Neuer Helikopter-Landeplatz beim Kantonsspital St.Gallen

St.Gallen Damit der Anflug sicherer wird: Bei der Erweiterung des Kantonsspitals wird ein neuer Helikopter-Landeplatz gebaut Weil die alten Landeplätze nicht ideal sind, werden im Zuge der Spitalerweiterung zwei neue Landeplätze gebaut. Dabei arbeiten die Rega und das Kantonsspital St.Gallen eng zusammen. Die Schweizerische Rettungsflugwacht betont, was für sie dabei am wichtigsten ist. Elia Fagetti 14.08.2022, 13.51 Uhr

Die Rega zieht Landeplätze auf Dächern vor. Bild: Ralph Ribi

Die Erneuerung und Erweiterung des Kantonsspitals in St.Gallen schreitet voran. Bis im Sommer wurde das Haus 07A mit der Fassade eingekleidet, wie es auf der Website des Kantonsspitals steht. Zudem schreiten die Aushubarbeiten für das neue Kinderspital soweit voran, dass gegen Ende August die Bodenplatte betoniert werden können. Im Zuge des Umbaus werden auch die Helikopterlandeplätze erneuert. Die momentanen Landeplätze sind zu nahe am Boden. Alex Itin, Nominated Person Ground Operations Helikopter der privaten Stiftung, erklärt, worauf beim Bau geachtet werden muss.

Beim bestehenden Spitallandeplatz des Kantonsspitals gibt es ein grosses Manko: «Der derzeitige Spitallandeplatz liegt eng zwischen zwei Gebäuden und ist nur aus einer Richtung anfliegbar», sagt Itin. Somit seien die Windverhältnisse eher ungünstig. Die Piloten müssen oft mit Rückenwind anfliegen, was das Landen schwieriger macht. Denn laut Itin wirkt sich eine solche Situation negativ auf die Flugeigenschaft und Leistung des Helikopters aus.

Alte Landeplätze zu niedrig

Um diesen Problemen Herr zu werden, befindet sich der neue Landeplatz ganz oben auf dem Dach des Kantonsspitals. «Die Landefläche ist auch deutlich grösser», sagt Itin. Da der neue Landeplatz aus verschiedenen Richtungen angeflogen werden könne, müssten die Piloten weniger Hindernisse beim Anflug berücksichtigen. Zudem könne die Anflugrichtung damit besser an die bestehenden Windverhältnisse angepasst werden. Itin sagt: «Dies erhöht die Sicherheit von Patienten, Crews und Dritten. Diese hat für die Rega oberste Priorität.»

Der Landeplatz für die Helikopter beim Kinderspital St.Gallen liegt wegen seiner Nähe zu Menschen ungünstig. Bild: Ralph Ribi

Neben dem bestehenden Landeplatz auf dem Hauptgebäude gibt es auch einen beim Kinderspital St.Gallen. Dieser ist heute am Boden neben einem Fussweg, einem Parkplatz und einer Cafeteria. «Die Nähe zu Menschen und Hindernissen erfordert mehr Aufmerksamkeit seitens der Helikopter-Crew», sagt Itin. Auch hier wird der neue Landeplatz oben auf dem Dach gebaut.

Alex Itin ist Experte für die Abfertigung von Helikoptern bei der Rega. Bild: PD

«Allgemein zieht die Rega Landeplätze auf Dächern vor», sagt Itin. Der Grund: Es gibt keine oder wenige Hindernisse. Weiter sei die Anwesenheit von Fremdpersonen auf dem Dach praktisch ausgeschlossen.

Rega arbeitet eng mit Kantonsspital zusammen

Weil die Sicherheit für die Rega so wichtig ist, betont Itin: «Um die Sicherheit von Patienten und Crews zu erhöhen, setzt sich die Rega in der ganzen Schweiz für eine Modernisierung der Spitallandeplätze ein.» Teilweise beteilige sich die Rega auch an den Kosten. Im Fall vom Kantonsspital und dem Kinderspital St.Gallen ist eine Beteiligung noch in Abklärung. Mit ihrem Fachwissen berate und unterstütze die Rega die Institutionen, die solche Projekte durchführen.

Wenn sich ein Helikopterlandeplatz auf dem Dach befindet, dann sinkt das Risiko von Unfällen erheblich. Bild: Ralph Ribi

Auch beim Kantonsspital und dem Kinderspital in St.Gallen ist dies der Fall. In diesem Zusammenhang beriet die Rega das Spital schon in der Planungsphase des Baus der Helikopterlandeplätze. Weil die Stiftung Teil der Entscheidungsfindung ist, pflege die Rega eine enge und partnerschaftliche Beziehung zum Kantonsspital. Dabei bringe die Rega einen grossen Vorteil in diese Beziehung ein. Nämlich ihre langjährige Erfahrung in der Luftrettung.

Die Rega drängt ihre Unterstützung aber nicht auf. Alex Itin führt aus: «Dies passiert nur, sofern die Spitäler auf uns zukommen und um Hilfe bei den Landeplätzen bitten.» Auch wichtig für die Rega zu betonen sind die Besitzverhältnisse:

«Der Landeplatz gehört aber dem Spital, und dieses trifft auch die nötigen Entscheide.»

