbusse zurückgreifen. Diesen Herbst sind die Aussichten besser – der drohenden Stromknappheit zum Trotz. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Noch fehlen Fahrleitungen – wie hier am St.Galler Hauptbahnhof – auf den Linien 3 und 4. Dank einer Etappierung könnte sich das aber bald ändern. Bild: Tobias Garcia

Die Elektrifizierung des St.Galler Busnetzes ist eigentlich eine unbestrittene Sache. Die zwei Etappen zur Flottenerneuerung der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) gaben weder im Parlament noch bei den beiden Volksabstimmungen Anlass zu vielen Diskussionen. Sie wurden beide grossmehrheitlich angenommen. Seit Anfang 2021 sind denn auch die neuen Batteriegelenktrolleybusse – insgesamt 35 an der Zahl – auf den St.Galler Strassen unterwegs.

Im vergangenen Winter offenbarte sich allerdings ein Problem auf den Linien 3 und 4. Im Gegensatz zu anderen Kursen fehlten hier auf einigen Streckenabschnitten noch die Fahrleitungen, die benötigt werden, um die Batterien der neuen VBSG-Busse während der Fahrt mit Strom zu versorgen. Der Kredit dafür war bereits in der Vorlage für die erste Ausbauetappe enthalten (rund sieben Millionen Franken waren dafür vorgesehen), doch am Geld scheiterte das Vorhaben auch nicht. Es waren vereinzelte Anstösser, die den VBSG keine Einwilligung geben wollten, einen Haken an ihrer Hausfassade anzubringen. Genau diese braucht es aber, um die Oberleitungen zu befestigen.

Kompliziertes Verfahren bei fehlender Einwilligung

Erteilen Liegenschaftsbesitzerinnen und Liegenschaftsbesitzer diese Einwilligung nicht, wird es schnell kompliziert: Zunächst wird geprüft, ob man die Aufhängungen für die Leitungen an einem anderen Punkt anbringen könnte. Erst wenn alle Einwilligungen für Befestigungen eingeholt sind, kann das Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr weitergeführt und anschliessend öffentlich aufgelegt werden. Falls es keinen Plan B und keine Einwilligung gibt, kann diese im Ausnahmefall erzwungen werden – ebenfalls mittels Gesuch beim Bundesamt für Verkehr.

Eine zähe Angelegenheit also, die keine schnellen Lösungen verspricht. Und so kam es, dass im vergangenen Winter auf den Linien 3 (Abtwil–Heiligkreuz) und 4 (Abtwil–Wittenbach) plötzlich wieder die alten Dieselgelenkbusse verkehrten. Sie hätten eigentlich im Rahmen der Flottenerneuerung ausgemustert werden sollen, weil sie ihre Lebensdauer von rund zwölf Jahren erreicht hatten. Aber ohne die nötigen Fahrleitungen bekamen die neuen Busse im vergangenen Winter spätestens bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Probleme mit der Batterie, wenn der Verkehr einmal stockte und die Busse zum Stehen kamen. Ausserdem war es den Passagieren bei 16 Grad Innentemperatur zu kalt im Fahrgastraum.

Dritte Erneuerungsetappe voraussichtlich 2025 In bisher zwei Tranchen haben die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen der Flottenerneuerung und Elektrifizierung des VBSG-Netzes deutlich zugestimmt. Im November 2018 sagten 80,9 Prozent Ja zur ersten Etappe (37,5 Millionen Franken). Im September 2021 betrug die Zustimmung zur zweiten Erneuerungsetappe (42,1 Millionen Franken) sogar 84,1 Prozent. Am 14. Juni 2022 hat das Stadtparlament ausserdem einen Kredit über 2,65 Millionen Franken für die Sanierung der bestehenden Trolleybusse beschlossen. Mit dieser Massnahme wird die Einsatzdauer der Trolleybusse bis 2030 verlängert. Eine nächste Erneuerungsetappe ist 2025 geplant, wenn sechs Dieselbusse, die 2013 in Betrieb genommen wurden, ersetzt werden müssen. Ab 2030 erfolgt dann der Ersatz der Trolleybusse und der 2018 beschafften Buszüge. Ein weiterer Ausbau des Fahrleitungsnetzes ist nicht vorgesehen. (ghi)

Etappierung soll Zeitplan straffen

Namentlich der Abschnitt von der St.Leonhard-Brücke stadtauswärts bis zur Einmündung der Fürstenland- in die Zürcher Strasse harrt wegen dieser fehlenden Einwilligungen hartnäckig seiner Umsetzung. Wie sieht es ein knappes Jahr später aus? «Drei Einwilligungen sind noch ausstehend», sagt Philipp Sutter, Leiter Infrastruktur und Projekte bei den VBSG, auf Anfrage. Bedeutet das also, dass die VBSG auch in diesem Winter wieder auf Diesel umsteigen müssen? Momentan sieht es nicht danach aus.

Grund dafür ist, dass die VBSG wegen der Verzögerungen das Projekt mittlerweile in zwei Teilstücke aufgesplittet haben. «Wir sind zuversichtlich, dass wir wenigstens den Teil ab St.Leonhard-Strasse bis zur Burgstrasse noch im vierten Quartal dieses Jahres bauen können», sagt Sutter. Sollte dies gelingen, wovon die VBSG derzeit ausgehen, wäre der Betrieb der Linien 3 und 4 mit Batteriegelenktrolleybussen diesen Winter sichergestellt. Und wie sieht es mit dem längeren Abschnitt von der Burgstrasse bis nach Bruggen aus? Sutter: «Das Verfahren läuft noch. Wir gehen davon aus, dass wir die verbleibenden Strecken 2023 realisieren können.»

Die Aussichten sind also vor dem Winter 2022/2023 besser als noch vor einem Jahr. Trotzdem verabschieden sich die VBSG noch nicht von ihrer alten Dieselflotte. Das hat allerdings nichts mit fehlenden Fahrleitungen, sondern mit der drohenden Energiekrise zu tun. Die vom St.Galler Stadtrat beschlossenen Massnahmen zum Energiesparen sehen nämlich nicht nur eine Reduktion der Heiztemperatur in den Bussen von 22 auf 18 Grad vor. Darin heisst es auch: «Die VBSG halten die alten Dieselbusse vor, um im Notfall Elektrobusse ersetzen zu können.»

Dieselbusse bleiben auf der «Ersatzbank»

Was bedeutet das konkret? Philipp Sutter klärt auf: «Die VBSG haben den Verkauf der Dieselgelenkbusse aufgeschoben.» Ausserdem werde man die Dieseltanks auf den Winter hin füllen. «Sollten wir aufgrund einer Strommangellage aufgefordert werden, den Strombezug zu reduzieren, könnte ein Teil der Fahrleistungen rasch auf Dieselbetrieb umgestellt werden.» Somit würde auch das Stromnetz entlastet.

Dass sie ohne akute Strommangellage diesen Winter zum Einsatz kommen, ist also unwahrscheinlich. Die Elektrifizierung des VBSG-Netzes bleibt trotzdem von vielen Herausforderungen begleitet – angefangen bei einem Haken an der Hauswand, aufgehört bei der geopolitischen Grosswetterlage.

