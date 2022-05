Abtwil/St.Gallen: Siloball rollt durch Gärten und Schafweide

Glück ist per se meist was Schönes, doch wenn sich hier die Verantwortlichen auf das berufen, finde ich es ziemlich verfehlt. Es fehlt im vorliegenden Fall komplett an der Einsicht/am Verantwortungsbewusstsein der erfahrenen Handelnden. Der auftraggebende Abtwiler Bauer schiebt die Verantwortung dem Andwiler Unternehmer zu, der seinerseits einen Lohnarbeiter, den 20jährigen Gossauer Jungbauern als Lohnarbeiter beschäftigt hat, um die Ballen zu pressen. Dass die Ballen in den abschüssigen Hang gelegt werden und nicht auf flachem Grund abgesetzt worden sind, hat finanzielle Gründe (es kostet rund CHF 18.- pro Ballen mehr) und dass der "Unternehmer" mit seiner Heuballenmaschine, seinen Lohnarbeiter offensichtlich nicht korrekt instruiert und ausgebildet hat ist offensichtlich, und da weiter die Maschine keinen notwendigen Heuballenwendemechanismus ausfiel, wie der Strafbefehl festhielt, spricht auch für sich.Der Schwächste in der Kette zahlt nun die "Zeche" und die anderen beiden machen weiter wie gehabt. Es sind ja keine Hühnerbauern, die hätten wenigsten "Eier" gehabt! Da der Vorfall um 15.00 Uhr geschah, ist es mehr als befremdlich, wenn die Verantwortlichen erst nach polizeilicher Recherche um 17.00 Uhr den endgültigen Standort des Heuballen besichtigt haben. Leider ist es schon der dritte Vorfall an ähnlicher Stelle in zehn Jahren, die beiden anderen sind zum *Glück* auch glimpflich ausgefallen. Hoffentlich lernen die Personen, die das Lesen wenigstens was daraus.